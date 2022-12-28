Cuộc sống ít ai biết của danh hài Lê Huỳnh bên 'người vợ kém 30 tuổi' hậu ồn ào hôn nhân với Kiều Oanh

Hậu trường 28/12/2022 10:46

Bỏ qua những ồn ào trong quá khứ, cuộc sống của nam danh hài Lê Huỳnh bên vợ kém 30 tuổi vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Lê Huỳnh là một trong những cái tên nổi bật của làng hài hải ngoại, quen thuộc với khán giả qua những vở diễn như Bói quẻ đầu năm, Ngày hợp mặt, Tây Thi. Đồng thời, anh còn được biết đến với cuộc hôn nhân ồn ào với Kiều Oanh

 

Lê Huỳnh và Kiều Oanh có chung một cô con gái. Tuy nhiên vào năm 2013, Lê Huỳnh và Kiều Oanh bất ngờ thông báo ly hôn trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Không những thế, nam danh hài cho rằng Kiều Oanh lừa và lấy đi của anh mấy trăm ngàn USD, dẫn đến việc hiện tại anh bị trắng tay. Toàn bộ tiền bạc và tài sản của anh đều đã đi theo Kiều Oanh sau khi họ ly hôn. Thậm chí, anh còn tố vợ cũ có "người thứ ba". Thời điểm đó, mặc Lê Huỳnh lên tiếng một thời gian dài, Kiều Oanh vẫn không hề đáp trả vì sợ con gái lớn lên đọc được những thông tin không hay về bố mẹ.

Cuộc sống ít ai biết của danh hài Lê Huỳnh bên 'người vợ kém 30 tuổi' hậu ồn ào hôn nhân với Kiều Oanh - Ảnh 1
Năm 2005, Kiều Oanh và Lê Huỳnh bén duyên với nhau và trở thành vợ chồng - Ảnh: Internet

 

 

Sau khi chia tay trong ồn ào với Kiều Oanh, năm 2015 Lê Huỳnh tái hôn với người vợ kém 30 tuổi tên là Mỹ Linh. Cô cũng là một diễn viên, từng góp mặt trong những dự án như Tiếng sét trong mưa, Trọn nghĩa thủy chung, Phận làm dâu, Sông phố nhà ghe.

Lê Huỳnh và Mỹ Linh quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân. Sau đó dần tìm hiểu và có cảm tình. Mỹ Linh từng cho biết bản thân là fan của Lê Huỳnh từ khi còn nhỏ. Vì khoảng cách tuổi lớn, hôn nhân của Lê Huỳnh và Mỹ Linh không tránh khỏi những lời bàn tán tiêu cực.

Cuộc sống ít ai biết của danh hài Lê Huỳnh bên 'người vợ kém 30 tuổi' hậu ồn ào hôn nhân với Kiều Oanh - Ảnh 2
Nam danh hài và vợ tích góp tiền trước khi lên kế hoạch sinh con - Ảnh: FBNV
Cuộc sống ít ai biết của danh hài Lê Huỳnh bên 'người vợ kém 30 tuổi' hậu ồn ào hôn nhân với Kiều Oanh - Ảnh 3
Gia đình Lê Huỳnh hiện đang ở một căn chung cư bình dân - Ảnh: FBNV
Cuộc sống ít ai biết của danh hài Lê Huỳnh bên 'người vợ kém 30 tuổi' hậu ồn ào hôn nhân với Kiều Oanh - Ảnh 4
Dù đấu tố ồn ào với vợ cũ nhưng Lê Huỳnh vẫn thường xuyên gặp con gái - Ảnh: FBNV

 

Sau 7 năm bên nhau, tình cảm của Lê Huỳnh và Mỹ Linh vẫn mặn nồng như thuở mới cưới. Nam diễn viên tiết lộ: "Tôi hay nói đùa vợ xem tôi như báu vật, luôn kề cận 24/24 như thể sợ người khác cuỗm mất. Có lần tôi ra ngoài bận không nghe điện thoại. Khi mở máy, tôi tá hỏa khi thấy vợ gọi cả trăm cuộc, tin nhắn vì sợ tôi đi với người khác. Trừ lúc phải đi làm, chúng tôi luôn bên nhau, thậm chí tôi đi ăn hay tiệc tùng nhậu nhẹt cô ấy cũng luôn bên cạnh. 

Tính vợ ghen nhưng tôi không thấy khó chịu. Tôi hiểu vì cô ấy yêu, sợ mất mình mới như thế. Vợ tôi trẻ, đẹp, có nhiều người là đại gia sẵn sàng theo đuổi nhưng luôn một mực từ chối. Tôi chứng kiến đôi lần và thậm chí nhờ cả bạn thử nên rất yên tâm về cô ấy. Với một người thủy chung, luôn hết lòng thì đâu có lý do gì tôi không đối xử thật tốt".

 

Lê Huỳnh và Mỹ Linh mong ước có con nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Cả hai hiện đang sống tại một căn chung cư bình dân. Bên cạnh đó, vợ chồng nam diễn viên vẫn tìm kiếm cơ hội hoạt động nghệ thuật.

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