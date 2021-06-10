‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ sẽ bắt tay với bà Phương Hằng ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ?

Hậu trường 10/06/2021 07:09

Chỉ cách đây ít phút, Trương Minh Cường đã đăng tải sự bức xúc của mình thông qua nhiều dòng trạng thái trên trang cá nhân. Đặc biệt, ông còn muốn ‘bắt tay’ với bà Phương Hằng để ‘lật tẩy’ giới showbiz.

Có vẻ năm 2021 là một năm đầy “sóng gió” của giới Showbiz Việt khi hàng loạt scandal của nhiều ngôi sao hạng A bị bà Phương Hằng “nhắc tên” trước công chúng. Đầu tiên phải kể đến những “cây đại thụ” của làng giải trí như Hoài Linh, Hồng Vân,... hay mới đây là Phi Nhung. 

‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ sẽ bắt tay với bà Phương Hằng ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ? - Ảnh 1

Phương Hằng - nữ doanh nhân từng khiến cho nhiều sao Việt phải ‘khốn đốn’ vì những scandal

Ngay khi những scandal liên tiếp của Vbiz chưa kịp “sóng yên biển lặng” thì mới đây, một ngôi sao nam nổi tiếng đã khiến nhiều người bất ngờ khi muốn “bắt tay” với bà Phương Hằng để “phanh phui” toàn bộ những sự thật đen tối ở trong giới Showbiz.

Được biệt, ngôi sao nam trong câu chuyện trên chính là diễn viên Trương Minh Cường. Cụ thể, nguồn cơn câu chuyện bắt đầu khi nam diễn viên đã cho đăng tải hàng loạt các status thể hiện sự bức xúc của mình đối với một vấn đề nào đó trong showbiz. Thậm chí, Trương Minh Cường cho hay đã có đủ bằng chứng trong tay và muốn kiện ra tòa.

‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ sẽ bắt tay với bà Phương Hằng ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ? - Ảnh 2

Dòng chia sẻ bày tỏ sự phẫn nộ của nam diễn viên ẩn ý về một vấn đề nào đó trong showbiz

‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ sẽ bắt tay với bà Phương Hằng ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ? - Ảnh 3


Bình luận của nam diễn viên được cho là sẽ ‘bắt tay’ với bà Phương Hằng để ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ

Trước những chia sẻ trên, rất nhiều người đã ủng hộ anh nên đưa tất cả những sự thật ra trước “bàn dân thiên hạ”. Cùng với đó là nên kết hợp với bà Phương Hằng để đứng về phe “chính nghĩa”. Thế nhưng, dẫu sao thì đây vẫn chỉ là suy đoán của một số người. Trên thực tế, nam diễn viên vẫn chưa hề có động thái nào nói rõ ràng về vấn đề này.

‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ sẽ bắt tay với bà Phương Hằng ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ? - Ảnh 4

Diễn viên Trương Minh Cường với một dòng trạng thái cho là đã có đầy đủ bằng chứng và sẵn sàng mang ra tòa kiện

Nam diễn viên Trương Minh Cường sinh năm 1978 và đã từng rất nổi tiếng trong nhiều bộ phim truyền hình trước đây. Trong đó, tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh phải kể đến bộ phim Gió nghịch mùa đóng cặp cùng với Việt Anh, Lý Nhã Kỳ. 

Trong suốt con đường hoạt động sự nghiệp của mình, nam diễn viên vẫn luôn được khán giả ưu ái khi đặt cho biệt danh “Jang Dong Gun phiên bản Việt” nhờ sở hữu gương mặt khá giống với nam nghệ sĩ đình đám của Hàn Quốc. Bên cạnh được biết đến với vai trò diễn viên, Trương Minh Cường còn là gương mặt quảng cáo đắt giá nhất lúc bấy giờ và được mệnh danh là “Ông hoàng quảng cáo Việt Nam”.

‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ sẽ bắt tay với bà Phương Hằng ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ? - Ảnh 5

‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ sẽ bắt tay với bà Phương Hằng ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ? - Ảnh 6

Trương Minh Cường từng được mệnh danh là ‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ với mức cát-xê khủng lên đến 1,5 tỷ/ 30 giây 

Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Trương Minh Cường bất ngờ kết hôn với bà xã Thu Huyền - Giám đốc nhân sự của một công ty truyền thông. Hiện nay, gia đình nhỏ của nam diễn viên đang vô cùng hạnh phúc với hai người con là bé Louis Trương Gia Bảo và bé gái Mona Trường Bình Nhi.

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Từ khóa:   nam diễn viên Trương Minh Cường Trương Minh Cường - Phương Hằng showbiz Việt

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