Đám cưới diễn viên hài Ngọc Hoa: Huỳnh Lập bảnh bao, Nam Thư chiếm luôn 'spotlight' cô dâu!

Tối 9/6, đám cưới diễn viên Ngọc Hoa cùng bạn trai Hà Phụng diễn ra tại một nhà hàng ở TP.HCM. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Tối 9/6, diễn viên hài Ngọc Hoa chính thức theo chồng về dinh sau thời gian dài hẹn hò

Trong ngày trọng đại, cô dâu Ngọc Hoa diện váy cưới trắng tinh khôi, thiết kế tay dài sang trọng. Trong khi đó chú rễ Hà Phụng điển trai nhưng không kém phần lịch lãm với quần tây đen và áo vest trắng. Không gian tiệc cưới của cặp đôi được trang trí theo phong cách tối giản, ấm cúng và tạo cảm giác gần gũi.