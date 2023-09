"Tầm 13 giờ 30, gia đình Thảo, anh An, Bồ Câu và cô Nanny vừa đi ăn trưa về. Anh An đang bế Bồ Câu, Thảo và cô Nanny đi đằng sau cách vài bước chân thì có một nhóm người đàn ông tầm 30 tuổi, bề ngoài dữ tợn tiến đến trước mặt anh An, chặn đường và tấn công anh ấy. Tiếp theo có một người đàn ông khác nữa nhìn giang hồ cũng tiến nhanh đến gần anh An từ phía bên trái (lúc đó anh An đang bế Bồ Câu bằng tay trái của anh ấy)

Thảo bị bất ngờ vì thấy anh An và người kia đánh nhau, cứng đờ người thì nghe anh An kêu 'giữ con, giữ con!'. Thảo chạy đến thì thấy có thêm một người nữa đang cầm điện thoại quay phim lại toàn bộ sự việc trên. Thảo vì quá hoảng loạn không rõ khoảng bao nhiêu người (trên 3 người). Vừa lúc này có một tên thanh niên trong nhóm tiến đến chổ Thảo và tay tên này cầm một vật gì đó màu đen như một con dao vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt. Thảo chỉ nghe được '…Thuý gởi mày...'.