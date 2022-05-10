Hé lộ những thước phim chưa từng công bố trong ngày trọng đại, Huy Trần và Ngô Thanh Vân khiến fan nghẹn ngào trước màn thề ước xúc động

Sau hôn lễ hạnh phúc, mới đây Ngô Thanh Vân đã tung đoạn clip kéo dài 5 phút, trong đó có những hình ảnh trong buổi lễ chưa từng được công bố trước đó.
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Trong vài ngày vừa qua, Ngô Thanh Vân và Huy Trần hẳn là 2 cái tên được xuất hiện ở khắp mặt báo trên cả nước. Đơn giản vì đây là lễ cưới của cặp đôi có lượng fan hùng hầu và được yêu mến rất nhiều trong showbiz.
Bởi vậy, ngay sau khi đám cưới đình đám của cả 2 được diễn ra vào hôm 8/5 vừa qua, không khỏi khiến cho nhiều người vỡ òa sung sướng về câu chuyện tình đẹp cuối cùng đã có một cái kết viên mãn. Tại buổi lễ, Ngô Thanh Vân đã có những lời nói xúc động dành cho ông xã trẻ tuổi của mình: ''Cảm ơn Huy đã có mặt trong cuộc đời Vân, Vân đã chờ Huy hết 12 năm, 12 năm qua không có ngày nào Vân không hy vọng rằng người đó sẽ đến. Bây giờ Huy đến rồi thì cưới thôi''. Chứng kiến điều này, nhiều người đã không khỏi phần xúc động trước tình cảm của đôi uyên ương dành cho nhau.
Mới đây nhất, đôi vợ chồng son lần đầu hé lộ những thước phim chưa từng công bố trong ngày trọng đại. Màn thề nguyện của Huy Trần và Ngô Thanh Vân dành cho nhau cũng được cả hai đăng tải và chia sẻ đến người hâm mộ.
Đoạn clip kéo dài hơn 5 phút đã hé lộ những phân cảnh ngọt ngào mà khán giả chưa từng được nhìn thấy trước đó. Đáng nói, ở cuối clip là thước phim cả hai ngồi bên nhau tưởng nhớ người cha nuôi quá cố của Ngô Thanh Vân ở Na Uy. Thấy vợ rưng rưng xúc động, Huy Trần đã dùng ánh nhìn âu yếm để an ủi và lau nước mắt cho Ngô Thanh Vân cực tình cảm.