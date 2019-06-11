Nhắc lại vụ ly hôn nghìn tỷ, vợ Bình Minh cảm thán: 'Tiếc cho một gia đình 6 thành viên rất rất nhiều tiền nhưng lại thiếu bình an'

Hậu trường 11/06/2019 15:40

"Mong cả hai thương hiệu đều sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, và ai cũng tìm được bình an cho bản thân", doanh nhân Lê Anh Thơ nhắn nhủ sau vụ ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê" Trung Nguyên.

Trên trang cá nhân, bà xã Bình Minh vừa đăng tải status dài nói về vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Mở đầu bài viết, doanh nhân Anh Thơ khẳng định bản thân chỉ là người ngoài cuộc và không rõ sự thật ra sao nên sẽ không bàn luận sâu việc ai đúng ai sai.

Cô viết: "Lại nhiều chuyện tí vụ ly hôn ngàn tỉ của Việt Nam vì mấy hôm nay đọc nhiều bài báo trái chiều về vụ này quá. Vẫn phải nói trước, nội tình thế nào mình đứng ngoài cuộc nên không biết trong ruột ra sao, ai đúng ai sai thì chịu, không dám bình luận gì. Sở dĩ mình quan tâm vì ca này cũng có nhiều thứ hay (như bài giảng về marketing 4 phút thần sầu tại tòa chẳng hạn), lắm cú twist bất ngờ, các chiêu truyền thông theo từng thời điểm, chiến lược kinh doanh, nên theo dõi để tự rút ra bài học kinh nghiệm chiến trường. Cũng có một sự đồng cảm nhất định với chị ấy".

Nhắc lại vụ ly hôn nghìn tỷ, vợ Bình Minh cảm thán: 'Tiếc cho một gia đình 6 thành viên rất rất nhiều tiền nhưng lại thiếu bình an' - Ảnh 1
Bà xã Bình Minh đồng cảm với bà Lê Hoàng Diệp Thảo trước những áp lực từ dư luận xã hội - Ảnh: FBNV

Là một người kinh doanh và có sự nghiệp thành đạt, Anh Thơ đồng cảm với bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Người ngoài (kể cả mình lúc ban đầu) dễ dàng bình luận thôi ôm ngàn tỉ về sống cuộc đời như nữ hoàng được rồi, hơn thua làm gì nữa. Nhưng nghĩ lại nếu là mình, có thể biết những việc sâu kín trong cuộc thì lúc đó tiền không phải là tất cả, mà là không cam tâm nhìn tâm huyết một đời 2 vợ chồng tạo lập bị dẫn dắt hay đi sai đường (cái này chỉ là suy đoán của mình nhé và không có cơ sở để kết luận).

Nhắc lại vụ ly hôn nghìn tỷ, vợ Bình Minh cảm thán: 'Tiếc cho một gia đình 6 thành viên rất rất nhiều tiền nhưng lại thiếu bình an' - Ảnh 2
Sau nhiều phiên tòa xét xử, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên vào cuối tháng 3/2019 - Ảnh: Internet

Những thứ đó lẽ ra phải là của gia đình, của con cái mình, ai cho chúng mày vào cướp đi. Đấy, phụ nữ hay bị như thế, càng mạnh mẽ và càng giỏi giang trên thương trường thì việc buông xuôi là khó có thể. Mà đã lỡ mang thân phận phụ nữ thì hay bị áp đặt kiểu bon chen làm gì, tém lại bớt đi, cũng bất công lắm í. Phụ nữ mà là doanh nhân thành đạt trong cái xã hội này đã áp lực trăm bề, huống hồ gì cứ bị phơi mặt trên báo chí suốt kiểu này, người thương có mà người dè bỉu cũng lắm. Rồi ăn nói thế nào với đối tác, và cả với con cái nữa. Mệt bỏ xừ ra được í".

Nhắc lại vụ ly hôn nghìn tỷ, vợ Bình Minh cảm thán: 'Tiếc cho một gia đình 6 thành viên rất rất nhiều tiền nhưng lại thiếu bình an' - Ảnh 3
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ phải cấp dưỡng 10 tỷ/năm cho các con đến khi trưởng thành - Ảnh: Internet

Bà xã Bình Minh hi vọng mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc. Dù vậy, cô cũng không khỏi cảm thán: "Tiếc cho một thương hiệu quốc gia, tiếc cho một gia đình 6 thành viên rất rất nhiều tiền nhưng lại thiếu bình an. Mong cả hai thương hiệu đều sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, và ai cũng tìm được bình an cho bản thân".

Kết thúc bài viết, Anh Thơ nhắn nhủ ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Cũng thích qua lắm vì qua rất giỏi và rất hay, nhưng không đồng ý khi qua nói trên truyền thông 'đừng lấy vợ giống qua', đắng lòng lắm qua ơi".

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Từ khóa:   vụ ly hôn nghìn tỷ bà xã Bình Minh

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