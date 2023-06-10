Đám cưới diễn viên hài Ngọc Hoa: Huỳnh Lập bảnh bao, Nam Thư chiếm luôn 'spotlight' cô dâu!

Đông đảo nghệ sĩ làng giải trí Việt cùng đến chúc mừng ngày trọng đại của diễn viên Ngọc Hoa tại lễ cưới diễn ra tối ngày 9/6 ở TP.HCM.
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Tối 9/6, đám cưới diễn viên Ngọc Hoa cùng bạn trai Hà Phụng diễn ra tại một nhà hàng ở TP.HCM. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết.
Trong ngày trọng đại, cô dâu Ngọc Hoa diện váy cưới trắng tinh khôi, thiết kế tay dài sang trọng. Trong khi đó chú rễ Hà Phụng điển trai nhưng không kém phần lịch lãm với quần tây đen và áo vest trắng. Không gian tiệc cưới của cặp đôi được trang trí theo phong cách tối giản, ấm cúng và tạo cảm giác gần gũi.
Góp mặt trong đám cưới của Ngọc Hoa có nhiều gương mặt đình đám của Vbiz khá quen thuộc với khán giả như: Nam Thư, Huỳnh Lập, Quang Trung, Quỳnh Lý, Trần Phong, Võ Đăng Khoa, Huỳnh Như,...
Diễn viên hài Ngọc Hoa bắt đầu được công chúng biết đến khi đạt danh hiệu Quán quân chương trình "Học viện danh hài 2016". Tiếp đó, cô còn tham gia nhiều show truyền hình khác như "Cười Xuyên Việt 2015" và thường xuyên xuất hiện trên nhiều sân khấu hài. Thời gian gần đây, Ngọc Hoa gây ấn tượng mạnh khi thủ vai Ngọc Quạu trong "Gia đình cục súc".
Chồng của Ngọc Hoa là một nhân viên quay phim, cả hai có thời gian dài tìm hiểu trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Được biết, trước khi tổ chức lễ cưới chính thức vào tối 9/6, cặp đôi đã đăng kí kết hôn vào tháng 3/2023 vừa qua.