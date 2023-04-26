Ồn ào tranh cãi Trấn Thành 'chơi xấu' 2 phim vừa ra rạp của đồng nghiệp, Thu Trang nói gì?

Hậu trường 26/04/2023 17:46

Những vụ lùm xùm của nam MC trùng hợp xảy ra trong thời điểm "Lật mặt 6" và "Con Nhót mót chồng" vừa ra mắt khiến dân mạng không khỏi đặt nghi vấn.

Thời gian gần đây, MC Trấn Thành liên tục vướng ồn ào từ nhiều việc khác nhau. Đáng chú ý là 'phốt' mới đã gây xôn xao dư luận sáng 26/4 liên quan đến việc nam MC bị một tài khoản tố lên bar chơi nhưng không chuyển khoản chia tiền hoá đơn trăm triệu.

Trùng hợp 26/4 cũng là ngày 2 phim điện ảnh Việt của Thu Trang và Lý Hải đang có những suất chiếu sớm trước khi chính thức "đổ bộ" tất cả cụm rạp trên toàn quốc. Điều này khiến không ít cư dân mạng tỏ rõ thái độ cũng như đặt nghi vấn ồn ào này nhằm lấn át spotlight của "Con Nhót mót chồng" và "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh". 

Ồn ào tranh cãi Trấn Thành 'chơi xấu' 2 phim vừa ra rạp của đồng nghiệp, Thu Trang nói gì? - Ảnh 1
Bộ phim "Con Nhót mót chồng" thu về 20 tỷ chỉ sau 3 ngày chiếu đặc biệt.

Trước rất nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện dưới những bài đăng bàn luận về vụ ồn ào này, phía ê-kíp "Con Nhót mót chồng" cũng là đại diện phía diễn viên Thu Trang đã có phản hồi:

"Phía Thu Trang Entertainment có biết đến thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng vì đây đều là tin đồn nên chúng tôi không quan tâm lắm. Hiện tại ê-kíp sản xuất "Con Nhót mót chồng" vẫn đang tập trung vào việc quảng bá phim, không để tâm đến những thông tin bên lề".

Thu Trang khẳng định: "Tôi và ê-kíp tin rằng nếu mình làm phim tử tế, chỉn chu thì sẽ được đông đảo khán giả đón nhận".

Ồn ào tranh cãi Trấn Thành 'chơi xấu' 2 phim vừa ra rạp của đồng nghiệp, Thu Trang nói gì? - Ảnh 2
Nhân vật của Thu Trang - Thái Hoà trong "Con Nhót mót chồng".

 Trước đó, sở dĩ cộng đồng mạng có cơ sở đặt nghi vấn hai bộ phim đầu tư tiền tỷ đang bị "chơi xấu" là vì từng có thời điểm Trấn Thành cũng vướng ồn ào không ủng hộ phim của đồng nghiệp. Cụ thể, khi "Lật mặt: 48h" của đạo diễn Lý Hải ra mắt trong thời gian trùng với bộ phim điện ảnh đến từ xứ sở kim chi- "Bàn tay diệt quỷ", Trấn Thành đã đăng bài trên mạng xã hội để nói về bộ phim nước ngoài này. 

Ồn ào tranh cãi Trấn Thành 'chơi xấu' 2 phim vừa ra rạp của đồng nghiệp, Thu Trang nói gì? - Ảnh 3
Dân mạng tranh cãi thái độ của Trấn Thành dành cho đàn anh Lý Hải và cách nam đạo diễn ủng hộ phim của Trấn Thành.

Sau khi gây tranh cãi vì quảng bá ủng hộ phim ngoại thay vì tác phẩm của đàn anh đồng nghiệp, Trấn Thành đã có hành động chia sẻ hình ảnh cuống vé của hàng chục tấm vé phim "Lật mặt: 48h". Khi đó anh khẳng định mình hoàn toàn không có ý gì khác và dùng hành động ra rạp xem "Lật mặt" cùng bạn bè để giải thích. 

Về phía đạo diễn Lý Hải- một trong hai đại diện của hai bộ phim đang có suất chiếu sớm lại không lên tiếng trước những tin đồn và ồn ào liên quan tới "đứa con tinh thần" của mình. Hiện tại Lý Hải và cả ê-kíp đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị giao lưu khán giả trong các suất chiếu sớm ở một số rạp diễn ra vào tối 26/4.

Ồn ào tranh cãi Trấn Thành 'chơi xấu' 2 phim vừa ra rạp của đồng nghiệp, Thu Trang nói gì? - Ảnh 4
Mặc mọi ồn ào bủa vây, "Lật mặt 6" đã xuất sắc mang về kỷ lục đầu tiên.
Ồn ào tranh cãi Trấn Thành 'chơi xấu' 2 phim vừa ra rạp của đồng nghiệp, Thu Trang nói gì? - Ảnh 5
Nhà sản xuất Minh Hà và cả ê-kíp "Lật mặt 6" đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị giao lưu khán giả.

Đặc biệt, cả "Lật mặt 6" và "Con Nhót mót chồng" đều đã chính thức có lịch công chiếu và cùng là ngày 28/4/2023. Hai bộ phim với hai diễn biến, tâm lí, nhân vật, câu chuyện hoàn toàn khác nhau nhưng đều được các nghệ sĩ thực hiện một cách chỉn chu nhất. Vì vậy, trên đường đua doanh thu phim Việt, cả hai hứa hẹn sẽ bất phân thắng bại nhưng khán giả đều dự đoán 2 phim điện ảnh này sẽ thu về doanh thu có thể phá các kỷ lục trước đó của phim Việt.

Lý Hải phát 2.000 vé miễn phí vẫn không đủ, người dân Định Yên nói gì sau khi được xem trước ‘Lật mặt 6’?

Lý Hải phát 2.000 vé miễn phí vẫn không đủ, người dân Định Yên nói gì sau khi được xem trước ‘Lật mặt 6’?

Ước tính có gần 4.000 người đã có mặt rất sớm tại khu vực quanh sân đình để mong có vé vào xem vì đây là nơi Lý Hải chọn để thực hiện bộ phim điện ảnh này

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Từ khóa:   Trấn Thành Thu Trang Lý Hải Minh Hà

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