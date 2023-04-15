Cụ thể, khi tìm kiếm từ khóa "Vy Oanh" và "Vy Oanh Official", các trang chính thức do Vy Oanh quản lý đều không còn hiển thị trên mạng xã hội.

Vào ngày 15/4, cư dân mạng phát hiện nữ ca sĩ Vy Oanh được cho là đã khóa toàn bộ trang Fanpage và Facebook cá nhân.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 24/3, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi - tức ca sĩ Vy Oanh) đến làm việc, liên quan đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn. Trong đó, ông Tuấn cho rằng, bà Oanh có hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mẹ mình là bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhận được giấy triệu tập của PC02, Vy Oanh gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng. Tại thời điểm ghi trong giấy triệu tập, cô không đến làm việc với PC02, do đang khiếu nại.

Ca sĩ Vy Oanh ký đơn gửi cơ quan điều tra hồi tháng 10/2021 - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi nhận giấy triệu tập để làm việc về đơn tố giác của con trai bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng.

Trong đơn, nữ ca sỹ cho biết là nạn nhân trong vụ án của bà Phương Hằng và bà Hằng chưa từng có đơn tố giác Vy Oanh về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà như trong đơn tố giác ông Tuấn đã nêu.

Cũng theo nữ ca sĩ, nếu đơn của ông Tuấn được thụ lý giải quyết thì PC02 cần chuyển những nội dung, tài liệu ông này cung cấp đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01), đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án bà Phương Hằng. Nội dung ông Tuấn tố giác liên quan thời điểm bà Hằng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, còn Vy Oanh là người bị hại nên việc giao PC01 thụ lý đơn tố giác sẽ đảm bảo vụ việc được xử lý toàn diện, đầy đủ.

Ngoài ra, trong đơn kêu cứu, Vy Oanh cũng cho rằng việc cơ quan điều tra không gửi giấy mời mà gửi giấy triệu tập khiến cô và gia đình cảm thấy bất ngờ. Vy Oanh khẳng định trong đơn rằng không có hành vi, lời nói xâm phạm quyền lợi bà Phương Hằng như nội dung đề cập trong đơn tố giác.

Ca sỹ Vy Oanh cũng cho rằng những hành vi của bà Phương Hằng đã gây ra những tổn thương thiệt hại về tinh thần, hạnh phúc cũng như kinh tế của gia đình. Nữ ca sỹ đã gửi đơn kêu cứu để đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, theo dõi, có hướng xử lý kịp thời nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Vy Oanh.