Trong lúc hoảng loạn, Phan Như Thảo vẫn nhớ rõ nhất là câu nói của một tên côn đồ cầm hung khí màu đen "Thúy gởi mày".

Chiều 17/3, Phan Như Thảo khiến nhiều người hoang mang khi chia sẻ thông tin con gái cô vừa bị một nhóm côn đồ bắt cóc hụt. Tuy chưa có bằng chứng trong tay nhưng chân dài Cà Mau đoán chắc người đứng đằng sau mọi chuyện chính là siêu mẫu Ngọc Thúy - vợ cũ doanh nhân Đức An. Phan Như Thảo thông báo con gái suýt bị bắt cóc trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Sau khi cùng chồng lên cơ quan công an trình báo, cô đã kể lại toàn bộ câu chuyện trên trang cá nhân với hy vọng tìm ra chút manh mối.

"Tầm 13 giờ 30, gia đình Thảo, anh An, Bồ Câu và cô Nanny vừa đi ăn trưa về. Anh An đang bế Bồ Câu, Thảo và cô Nanny đi đằng sau cách vài bước chân thì có một nhóm người đàn ông tầm 30 tuổi, bề ngoài dữ tợn tiến đến trước mặt anh An, chặn đường và tấn công anh ấy. Tiếp theo có một người đàn ông khác nữa nhìn giang hồ cũng tiến nhanh đến gần anh An từ phía bên trái (lúc đó anh An đang bế Bồ Câu bằng tay trái của anh ấy) Thảo bị bất ngờ vì thấy anh An và người kia đánh nhau, cứng đờ người thì nghe anh An kêu 'giữ con, giữ con!'. Thảo chạy đến thì thấy có thêm một người nữa đang cầm điện thoại quay phim lại toàn bộ sự việc trên. Thảo vì quá hoảng loạn không rõ khoảng bao nhiêu người (trên 3 người). Vừa lúc này có một tên thanh niên trong nhóm tiến đến chổ Thảo và tay tên này cầm một vật gì đó màu đen như một con dao vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt. Thảo chỉ nghe được '…Thuý gởi mày...'.

Còn các tên khác như chực cướp Bồ Câu trên tay anh An. Thái độ của họ rất hung tợn làm cho Thảo lúc đó rất khiếp sợ và hoảng loạn. Đoạn đường lúc đó vắng và khuất sau nhiều xe hơi đang đậu bên lề đường. Sau đó, người đi đường bắt đầu thấy và chạy đến nên nhóm thanh niên này bỏ chạy", Phan Như Thảo kể lại. Phan Như Thảo kể lại thời điểm phải đối mặt với nhiều tên côn đồ - Ảnh: FBNV Quá lo lắng cho sự an toàn của con, vợ chồng cựu người mẫu đang làm đủ mọi cách để tìm ra danh tính kẻ đứng đằng sau chuyện này. Trong khi doanh nhân Đức An vận dụng các mối quan hệ thì Phan Như Thảo phát đi lời kêu gọi cư dân mạng giúp đỡ thu thập thêm hình ảnh, clip quay rõ mặt những tên côn đồ. "Hiện Thảo đang muốn tìm tung tích của nhóm 3 người này, để lấy bằng chứng đưa kẻ chủ mưu đã thuê họ phải ra nhận tội trước pháp luật. Đoạn đường này có camera của phường nhưng vẫn không đủ góc để nhìn thấy rõ mặt cả nhóm người trên. Cho nên tất các các anh chị có vô tình đi qua đó, trong khoảng thời gian 1 giờ 15 đến 2 giờ chiều ngày 17/3 là ngày hôm nay, nếu nhìn thấy sự việc trên hoặc xe có camera hành trình, quay được 3 người đó hoặc nghi ngờ là 3 người đó, xin hãy cho Thảo xin đoạn quay đó. Xin hãy giúp đỡ Thảo để tìm ra kẻ ác", cựu người mẫu viết. Phan Như Thảo chia sẻ rằng Bé Bồ Câu rất hoảng sợ sau khi bị côn đồ giằng co - Ảnh: Internet

Thông tin mới nhất vụ con gái Phan Như Thảo bị bắt cóc trên tay mẹ giữa ban ngày Sau khi Phan Như Thảo chia sẻ thông tin vợ chồng cô bị giang hồ giật bé Bồ Câu ngay trên tay, doanh nhân Đức An đã có mặt tại cơ quan công an để phối hợp tìm ra thủ phạm.

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