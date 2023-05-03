Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái hotgirl 'kém tuổi' đi hưởng tuần trăng mật trước đám cưới

Hậu trường 03/05/2023 14:30

Mới đây, Hồ Quang Hiếu gây chú ý khi thông báo hưởng ‘tuần trăng mật’ trước đám cưới với bạn gái Tuệ Như. Nam ca sĩ còn cho biết quyết định này khá táo bạo.

Mới đây, Hồ Quang Hiếu gây chú ý khi thông báo hưởng ‘tuần trăng mật’ trước đám cưới với bạn gái Tuệ Như. Nam ca sĩ cho biết quyết định này khá táo bạo. Tuy nhiên vì cặp đôi đang lên kế hoạch có em bé nên dành 7 ngày nghỉ dưỡng tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái hotgirl 'kém tuổi' đi hưởng tuần trăng mật trước đám cưới - Ảnh 1
Hồ Quang Hiếu gây chú ý khi thông báo hưởng ‘tuần trăng mật’ trước đám cưới với bạn gái Tuệ Như vì có kế hoạch sinh em bé - Ảnh: Internet

 

 

“Tôi nghĩ sau đám cưới sẽ khá bận rộn, chưa kể khi có em bé sẽ dành hết thời gian bên con. Hiện cả hai khá thư thả, không vướng bận gì nên tranh thủ bên nhau. Sau cầu hôn mà hưởng tuần trăng mật thì cũng khá hợp lý. Sau chuyến đi, chúng tôi có nhiều kỷ niệm và hiểu nhau nhiều hơn” - Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Theo đó, nam ca sĩ từng lên kế lên kế hoạch đi nước ngoài dài ngày song khi bàn bạc cùng bạn gái thì cả hai quyết định du lịch trong nước: “Có lẽ tôi đã có tuổi nên ngại đi xa, thích gì đó mộc mạc, gần gũi, nhất là ủng hộ du lịch trong nước. Tuệ Như cũng khá thích du lịch phượt, hòa cùng cuộc sống người dân, khám phá bản sắc địa phương… Trước đây tôi đi du lịch một mình, giờ có một nửa đồng hành thì cảm giác rất tuyệt, không gì bằng”.

Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái hotgirl 'kém tuổi' đi hưởng tuần trăng mật trước đám cưới - Ảnh 2

Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái hotgirl 'kém tuổi' đi hưởng tuần trăng mật trước đám cưới - Ảnh 3
Nam ca sĩ từng lên kế lên kế hoạch đi nước ngoài dài ngày song khi bàn bạc cùng bạn gái thì cả hai quyết định du lịch trong nước - Ảnh: Internet

 

Trước đó vào ngày 24/4, Hồ Quang Hiếu chính thức trao nhẫn kim cương, ngỏ lời cầu hôn bạn gái kém tuổi. Ca sĩ gọi bạn gái là ‘vợ’, lên kế hoạch có con trước, kết hôn sau. Khi nhận lời cầu hôn của nam ca sĩ, người mẫu Tuệ Như xúc động chia sẻ: "Không còn một mình nữa rồi, thật vui vì sau này luôn có anh bên cạnh. Cảm ơn vì tất cả".

Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái hotgirl 'kém tuổi' đi hưởng tuần trăng mật trước đám cưới - Ảnh 4
Vào ngày 24/4, Hồ Quang Hiếu chính thức trao nhẫn kim cương, ngỏ lời cầu hôn bạn gái kém tuổi - Ảnh: Internet

 

Bạn gái Hồ Quang Hiếu tên thật là Trần Huỳnh Như, sinh năm 2000 ở Cà Mau. Cô hiện là người mẫu tự do. Chuẩn bị làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23, Tuệ Như nói cô khá "sốc" dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

“Anh Hiếu làm mọi thứ quá nhanh. Tôi còn hơi bỡ ngỡ vì cuộc đời sắp qua một trang mới nhanh quá. Song tôi cảm thấy may mắn vì anh Hiếu khá tâm lý, anh đã lên kế hoạch mọi thứ đầy đủ từ kinh tế đến tinh thần. Cả hai cùng hướng đến một tổ ấm hạnh phúc, đầy tiếng cười” - Cô chia sẻ.

Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái hotgirl 'kém tuổi' đi hưởng tuần trăng mật trước đám cưới - Ảnh 5
Chuẩn bị làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23, Tuệ Như nói cô khá "sốc" dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước - Ảnh: Internet

 

Theo Tuệ Như, chuyện tình giữa cô và Hồ Quang Hiếu là do “duyên số”. Cô nói từng tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bản thân chưa rung động trước bất cứ ai. Song khi tiếp xúc với ca sĩ quê Đắk Lắk, cô muốn gắn kết vì cảm nhận ở anh sự hiền lành và thật thà: “Anh còn rất hài hước. Tôi nhìn anh thôi cũng mắc cười rồi. Tôi cảm thấy vui vẻ, gần gũi khi ở bên anh”.

Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái hotgirl 'kém tuổi' đi hưởng tuần trăng mật trước đám cưới - Ảnh 6

Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái hotgirl 'kém tuổi' đi hưởng tuần trăng mật trước đám cưới - Ảnh 7
Theo Tuệ Như, chuyện tình giữa cô và Hồ Quang Hiếu là do “duyên số” - Ảnh: Internet

 

Còn Hồ Quang Hiếu thì chia sẻ, anh ấn tượng với Tuệ Như vì khuôn mặt xinh xắn và chiều cao nổi bật. Từ khi chính thức quen nhau, cả hai gắn bó hơn nhờ có sự tương đồng trong cuộc sống, có chung sở thích đi phượt, tập thể dục, đi bơi. Anh cho biết: "Dù mới quen nhau nhưng tôi cảm thấy bạn gái như một tri kỷ. Chúng tôi hợp nhau nhiều thứ. Cả hai sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, sẽ có đôi chút bỡ ngỡ và hơi áp lực. Nhưng cả tôi và Như đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cuộc sống vợ chồng".

Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên

Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên

Dân tình xôn xao trước loạt hình ảnh Hồ Quang Hiếu và bạn gái học lớp làm cha mẹ, ai nấy cũng không khỏi bất ngờ vì cả hai tiến triển quá nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Quang Hiếu Hồ Quang Hiếu cầu hôn bạn gái vbiz

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 30 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi