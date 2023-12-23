Phản ứng gây bất ngờ của Kiều Minh Tuấn khi bị hỏi về chuyện tình cảm sau 2 năm chia tay Cát Phượng

Hậu trường 23/12/2023 20:10

Mới đây, Kiều Minh Tuấn là khách mời xuất hiện trong chương trình Nhà trọ Destiny của Trường Giang. Trong lúc ngồi tâm sự và ăn tối, Phát La bất ngờ đặt câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm của nam diễn viên.

Cát PhượngKiều Minh Tuấn từng có mối tình dài hơn thập kỷ và chia tay vào năm 2022. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay với lý do không hòa hợp.

Ngoài ra, Cát Phượng khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba và cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp dù không còn yêu đương.

Phản ứng gây bất ngờ của Kiều Minh Tuấn khi bị hỏi về chuyện tình cảm sau 2 năm chia tay Cát Phượng - Ảnh 1
Chuyện tình của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn kết thúc sau hơn 10 năm bên nhau

Mới đây, Kiều Minh Tuấn là khách mời xuất hiện trong chương trình Nhà trọ Destiny của Trường Giang. Trong lúc ngồi tâm sự và ăn tối, Phát La bất ngờ đặt câu hỏi cho đàn anh: "Bao lâu rồi, bao lâu chưa có người yêu?". Khi đó, Kiều Minh Tuấn đã im lặng, ngập ngừng vài giây rồi đáp lại: "Bao lâu hả? Thôi".

Ngay sau đó, để né tránh bị hỏi chuyện tình cảm riêng tư, Kiều Minh Tuấn "bẻ lái" bằng cách mời mọi người nâng ly và chuyển hướng sang chuyện vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang. Nhận ra sự "đánh trống lãng" của Kiều Minh Tuấn, Trường Giang và Phát La cũng không tiếp tục hỏi sâu hơn mà đổi chủ đề để tiếp tục trò chuyện. 

Phản ứng gây bất ngờ của Kiều Minh Tuấn khi bị hỏi về chuyện tình cảm sau 2 năm chia tay Cát Phượng - Ảnh 2
hản ứng né tránh của Kiều Minh Tuấn khi bị hỏi chuyện tình cảm

Sau khi chia tay, cả Cát Phượng lẫn Kiều Minh Tuấn đều có trạng thái tốt. Dù không còn bên nhau nhưng Cát Phượng vẫn quan tâm và trân trọng tình cũ. Gần đây nhất, nữ diễn viên bình luận dưới một bài đăng của Kiều Minh Tuấn, khen ngợi ngoại hình của anh và nhắc anh luôn giữ vững phong độ.

Ngoài ra, trong một lần đăng ảnh lên trang cá nhân, cô đã để lộ hình xăm "Cát Kiều" trên cổ tay trái. Ngay lập tức, một cư dân mạng viết bình luận khuyên Cát Phượng xóa hình xăm liên quan tới tình cũ. Trả lời người này, nữ diễn viên khẳng định sẽ không xoá vì đây là một kỷ niệm đẹp.

Phản ứng gây bất ngờ của Kiều Minh Tuấn khi bị hỏi về chuyện tình cảm sau 2 năm chia tay Cát Phượng - Ảnh 3
Cát Phượng có bạn trai mới sau 2 năm chia tay Kiều Minh Tuấn

Đến tháng 6/2023, nữ diễn viên công khai hẹn hò người mới: "8 tháng sau khi tôi và Kiều Minh Tuấn chia tay, anh ấy đã nhắn tin, hỏi thăm tôi. Anh ấy kể là fan suốt 20 năm qua của tôi. Trước đây, khi còn ở Việt Nam, anh ấy từng đi đến nhiều tụ điểm xem tôi diễn hài. Sau thời gian trò chuyện, cảm thấy phù hợp, chúng tôi chính thức yêu nhau". 

Hậu ồn ào tình cảm, Kiều Minh Tuấn tập trung cho sự nghiệp diễn viên và trở thành 1 trong những nhân tố thu hút tại các show truyền hình thực tế. Nam diễn viên giữ nguyên tắc không nhắc đến chuyện đời tư trước công chúng. 

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