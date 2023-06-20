Nữ siêu mẫu nổi tiếng Vbiz gây lo lắng với chiếc cằm băng bó, tiết lộ tai nạn nghề nghiệp phải khâu hơn 10 mũi

Hậu trường 20/06/2023 08:39

nữ siêu mẫu cho biết: "Vụ việc ảnh hưởng nhiều tới công việc của bản thân".

Vừa qua, sự xuất hiện của Minh Tú trong gameshow trên sóng truyền hình với chiếc băng ở cằm đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Chia sẻ với báo Tiền Phong về việc này, Minh Tú cho biết cô gặp tai nạn với flycam trong quá trình quay hình một chương trình cách đây khoảng một tháng. Phần cằm bị rách, vết thương dài khoảng 5 cm.

"Tôi được ê-kíp đưa vào bệnh viện sơ cứu, sau đó về TPHCM xử lý vết thương, tránh để lại sẹo. Tôi phải hủy show đã ký vì vết thương khá lớn, chảy dịch và không thể trang điểm" - Minh Tú chia sẻ.

Miss Supranational Asia 2018 cho biết, vết thương của cô bắt đầu liền da sau một tuần. Cô sắp xếp công việc, đến ghi hình game show hẹn hò với phần băng dưới cằm. Đó là lý do khán giả thấy vết thương của Minh Tú trên game show.

"Do không chia sẻ bản thân gặp nạn, nhiều người lo lắng và hỏi thăm vết thương của tôi. Hiện sức khỏe của tôi ổn định, có thể tiếp tục công việc" - cô nói thêm.

Nữ siêu mẫu nổi tiếng Vbiz gây lo lắng với chiếc cằm băng bó, tiết lộ tai nạn nghề nghiệp phải khâu hơn 10 mũi - Ảnh 1
 Sự xuất hiện của Minh Tú trong gameshow trên sóng truyền hình với chiếc băng ở cằm đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Chia sẻ với Zingnews, nữ siêu mẫu cho biết: "Vụ việc ảnh hưởng nhiều tới công việc của bản thân... Hiện, sức khỏe của Minh Tú bình thường. Tuy nhiên, sau khi ghi hình 6 tập tiếp theo của Người ấy là ai, tôi có chuyến công tác tại châu Âu. Do đó, việc ăn uống kiêng khem để vết thương không để lại sẹo cũng khá khó khăn. Hiện vết thương lành 90%, nên Minh Tú cũng không quá lo lắng như lúc đầu”.

Minh Tú sinh năm 1991, cô đạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Tuy nhiên, cột mốc để tên tuổi của cô ghi được ấn tượng trong lòng khán giả phải kể đến danh hiệu Á quân Asia's Next Top Model 2017. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Siêu quốc gia vào top 10 kèm danh hiệu Miss Supranational Asia.

Nữ siêu mẫu nổi tiếng Vbiz gây lo lắng với chiếc cằm băng bó, tiết lộ tai nạn nghề nghiệp phải khâu hơn 10 mũi - Ảnh 2
Tai nạn nghề nghiệp khiến cô phải khâu hơn 10 mũi

Hiện tại, Minh Tú được xem là một trong những người mẫu, huấn luyện viên mát tay trong lĩnh vực đào tạo hoa hậu, góp phần làm nên thành công top 13 Miss World cho Đỗ Thị Hà và thành tích Hoa hậu Hòa bình của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Gần đây, cô tiếp tục gây chú ý khi ra mắt series podcast chia sẻ cuộc sống. Trong một tập, Minh Tú lần đầu tiết lộ tình hình sức khỏe sinh sản không ổn định. Cách đây hai năm, cô được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu bệnh lạc nội mạc tử cung. Tinh thần của cô bất ổn sau lần đi khám tổng quát.

Nữ siêu mẫu nổi tiếng Vbiz gây lo lắng với chiếc cằm băng bó, tiết lộ tai nạn nghề nghiệp phải khâu hơn 10 mũi - Ảnh 3
Hiện tại, Minh Tú được xem là một trong những người mẫu, huấn luyện viên mát tay trong lĩnh vực đào tạo hoa hậu

Trong podcast, Minh Tú còn tiết lộ cô có nhiều bệnh. Cô là trường hợp "vỡ kế hoạch" của gia đình, bị chứng nhược thị bẩm sinh, hở van tim, phổi không đều. Sức khỏe kém ảnh hưởng đến sinh hoạt của nữ người mẫu khi lớn lên.

"Tôi không thể vận động quá mạnh do dễ bị mệt, khó thở. Chứng nhược thị của tôi không chữa được, lúc nào cũng phải mang kính áp tròng. Vì những căn bệnh này mà tôi từ bỏ nhiều sở thích như cưỡi ngựa, bắn cung..." - Minh Tú nói thêm.

Minh Tú tiết lộ chia tay bạn trai nước ngoài 2 năm vì mắc bệnh về tử cung, khó có con

Minh Tú tiết lộ chia tay bạn trai nước ngoài 2 năm vì mắc bệnh về tử cung, khó có con

Mới đây, trên kênh cá nhân, siêu mẫu Minh Tú đã lần đầu chia sẻ về sức khỏe và chuyện tình cảm thời gian qua. Cô tiết lộ bản thân quyết định chia tay bạn trai người nước ngoài 2 năm vì mắc bệnh về tử cung, khó có con.

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