'Phản ứng lạ' của Thảo Nhi trong ngày 'tình cũ' Huy Trần chính thức thành 'chồng người ta' 'Đừng bao giờ quên khả năng của bạn cực kỳ mạnh mẽ'

Hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần - Ảnh: Internet

Cụ thể, "rich kid" dường như đã có một chuyến nghỉ dưỡng tại một bãi biển tuyệt đẹp. Cô nàng còn khéo khoe thân hình bốc lửa với bộ bikini một mảnh cắt xẻ đầy hiểm hóc, dường như Thảo Nhi không quá quan tâm việc tình cũ đã kết hôn bên người mới. Ngoài loạt ảnh gợi cảm, người đẹp còn chia sẻ: "Never forget how wildly capable your are" (tạm dịch là đừng bao giờ quên khả năng của bạn cực kỳ mạnh mẽ).

Thảo Nhi khéo khoe thân hình bốc lửa với bộ bikini một mảnh cắt xẻ đầy hiểm hóc - Ảnh: FBNV

Hiện tại Thảo Nhi đang tham gia cuộc thi hoa hậu và nhận được sự săn đón mạnh mẽ từ giới truyền thông và khán giả. Nhờ khả năng giao tiếp ngoại ngữ trôi chảy cùng phong thái đầy tự tin, nhiều người tin cô nàng này sẽ gặt hái quả ngọt tại đấu trường sắc đẹp uy tín trong nước.