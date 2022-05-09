Sau hôn lễ như ngôn tình của Ngô Thanh Vân, hàng loạt sao Việt "chốt cưới" liên tục, phải chăng 2022 là NĂM ĐẠI HỶ của showbiz Việt ?

Mở bát cho đại hỷ là diễn viên Phương Trinh Jolie, và "đả nữ màn ảnh Việt" Ngô Thanh Vân là cô dâu tiếp theo lên xe hoa cùng chú rể Huy Trần. Siêu đám cưới đình đám này đã nhận về nhiều lời chúc của đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Hôn lễ ngọt ngào này được tổ chức kín đáo chỉ với 50 khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau của cô dâu chú rể. Ngô Thanh Vân từng tiết lộ hôn lễ chỉ tổ chức nhỏ gọn, khách mời tham dự là gia đình và những người bạn thân thiết.

Từ lâu rồi, làng giải trí Việt mới có giai đoạn vô cùng rộn ràng, hân hoan khi hàng loạt ngôi sao thay phiên nhau tuyên bố "chốt cưới". Khán giả vô cùng mong đợi các ngôi sao tìm được "bến đỗ hạnh phúc", "chân ái" cho riêng mình. Những câu chuyện tình yêu đã "đơm hoa kết trái" bằng một đám cưới viên mãn.

Vào tối 14/3 năm nay, tất cả trang mạng hội đều "dậy sóng mạnh mẽ" khi chính Minh Hằng thông báo tin "sắp lên xe hoa". Nữ diễn viên "Gọi giấc mơ về" chính thức tuyên bố rằng mình và bạn trai doanh nhân sẽ về chung một nhà vào tháng 6 năm nay.

Sau Ngô Thanh Vân, mùa cưới của làng giải trí Việt trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những nhân vật đã xác nhận ngày tổ chức đám cưới trong tương lai.

Ngày cầu hôn, Minh Hằng nghẹn ngào chia sẻ "Khi em nói đồng ý, tháng 6 không còn của riêng em nữa - mà là của chúng ta"

Trong bức ảnh, cư dân mạng có thể nhận ra dòng chữ "marry me" và chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn được đính trên bàn tay xinh đẹp của nữ diễn viên.

Minh Hằng rạng rỡ trong đêm cầu hôn lãng mạng - Ảnh: Internet

Hiện tại, danh tính của bạn trai Minh Hằng đã được tìm ra bởi cư dân mạng. Theo nguồn tin của dân cư mạng, "nửa kia" của Minh Hằng là một doanh nhân lớn hơn cô 10 tuổi. Cả hai đã bí mật hẹn hò trong 6 - 7 năm qua.

Minh Hằng vẫn chưa xác nhận danh tính bạn trai. Nhưng nữ ca sĩ đình đám cho biết, hôn lễ của cả hai sẽ được diễn ra vào tháng 6 sắp tới. Hồi đầu tháng 3, hình ảnh bí mật Minh Hằng thử váy cưới của thương hiệu nổi tiếng tại Hà Nội đã được tiết lộ. Chắc hẳn Minh Hằng đã chuẩn bị hôn lễ cho mình từ rất sớm.

Mạc Văn Khoa và bạn gái tri kỷ

Mạc Văn khoa được biết đến là một diễn viên hài trẻ đầy tài năng, được đông đảo khán giả yêu thích mới nét diễn duyên dáng và đầy chiều sâu. Sự xuất hiện của của Mạc Văn Khoa trong hàng loạt bộ phim điện ảnh: 30 chưa phải là Tết, Cua lại vợ bầu, Lật mặt 4,... đều có doanh thu khủng.

Mạc Văn Khoa và bạn gái tuyên bố kết hôn sau nhiều năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hạnh phúc bên nhau, nam diễn viên cho biết hôn lễ của mình và bạn gái sẽ được tổ chức vào tháng 5 ở Hải Dương và đầu tháng 6 tại TP.HCM.

Phương Nga và Bình An - Khi nàng hậu và tài tử về chung một nhà

Vào tối 13/2 năm nay, nam diễn viên Bình An chính thức cầu hôn Á hậu Phương Nga tại Hà Nội. Ngay lập tức, tin tức đã "gây sốt" khắp cộng đồng mạng. Á Hậu Việt Nam 2018 đã nghẹn ngào xúc động trước lời cầu của bạn trai diễn viên. Cô đã đồng ý "sóng đôi" cùng Bình An trong hành trình phía trước.

Phương Nga và Bình An sẽ trở thành cặp đôi tiếp theo trong năm 2022 ? - Ảnh: Internet

Ngay sau lễ cầu hôn, những hình ảnh lãng mạn của cặp đôi đã nhận được sự chú ý của dân cư mạng. Fan hâm mộ cho rằng đây chính là bộ ảnh cưới mà Bình An và Phương Nga sẽ chuẩn bị cho hôn lễ. Hãy đón chờ một cái kết viên mãn của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" trong tương lai.

Mặt khác, đã có hàng loạt tên tuổi dự định sẽ tổ chức tên tuổi vào nửa đầu năm 2022 như: Diễn viên Anh Tuấn, siêu mẫu Minh Tú, Phương Trinh Jolie và Lý Bình, diễn viên Tiết Cương.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình là cặp đôi "mở bát" đám cưới trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Quả thật năm 2022 là một năm đầy tuyệt vời dành cho Showbiz Việt khi hàng loạt tên tuổi đình đám "chốt cưới" liên tục. Hãy tiếp tục mong đợi những ngôi sao nào sẽ "chốt cưới" trong năm nay nhé.