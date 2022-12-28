'Ông bố quốc dân' Trung Anh hạnh phúc bên vợ trẻ trong dịp kỉ niệm 25 năm ngày cưới, nhan sắc bà xã gây chú ý

Hậu trường 28/12/2022 11:41

Trên trang cá nhân mới đây, NSND Trung Anh chia sẻ ảnh cùng vợ và con trai đi ăn nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Mới đây, nghệ sĩ Trung Anh đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc kỷ niệm 25 năm ngày cưới với vợ trẻ trên trang cá nhân. Nam diễn viên bộc bạch: "Kỷ niệm một phần tư thế kỷ bên nhau (nghe tưởng mình trăm tuổi). Chàng trai về thì cô gái lại đi học xa. Gửi con gái rượu mơ của bố. Nhớ con nhiều".

Ngay sau đó, nhiều người đã gửi những lời chúc và ngưỡng mộ hạnh phúc của nghệ sĩ Trung Anh, đặc biệt, không ít người phải trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của vợ nam nghệ sĩ.

'Ông bố quốc dân' Trung Anh hạnh phúc bên vợ trẻ trong dịp kỉ niệm 25 năm ngày cưới, nhan sắc bà xã gây chú ý - Ảnh 1'Ông bố quốc dân' Trung Anh hạnh phúc bên vợ trẻ trong dịp kỉ niệm 25 năm ngày cưới, nhan sắc bà xã gây chú ý - Ảnh 2
Vợ chồng nghệ sĩ Trung Anh và con trai hạnh phúc kỷ niệm 25 năm ngày cưới - Ảnh: FBNV

Vợ nghệ sĩ Trung Anh tên Minh Hiếu và kém chồng 10 tuổi, làm nghề kế toán. Chị sống cùng khu phố và lại là người hâm mộ của anh nên khi về chung một nhà, chị dễ dàng hiểu và thông cảm cho công việc của chồng.

Về cuộc sống hiện tại sau khi nghỉ hưu, NSND Trung Anh cho biết công việc chính của ông bây giờ là giảng dạy ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Bên cạnh đó, ông vẫn nhận phim và tham gia các dự án khác.

"Thật ra chỉ là nghỉ ở nhà hát kịch thôi chứ tôi vẫn đi làm ở bên ngoài, nhưng công việc quan trọng nhất của tôi lúc này là giảng dạy ở trong trường.  Về phim thì tôi vẫn đi quay nhưng hiện tôi vẫn tập trung và ưu tiên hàng đầu cho việc giảng dạy", bố Sơn của "Về nhà đi con" chia sẻ thêm.

'Ông bố quốc dân' Trung Anh hạnh phúc bên vợ trẻ trong dịp kỉ niệm 25 năm ngày cưới, nhan sắc bà xã gây chú ý - Ảnh 3
Con trai lớn của nam nghệ sĩ đang du học tại một trường ở Phần Lan, còn con gái giành được học bổng của trường Northern Kentucky University, Mỹ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ Trung Anh có với nhau hai người con, một trai một gái. Con trai của nghệ sĩ Trung Anh là Tiến Việt, học chuyên hóa, thi đỗ Đại học Bách khoa rồi sang Phần Lan du học, đã tốt nghiệp và mới về nước. Con gái của nam nghệ sĩ là Thục Anh, hiện đang du học ngành hóa sinh ở Kentucky (Mỹ).

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