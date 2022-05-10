'Phản ứng lạ' của Thảo Nhi trong ngày 'tình cũ' Huy Trần chính thức thành 'chồng người ta' 'Đừng bao giờ quên khả năng của bạn cực kỳ mạnh mẽ'

Thảo Nhi đã đăng tải trạng thái lạ và ẩn ý trong ngày 'tình cũ' Huy Trần chính thức thành 'chồng người ta'.
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Rich kid Thảo Nhi được biết đến là một blogger xinh đẹp, nổi tiếng về thời trang và phong cách sống. Cô từng có thời gian dài sinh sống tại Đức và mới trở về Việt Nam lập nghiệp. Cô nàng cũng rất nổi tiếng trong hội con nhà giàu Việt Nam. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, bốc lửa cùng gia thế “khủng”, Thảo Nhi còn được biết đến chuyện tình yêu với ‘chồng Ngô Thanh Vân’ là Huy Trần
Tháng 11/2019 Huy Trần và Thảo Nhi Lê tuyên bố chia tay sau 2 năm yêu nhau trước sự ngỡ ngàng của những người yêu mến cặp đôi.
Vào ngày 8/5 mới đây, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đã chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và khách mời tại hôn lễ. Vào ngày tình cũ trở thành "chồng người ta", Thảo Nhi đã có động thái đầy vui vẻ trên mạng xã hội.
Cụ thể, "rich kid" dường như đã có một chuyến nghỉ dưỡng tại một bãi biển tuyệt đẹp. Cô nàng còn khéo khoe thân hình bốc lửa với bộ bikini một mảnh cắt xẻ đầy hiểm hóc, dường như Thảo Nhi không quá quan tâm việc tình cũ đã kết hôn bên người mới. Ngoài loạt ảnh gợi cảm, người đẹp còn chia sẻ: "Never forget how wildly capable your are" (tạm dịch là đừng bao giờ quên khả năng của bạn cực kỳ mạnh mẽ).
Hiện tại Thảo Nhi đang tham gia cuộc thi hoa hậu và nhận được sự săn đón mạnh mẽ từ giới truyền thông và khán giả. Nhờ khả năng giao tiếp ngoại ngữ trôi chảy cùng phong thái đầy tự tin, nhiều người tin cô nàng này sẽ gặt hái quả ngọt tại đấu trường sắc đẹp uy tín trong nước.