'Nữ hoàng vai phụ' Phi Phụng: Gia tài phim đồ sộ, chạm ngõ 50 tuổi mới được khán giả biết đến, từng bán sữa chua mưu sinh, luôn ao ước có được căn nhà tử tế để khỏi ngủ đất

Phi Phụng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ sĩ nổi tiếng Phi Thoàn. Chập chững bước vào nghề trong sự dạy bảo tận tình của cha nên cô rất đam mê dân ca, nhạc âm hưởng quê hương. Tuy thích được hát nhưng cuộc đời đẩy đưa chuyển hướng qua hài kịch. Dù là con nhà nòi nhưng Phi Phụng lại không chọn vào trường sân khấu mà theo bà đi diễn và học hỏi.

Phi Phụng là cái tên quen thuộc của truyền hình phía Nam. Nữ diễn viên thường đảm nhận những vai diễn phụ hài hước trong các bộ phim và còn được mệnh danh là ‘nữ hoàng vai phụ’. Bất kỳ màn hóa thân nào Phi Phụng cũng nhận được sự yêu mến bởi phong cách diễn duyên dáng của mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhận được hào quang muộn, chỉ khi chạm ngõ 50 tuổi thì mới được nhiều biết đến.

Thời gian đầu, Phi Phụng tham gia rất nhiều vai phụ nhưng mãi đến năm 2004 thì nữ nghệ sĩ mới được đông đảo khán giả chú ý đến với vai diễn y tá trong vở kịch Phép Lạ. Theo tiết lộ, đây là vai diễn mà nữ nghệ sĩ có cơ duyên đóng thế diễn viên Thanh Thủy. Chính cơ hội này đã mang đến thành công ngoài sức mong đợi cho Phi Phụng. Sau đó, sự nghiệp của nữ diễn viên có phần yên ắng cho đến năm 2014 thì khoảnh khắc rực rỡ nhất của cuộc đời đến.

Nữ nghệ sĩ còn nhớ một ký ức “hãi hùng” trong những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật “Có cảnh mà ngày nào ra sân khấu tôi cũng bị quýnh. Ba tôi rất nóng tính, không riêng gì con cái mà với cả đồng nghiệp nếu tập tuồng không đúng ý là ba thẳng tay liền. Cho nên ai cũng sợ ba tôi. Được cái ba tôi nóng rồi thôi, không để bụng. Riêng tôi bị quýnh mấy lần, cú đầu nghe cốc cốc”.

Phi Phụng tham gia rất nhiều vai phụ nhưng mãi đến năm 2004 thì nữ nghệ sĩ mới được đông đảo khán giả chú ý đến - Ảnh: Internet

Chia sẻ về sự nghiệp nở hoa trên sóng một chương trình truyền hình, Phi Phụng cho biết: "Năm đó giống như là năm của tôi vậy, thời đến cản không nổi. Tôi được giải Diễn viên phụ được yêu thích từ hai đề cử là phim Duyên Trầu Cau và Oan Nghiệt. Mới đầu tôi nghĩ mình không được giải, nhưng cuối cùng lại được. Tôi là dạng hoa nở muộn, 50 tuổi tôi mới được nổi tiếng. Ngoài ra với bộ phim Cái Bóng Bên Chồng, dù là vai phụ nhưng người ta rất ấn tượng. Tôi không thích đóng nhiều, đôi khi mình xuất hiện chút xíu mà người ta ấn tượng mình vẫn vui hơn".

Phi Phụng thừa nhận bản thân là dạng hoa nở muộn, 50 tuổi tôi mới được nổi tiếng - Ảnh: Internet

Dù chỉ là diễn viên tay ngang như Phi Phụng đã để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả yêu truyền hình. Tuy thế nhưng cô vẫn luôn lao động thậm chí có cả "nghề tay trái" bán sữa chua, sinh tố, nước sâm để kiếm thêm thu nhập. Trước đây mỗi sáng Phi Phụng xách làn sữa chua rao bán khắp chợ. Sau đó, chị bán ở các đoàn phim, trường quay. Chị kể: “Mỗi khi đi quay, tôi lại mang theo một thùng sữa chua. Mọi người ủng hộ rất nhiều”.

Phi Phụng có cả "nghề tay trái" bán sữa chua, sinh tố, nước sâm để kiếm thêm thu nhập - Ảnh: Internet

Trong những ngày dịch bệnh, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì công việc này. Thay vì mang bán ở trường quay, chị bán hàng qua mạng. Theo Phi Phụng, sữa chua cũng là thức uống tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng nên khách hàng ủng hộ nhiều. Nữ diễn viên hài khẳng định chưa bao giờ ngại chia sẻ về việc bán sữa chua. Công việc đơn giản, bình thường ấy một thời đã giúp Phi Phụng trang trải cuộc sống, nuôi hai con khôn lớn.

Nhờ nghề tay trái Phi Phụng đã trang trải cuộc sống, nuôi hai con khôn lớn - Ảnh: Internet

Được mệnh danh là "nữ hoàng vai phụ" cùng gia tài vai diễn đồ sộ nhưng Phi Phụng từng thừa nhận bản thân luôn tự ti và khổ tâm vì chưa có được căn nhà tử tế. "Tôi không ham xe hơi, nhưng ao ước có nhà ở thoải mái. Vợ chồng tôi sống chung với gia đình bên ông xã tôi, đông người mà nhà nhỏ. Hết nửa đời người tôi vẫn chưa xây sửa được nhà lớn hơn, tôi toàn nằm ngủ dưới đất", nữ diễn viên Cái Bóng Bên Chồng tâm sự.

Sau nhiều năm lao động hăng say, Phi Phụng đã xây dựng được căn nhà khang trang hơn dành cho gia đình - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm lao động hăng say, Phi Phụng đã được đền đáp, hiện tại cô cũng đã xây dựng được căn nhà khang trang hơn dành cho gia đình. Thừa nhận cơ ngơi không sang trọng nhưng rất thoải mái, mát mẻ và đó là điều quý giá nhất của cô. Dù không quá giàu có nhưng nữ diễn viên có cho mình gia đình hạnh phúc cùng tình yêu thương của khán giả gần xa.