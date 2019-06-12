Phản bác ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Dương Yến Ngọc nhắn nhủ: 'Nếu Qua bất lực trước vợ thì chị hiến kế cho'

Hậu trường 12/06/2019 16:52

"Ngày xưa cùng tầng, giờ khác tầng là lỗi của Qua. Qua bay đi đâu thì cũng phải lôi vợ mình theo chứ", Dương Yến Ngọc nhắn ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên đã kết thúc. Tuy nhiên mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại khiến dư luận dậy sóng khi chia sẻ: "Một người đàn ông làm việc lớn thì cố gắng chọn vợ phải chọn cho đúng. Khi muốn làm gì thì người vợ, người phối ngẫu phải ở cùng tầng".

Phản bác ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Dương Yến Ngọc nhắn nhủ: 'Nếu Qua bất lực trước vợ thì chị hiến kế cho' - Ảnh 1
Phát ngôn mới nhất của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh: FBNV

Không đồng tình với quan điểm này, Dương Yến Ngọc vừa nêu lên quan điểm cá nhân. Mở đầu bài viết của mình, chân dài này nói thẳng là "không ưng" câu nói đó của ông Vũ.

Cô nhận định: "Chị đẹp không ưng câu nói này của Qua. Vợ chồng là duyên nợ, là số phận định đoạt... Thời của Qua yêu nhau lấy nhau vì 1 tình yêu đẹp như mơ, cùng nhau vượt qua gian khổ, đồng vợ đồng chồng xây dựng lên Trung Nguyên...

Ai cũng có ưu điểm, khuyết điểm... sống được với nhau lâu dài là phải dẹp bỏ được sự tự tôn, biết chấp nhận và bao dung cho nhau. Giờ 2 vợ chồng Qua không cùng chiến tuyến trong việc giữ gìn và phát triển Trung Nguyên. Việc dừng cuộc chơi bằng sự thỏa thuận chia tài sản và ly hôn... chị đẹp hoan nghênh".

Phản bác ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Dương Yến Ngọc nhắn nhủ: 'Nếu Qua bất lực trước vợ thì chị hiến kế cho' - Ảnh 2
Dương Yến Ngọc không đồng tình với ông Đặng Lê Nguyên Vũ và phản đối bằng status dài - Ảnh: FBNV

Cô thẳng thắn phản đối phát ngôn của ông chủ Trung Nguyên. Dương Yến Ngọc cho rằng, dù ông Vũ có tài giỏi thế nào thì cũng không được phủ nhận công sức của vợ: "Qua không được truyền lửa cho đàn ông bằng khẩu hiệu vừa rồi nha... Cũng không được phủ nhận công sức của vợ mình. Qua giỏi là 1 chuyện, nhưng đàn ông đâu sống được 1 mình mà cứ dương dương tự đắc ta đây không cần đàn bà.

Ngày xưa cùng tầng, giờ khác tầng là lỗi của Qua... Qua bay đi đâu thì cũng phải lôi vợ mình theo chứ. Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ... 1 mình vợ Qua mà Qua còn lúng túng trong việc ứng xử thì Qua làm sao thuyết phục được cả thế giới Qua sẽ phát triển Trung Nguyên theo chiến lược mới của Qua".

Dương Yến Ngọc
Quan điểm của cô nhận được khá nhiều ý kiến đồng tình từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Kết thúc bài viết, Dương Yến Ngọc còn nhắn nhủ đầy thách thức: "Còn nếu Qua cảm thấy bất lực trước vợ Qua thì chị đẹp hiến kế cho Qua nè".

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