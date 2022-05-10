'Phản ứng lạ' của Thảo Nhi trong ngày 'tình cũ' Huy Trần chính thức thành 'chồng người ta' 'Đừng bao giờ quên khả năng của bạn cực kỳ mạnh mẽ'

Rich kid Thảo Nhi được biết đến là một blogger xinh đẹp, nổi tiếng về thời trang và phong cách sống. Cô từng có thời gian dài sinh sống tại Đức và mới trở về Việt Nam lập nghiệp. Cô nàng cũng rất nổi tiếng trong hội con nhà giàu Việt Nam. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, bốc lửa cùng gia thế “khủng”, Thảo Nhi còn được biết đến chuyện tình yêu với ‘chồng Ngô Thanh Vân’ là Huy Trần

Tháng 11/2019 Huy Trần và Thảo Nhi Lê tuyên bố chia tay sau 2 năm yêu nhau trước sự ngỡ ngàng của những người yêu mến cặp đôi.