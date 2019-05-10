Con trai bị nghi lộ clip ‘nóng’, NSƯT Hương Dung bức xúc: ‘Thích nổi mà phải dựa hơi người khác thì muôn đời mạt kiếp’

Hậu trường 10/05/2019 11:13

Trước tin đồn Hà Duy lộ clip “nóng” với bạn gái cũ, mẹ của anh - NSƯT Hương Dung đã chính thức lên tiếng bênh vực con trai trên trang cá nhân.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip nhạy cảm được cho là của sao nhí “Đội đặc nhiệm nhà C2” - Hà Duy. Tuy nhiên ngay sau đó, Hà Duy đã chính thức lên tiếng phủ nhận, đồng thời tung ra những bằng chứng cho thấy anh không phải là nhân vật trong đoạn clip kia.

Con trai bị nghi lộ clip ‘nóng’, NSƯT Hương Dung bức xúc: ‘Thích nổi mà phải dựa hơi người khác thì muôn đời mạt kiếp’ - Ảnh 1
Cộng đồng mạng đồng loạt 'hóng clip' của Hà Duy - Ảnh: Internet
Con trai bị nghi lộ clip ‘nóng’, NSƯT Hương Dung bức xúc: ‘Thích nổi mà phải dựa hơi người khác thì muôn đời mạt kiếp’ - Ảnh 2
Hà Duy phủ nhận tin đồn lộ clip 'nóng' - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không hay gây ảnh hưởng đến hình ảnh của con trai, NSƯT Hương Dung đã chính thức lên tiếng bênh vực con trên trang cá nhân dù trước đó, nhiều bạn bè thân thiết với bà tưởng đoạn clip là thật đã khuyên nữ nghệ sĩ khóa Facebook.

Bà bức xúc: “Xin lỗi nhé, có bảo là giống như đúc mà không phải chui ra từ... thì vẫn có nét khác đấy. Bỗng dưng một ngày đẹp trời các mợ bán hàng online vớ bẫm vì đi thương vay khóc mướn cho cái bức ảnh ghép thô bạo hay 1 đoạn clip từ trên trời rơi xuống vì thấy con đấy, thằng đấy giống hệt cái con, thằng mà mình biết.

Có thể thua nhau về tiền bạc nhưng không thể thua về nhân cách, đạo đức. Ai hay có tính thích làm giàu hay thích nổi mà phải dựa hơi người khác thì muôn đời mạt kiếp thôi. Có đức mặc sức mà ăn, hãy nhớ đấy”.

Con trai bị nghi lộ clip ‘nóng’, NSƯT Hương Dung bức xúc: ‘Thích nổi mà phải dựa hơi người khác thì muôn đời mạt kiếp’ - Ảnh 3
Bài đăng của NSƯT Hương Dung - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, NSƯT Hương Dung còn cho biết bà luôn nghiêm khắc dạy con cách cư xử đúng mực, biết đối nhân xử thế và không được trái với đạo đức làm người: “Học có thể không giỏi nhưng đạo đức phải giỏi”. Là một người mẹ, bà luôn tự hào về các con của mình.

Con trai bị nghi lộ clip ‘nóng’, NSƯT Hương Dung bức xúc: ‘Thích nổi mà phải dựa hơi người khác thì muôn đời mạt kiếp’ - Ảnh 4
Nữ nghệ sĩ bức xúc lên tiếng bảo vệ con trai trước dư luận - Ảnh: Internet

Chia sẻ này của NSƯT Hương Dung đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi trước nay bà được biết là người kín tiếng. Đây được cho là lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ công khai ra mặt bảo vệ con trai trước ồn ào dư luận.

Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân

Bị nghi lộ clip ‘nóng’ với bạn gái cũ, sao nhí một thời – Hà Duy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân

Sau khi bị đồn đoán là nhân vật chính trong một đoạn clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội, Hà Duy đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

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