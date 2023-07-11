Nữ diễn viên Vbiz thông báo 'tin vui' sau 1 tháng đám cưới, còn khoe luôn bụng to vượt mặt!

Ngày 9/6 vừa qua, showbiz Việt háo hức tham dự đám cưới của Ngọc Hoa và ông xã. Cả 2 có thời gian dài hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Hôn lễ quy tụ dàn sao Việt đình đám đến chung vui như: Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Quang Trung,...

Diễn viên Ngọc Hoa được biết đến là con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu, cô từng đăng quang Quán quân cuộc thi Học viện Danh hài năm 2016 và hiện là gương mặt phủ sóng nhiều game show truyền hình, sitcom hay web drama. Thời gian gần đây, Ngọc Hoa còn gây ấn tượng khi thủ vai Quạu trong web-drama Gia Đình Cục Súc và phim điện ảnh Biệt Đội Rất Ổn.

Ngày 9/6 vừa qua, showbiz Việt háo hức tham dự đám cưới của Ngọc Hoa và ông xã. Cả 2 có thời gian dài hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân

Hôn lễ quy tụ dàn sao Việt đình đám đến chung vui như: Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Quang Trung,...

Mới đây, trưa ngày 11/7, diễn viên Ngọc Hoa có buổi trò chuyện cùng người hâm mộ. Tại đây, cô háo hức thông báo đang mang thai con đầu lòng cho ông xã sau 1 tháng đám cưới. Theo những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên để mặt mộc xuất hiện với chiếc bụng bầu to trong những tháng đầu thai kỳ. Phía dưới phần bình luận, dân tình đã để lại nhiều lời chúc mừng đến gia đình của Ngọc Hoa.

Mới đây, trưa ngày 11/7, diễn viên Ngọc Hoa có buổi trò chuyện cùng người hâm mộ. Tại đây, cô háo hức thông báo đang mang thai con đầu lòng cho ông xã sau 1 tháng đám cưới

Được biết, chồng của Ngọc Hoa là một nhân viên quay phim. Khoảng tháng 3/2023, cặp đôi đã đăng kí kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp trước khi đám cưới. Ngọc Hoa từng tâm sự cô tự ti về vóc dáng mũm mĩm. Nữ diễn viên lo lắng cô không phải mẫu người lý tưởng của nam giới. Theo Ngọc Hoa, mẫu đàn ông cô yêu thích là chăm chỉ, biết tự lập, không gia trưởng và có chính kiến.