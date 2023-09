Nhắc lại vụ ly hôn nghìn tỷ, vợ Bình Minh cảm thán: 'Tiếc cho một gia đình 6 thành viên rất rất nhiều tiền nhưng lại thiếu bình an'

Sau nhiều phiên tòa xét xử, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên vào cuối tháng 3/2019 - Ảnh: Internet

Những thứ đó lẽ ra phải là của gia đình, của con cái mình, ai cho chúng mày vào cướp đi. Đấy, phụ nữ hay bị như thế, càng mạnh mẽ và càng giỏi giang trên thương trường thì việc buông xuôi là khó có thể. Mà đã lỡ mang thân phận phụ nữ thì hay bị áp đặt kiểu bon chen làm gì, tém lại bớt đi, cũng bất công lắm í. Phụ nữ mà là doanh nhân thành đạt trong cái xã hội này đã áp lực trăm bề, huống hồ gì cứ bị phơi mặt trên báo chí suốt kiểu này, người thương có mà người dè bỉu cũng lắm. Rồi ăn nói thế nào với đối tác, và cả với con cái nữa. Mệt bỏ xừ ra được í".

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ phải cấp dưỡng 10 tỷ/năm cho các con đến khi trưởng thành - Ảnh: Internet

Bà xã Bình Minh hi vọng mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc. Dù vậy, cô cũng không khỏi cảm thán: "Tiếc cho một thương hiệu quốc gia, tiếc cho một gia đình 6 thành viên rất rất nhiều tiền nhưng lại thiếu bình an. Mong cả hai thương hiệu đều sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, và ai cũng tìm được bình an cho bản thân".

Kết thúc bài viết, Anh Thơ nhắn nhủ ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Cũng thích qua lắm vì qua rất giỏi và rất hay, nhưng không đồng ý khi qua nói trên truyền thông 'đừng lấy vợ giống qua', đắng lòng lắm qua ơi".