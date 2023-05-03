Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái hotgirl 'kém tuổi' đi hưởng tuần trăng mật trước đám cưới

Mới đây, Hồ Quang Hiếu gây chú ý khi thông báo hưởng ‘tuần trăng mật’ trước đám cưới với bạn gái Tuệ Như. Nam ca sĩ cho biết quyết định này khá táo bạo. Tuy nhiên vì cặp đôi đang lên kế hoạch có em bé nên dành 7 ngày nghỉ dưỡng tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

“Tôi nghĩ sau đám cưới sẽ khá bận rộn, chưa kể khi có em bé sẽ dành hết thời gian bên con. Hiện cả hai khá thư thả, không vướng bận gì nên tranh thủ bên nhau. Sau cầu hôn mà hưởng tuần trăng mật thì cũng khá hợp lý. Sau chuyến đi, chúng tôi có nhiều kỷ niệm và hiểu nhau nhiều hơn” - Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Theo đó, nam ca sĩ từng lên kế lên kế hoạch đi nước ngoài dài ngày song khi bàn bạc cùng bạn gái thì cả hai quyết định du lịch trong nước: “Có lẽ tôi đã có tuổi nên ngại đi xa, thích gì đó mộc mạc, gần gũi, nhất là ủng hộ du lịch trong nước. Tuệ Như cũng khá thích du lịch phượt, hòa cùng cuộc sống người dân, khám phá bản sắc địa phương… Trước đây tôi đi du lịch một mình, giờ có một nửa đồng hành thì cảm giác rất tuyệt, không gì bằng”.

Nam ca sĩ từng lên kế lên kế hoạch đi nước ngoài dài ngày song khi bàn bạc cùng bạn gái thì cả hai quyết định du lịch trong nước - Ảnh: Internet

Trước đó vào ngày 24/4, Hồ Quang Hiếu chính thức trao nhẫn kim cương, ngỏ lời cầu hôn bạn gái kém tuổi. Ca sĩ gọi bạn gái là ‘vợ’, lên kế hoạch có con trước, kết hôn sau. Khi nhận lời cầu hôn của nam ca sĩ, người mẫu Tuệ Như xúc động chia sẻ: "Không còn một mình nữa rồi, thật vui vì sau này luôn có anh bên cạnh. Cảm ơn vì tất cả".

Vào ngày 24/4, Hồ Quang Hiếu chính thức trao nhẫn kim cương, ngỏ lời cầu hôn bạn gái kém tuổi - Ảnh: Internet

Bạn gái Hồ Quang Hiếu tên thật là Trần Huỳnh Như, sinh năm 2000 ở Cà Mau. Cô hiện là người mẫu tự do. Chuẩn bị làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23, Tuệ Như nói cô khá "sốc" dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

“Anh Hiếu làm mọi thứ quá nhanh. Tôi còn hơi bỡ ngỡ vì cuộc đời sắp qua một trang mới nhanh quá. Song tôi cảm thấy may mắn vì anh Hiếu khá tâm lý, anh đã lên kế hoạch mọi thứ đầy đủ từ kinh tế đến tinh thần. Cả hai cùng hướng đến một tổ ấm hạnh phúc, đầy tiếng cười” - Cô chia sẻ.

Chuẩn bị làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23, Tuệ Như nói cô khá "sốc" dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước - Ảnh: Internet

Theo Tuệ Như, chuyện tình giữa cô và Hồ Quang Hiếu là do “duyên số”. Cô nói từng tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bản thân chưa rung động trước bất cứ ai. Song khi tiếp xúc với ca sĩ quê Đắk Lắk, cô muốn gắn kết vì cảm nhận ở anh sự hiền lành và thật thà: “Anh còn rất hài hước. Tôi nhìn anh thôi cũng mắc cười rồi. Tôi cảm thấy vui vẻ, gần gũi khi ở bên anh”.

Theo Tuệ Như, chuyện tình giữa cô và Hồ Quang Hiếu là do “duyên số” - Ảnh: Internet

Còn Hồ Quang Hiếu thì chia sẻ, anh ấn tượng với Tuệ Như vì khuôn mặt xinh xắn và chiều cao nổi bật. Từ khi chính thức quen nhau, cả hai gắn bó hơn nhờ có sự tương đồng trong cuộc sống, có chung sở thích đi phượt, tập thể dục, đi bơi. Anh cho biết: "Dù mới quen nhau nhưng tôi cảm thấy bạn gái như một tri kỷ. Chúng tôi hợp nhau nhiều thứ. Cả hai sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, sẽ có đôi chút bỡ ngỡ và hơi áp lực. Nhưng cả tôi và Như đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cuộc sống vợ chồng".