Động thái gây chú ý của Nam Em trước nghi vấn từng nhận 2 tỷ đồng của mẹ nuôi rồi quay ra nói xấu

Nam Em đang là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội trong những ngày gần đây trong ồn ào đời tư kể từ sau khi công khai danh tính của chồng sắp cưới.

Mới đây, Nam Em đã chia sẻ một số hình ảnh khi trở lại với công việc sau những ngày gây ồn ào dư luận vì câu chuyện đời tư. Đáng chú ý, người đẹp còn gửi lời xin lỗi vì đã làm công chúng phiền lòng vì những hành động trong thời gian qua. Cô viết: "Em không nghe được những lời nói toxic (độc hại). Và theo khả năng tự vệ của bản thân em sẽ phảng kháng lại những lời nói không đúng về mình. Em hy vọng nếu ai đang còn yêu thương em thì xin góp ý em một cách nhẹ nhàng, bình tâm. Vì có những thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ câu chuyện. Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi chân thành vì quãng thời gian vừa qua em đã làm cho cả nhà phiền lòng. Và rất hy vọng thế giới luôn dịu dàng với em. Để em có thể tiếp tục đi hát. Tiếp tục phục vụ khán giả bằng giọng hát của em. Xin cảm ơn và xin lỗi".

Nam Em bày tỏ lý do cô nóng nảy và có những động thái gây tranh cãi trong thời gian qua là vì không chịu được áp lực Trước đó, vào tháng 11/2023, Nam Em chính thức công khai chồng sắp cưới và thông báo ngày tổ chức lễ ăn hỏi được ấn định vào tháng 1/2024. Tuy nhiên, ngay khi vừa lộ diện, chồng sắp cưới của cô đã bị dân mạng "khui" quá khứ không đẹp, từng có 2 đời vợ và đang nợ nần. Nam Em và bạn trai Chứng kiến người đàn ông của mình vướng lùm xùm, Nam Em ra sức bênh vực và khẳng định mình mới là người tự trải qua, hiểu rõ nhất về con người của anh. Cô còn chia sẻ, chồng sắp cưới chính là người giúp đỡ mình vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, vì để anh không bị cộng đồng mạng gây áp lực thêm, Nam Em đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, bài đăng liên quan đến anh trên trang cá nhân và tuyên bố từ nay chồng sắp cưới của mình sẽ lánh xa mạng xã hội. Nam Em đang là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội trong những ngày gần đây trong ồn ào đời tư Bên cạnh đó, vào sáng 8/12, Nam Em từng gây xôn xao khi chia sẻ mình bị "mất con". Cô nghẹn ngào viết: "Minh Trí của mẹ Bình An nhé. Ba mẹ không bảo vệ được cho con. Hy vọng những ngày tháng sau này, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ cho con. Thiên thần của mẹ". Hay như câu chuyện cô và ông xã tương lai bị hại, dẫn đến bị đau bụng khi đi du lịch cách đó ít ngày cũng là chủ đề khiến không ít người bàn tán trái chiều.

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