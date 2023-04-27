Ồn ào Trấn Thành bị 'gạch tên' sau 3 năm làm giám khảo vì nhiều thị phi, BTC 'Siêu tài năng nhí' nói gì?

Tại sự kiện, cả Gil Lê và Hari Won đều vắng mặt, dàn giám khảo chỉ có MC Đại Nghĩa và giám khảo khách mời sẽ xuất hiện trong một số tập phát sóng là MC Sam. Sau khi công bố mùa giải năm nay cũng như các thể lệ liên quan đến chương trình, nhà sản xuất cũng đã có lời đáp sau thời gian nhiều ý kiến trái chiều cho rằng MC Trấn Thành bị thay thế vì loạt ồn ào xảy ra trong thời gian qua.

Chiều 27/4, sự kiện công bố phát sóng chương trình " Siêu tài năng nhí " mùa 4 đã được diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Trong đó, ngoài phía đơn vị tổ chức, đơn vị tài trợ thì sự có mặt của các nghệ sĩ tham gia với vai trò giám khảo, MC mùa này cũng được chú ý. Như đã công bố từ trước, trong mùa 4 sẽ không còn sự xuất hiện của Trấn Thành như 3 mùa trước, thay vào đó sẽ là MC Đại Nghĩa , giám khảo còn lại vẫn là ca sĩ Hari Won, MC là Gil Lê như mùa trước.

"Khi chúng tôi thêm một nghệ sĩ vào tham gia chương trình, nghĩa là chúng tôi đang mở rộng được đối tượng khán giả ra thêm. Ba mùa trước được lượng khán giả như thế này, nay chúng tôi thêm những nghệ sĩ khác thì lượng khán giả của chúng tôi sẽ càng rộng hơn. BTC chúng tôi không nói là thay ai mà là thêm nghệ sĩ vào.

Không đưa ra lời giải thích cụ thể nào về việc không tiếp tục mời Trấn Thành làm giám khảo "Siêu tài năng nhí" mùa 4, tuy nhiên đại diện nhà sản xuất cũng đã có phát ngôn chính thức về việc mời nghệ sĩ tham gia chương trình:

Thật ra chương trình nào cũng có những bí mật, tôi mong mọi người sẽ theo dõi chương trình, tôi đảm bảo sẽ có những bí mật rất hay của chương trình".

Trấn Thành và bà xã từng được yêu thích trong vai trò giám khảo mùa trước.

Về phần MC Đại Nghĩa- người sẽ ngồi vị trí của Trấn Thành ở những mùa trước, là giám khảo xuyên suốt cùng Hari Won, khi nhắc đến đồng nghiệp, anh cho biết: "Khi tôi nhận lời thay thế cho ai đó trong một chương trình nào đó thì tôi không bao giờ đặt áp lực cho mình. Nếu tôi cứ nhìn vào áp lực thì chắc chắn sẽ không làm gì được, đặc biệt đây là chương trình dành cho trẻ con, tinh thần là điều rất quan trọng. Bản thân tôi cần phải thật sự thoải mái, vui vẻ thì mình mới làm tốt vai trò của mình được.

Mỗi người đều có cá tính riêng, có dấu ấn của riêng mình. Tôi hay Trấn Thành, Hari Won, Gil Lê, Sam... Hay bất kì nghệ sĩ nào cũng vậy. Để có được những thành công như hiện tại thì chúng tôi đã có những dấu ấn riêng trong lòng khán giả thì khán giả mới nhớ đến một Đại Nghĩa, một Trấn Thành, một Hari Won...

MC Đại Nghĩa cảm thấy bình thường khi nghệ sĩ thay thế vị trí của nhau sau mỗi năm.

Chia sẻ thêm về việc bản thân là người thay thế, MC Đại Nghĩa rất thoải mái bộc bạch: "Việc mình đang làm một chương trình, đến những mùa sau có ai đó thay thế vị trí của mình hoặc mình là người thay thế vị trí của ai đó, với anh em nghệ sĩ chúng tôi đó là chuyện hết sức bình thường.

Bản thân tôi đã từng làm rất nhiều chương trình, làm mùa 1, 2 rồi mùa 3, 4 có người khác thay thế. Hoặc tôi cũng là người đã thay thế rất nhiều anh em nghệ sĩ khác ở những chương trình khác nhau. Vì vậy cái gọi là mối quan hệ anh em trong câu chuyện này là bình thường.

Không vì lí do gì mà anh em khó nhìn mặt nhau hay không còn vui với nhau như trước nữa vì ai cũng hiểu đây là tính chất công việc, do tiêu chí chương trình mỗi năm có thể khác nhau hoặc nhà sản xuất, khán giả cũng mong muốn nhìn thấy sự mới lạ trong chương trình.

Trấn Thành và Đại Nghĩa từng làm việc chung trong nhiều chương trình.

Tôi và Trấn Thành tuy không có nhiều thời gian gặp nhau vì ai cũng rất bận rộn với lịch trình riêng, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin, nói chuyện, hỏi thăm, chia sẻ, động viên nhau mỗi khi chúng tôi có chuyện không vui trong cuộc sống, công việc.

Đôi khi những điều mình nói với họ cũng sẽ không giúp họ vượt qua được khó khăn nhưng ít ra họ sẽ biết rằng anh em đồng nghiệp vẫn luôn quan tâm, tình đồng nghiệp vẫn dành cho nhau. Cũng mong rằng những rắc rối đang diễn ra sẽ sớm vượt qua. Tôi trả lời chung cho tất cả các mối quan hệ chứ không chỉ riêng cho giữa tôi và Thành".

Nhiều năm làm nghề, MC Đại Nghĩa có mối quan hệ tốt với rất nhiều đồng nghiệp.

Chương trình "Siêu tài năng nhí" mùa 4 sẽ chính thức phát sóng vào 20h20 ngày 4/5/2023 trên kênh HTV7. Đây là chương trình tìm kiếm các tài năng từ 4 - 14 tuổi đã thực hiện thành công 3 mùa, ở mùa 4 vẫn với những tiêu chí như trước, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những gương mặt "siêu nhí" ấn tượng, kỹ năng đa dạng, tài năng vượt bậc đến người xem.