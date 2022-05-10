Hé lộ ý nghĩa xúc động đằng sau chiếc váy cưới bước vào lễ đường của Ngô Thanh Vân: Cô dâu chỉ nói 1 câu mà rõ nỗi lòng!

Hậu trường 10/05/2022 09:14

Nhà thiết kế hé lộ ý nghĩa về chiếc váy cưới bước vào lễ đường của Ngô Thanh Vân gây xúc động.

Ngày 8/5 vừa qua, lễ cưới của "đả nữ" Ngô Thanh Vân và tình trẻ CEO Huy Trần thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Đây được xem là lần hiếm hoi mà Ngô Thanh Vân công khai người yêu và có cái kết đẹp như chuyện "cổ tích". 

Trong ngày trọng đại, khoảnh khắc Ngô Thanh Vân diện chiếc váy cưới trắng tinh, được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng đã khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Chiếc váy này được Ngô Thanh Vân đặt may riêng cho ngày được làm cô dâu xinh đẹp nhất. 

Hé lộ ý nghĩa xúc động đằng sau chiếc váy cưới bước vào lễ đường của Ngô Thanh Vân: Cô dâu chỉ nói 1 câu mà rõ nỗi lòng! - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân rạng rỡ khi tiến vào lễ đường sánh đôi bên chú rể - Ảnh: Internet

Được biết, không chỉ đơn thuần đặt may chiếc váy cưới theo sở thích mà phía sau còn có một ý nghĩa được tiết lộ gây xúc động. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, NTK Phương My - người thiết kế chiếc váy bước lên lễ đường cho Ngô Thanh Vân tiết lộ, khi đặt may váy, Ngô Thanh Vân đã nói 1 câu tỏ rõ nỗi lòng: "Chị chỉ cưới 1 lần thôi, và chỉ có gia đình bên cạnh trong tiệc này, đơn giản và nhẹ nhàng nhé!". 

Hé lộ ý nghĩa xúc động đằng sau chiếc váy cưới bước vào lễ đường của Ngô Thanh Vân: Cô dâu chỉ nói 1 câu mà rõ nỗi lòng! - Ảnh 2
Chiếc váy cưới đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng được Ngô Thanh Vân đặt may riêng cho ngày trọng đại - Ảnh: Internet

Câu nói nghe rất đơn giản nhưng việc Ngô Thanh Vân khẳng định "chỉ cưới 1 lần" đã thể hiện tình yêu dành cho chú rể và niềm tin vững chắc vào cuộc hôn nhân này. Sau hôn lễ "bạc tỷ" hoành tráng bên bãi biển, Ngô Thanh Vân đã bày tỏ niềm hạnh phúc trên mạng xã hội: "Và hai đứa đã về một nhà. Cám ơn người bạn đồng hành, người bạn đời, người chồng tuyệt vời nhất cuộc đời Vân. Vân đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ rồi nhé. Biết ơn những lời chúc phúc. Biết ơn lắm ngày hôm nay. Vân rất hạnh phúc".

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Mặc dù Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã kết hôn, nhưng vẫn có người bất ngờ nhắc đến mối tình tin đồn khi xưa của nàng "đả nữ".

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