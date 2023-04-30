Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên

Hậu trường 30/04/2023 08:09

Dân tình xôn xao trước loạt hình ảnh Hồ Quang Hiếu và bạn gái học lớp làm cha mẹ, ai nấy cũng không khỏi bất ngờ vì cả hai tiến triển quá nhanh.

Mới đây, trên nền tảng Tiktok xuất hiện đoạn clip khiến không ít người hâm mộ Hồ Quang Hiếu xôn xao, đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ và bạn gái Tuệ Như cùng nhau xuất hiện tại lớp học làm ba mẹ. Có thể thấy trong đoạn clip, cặp đôi vô cùng nghiêm túc, chăm chú học hỏi các kiến thức chăm sóc trẻ từ giai đoạn sơ sinh.

Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Hồ Quang Hiếu và bạn gái Tuệ Như cùng nhau xuất hiện tại lớp học làm ba mẹ - Ảnh: Cắt từ clip
Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 2
Giọng ca Con bướm xinh đeo địu trẻ - Ảnh: cắt từ clip

Ở những hình ảnh được chia rẻ rầm rộ, giọng ca Con bướm xinh đeo địu trẻ trông khá chuyên nghiêp, bên cạnh đó, Tuệ Như lại đang cố gắng ghi nhớ các kiến thức được giảng dạy. Nhiều người nhận xét, cả hai đều đã mong muốn lên chức phụ huynh lắm rồi.

Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 3
Tuệ Như đang cố gắng ghi nhớ các kiến thức được giảng dạy - Ảnh: Cắt từ clip
Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 4
Cả hai đều rất tập trung - Ảnh: Cắt từ clip

Cách đây không lâu, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu công khai bạn gái Tuệ Như quê ở Cà Mau, sinh năm 2000. Được biết, cô nàng hiện đang là người mẫu và diễn viên tự do. Cả hai gặp nhau và nảy sinh tình cảm trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè. Vào ngày 24/4 mới đây, Hồ Quang Hiếu chính thức cầu hôn bạn gái người mẫu và đã nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ cô.

Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 5
Cách đây không lâu, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu công khai bạn gái Tuệ Như - Ảnh: FBNV
Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 6
Cả hai gặp nhau và nảy sinh tình cảm trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè - Ảnh: Internet
Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 7

Vào ngày 24/4 mới đây, Hồ Quang Hiếu chính thức cầu hôn bạn gái người mẫu và đã nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ cô - Ảnh: FBNV

Tuệ Như quyết định nên duyên vợ chồng cùng với Hồ Quang Hiếu bởi sự thật thà, chân thành và yêu thương cô hết mực. Chuyện tình cảm của cô và Hồ Quang Hiếu được cả gia đình hai bên ủng hộ. Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu thậm chí còn lên kế hoạch có em bé trước rồi mới kết hôn sau.

Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 8
 Chuyện tình cảm của Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu được cả gia đình hai bên ủng hộ - Ảnh: FBNV
3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu

3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu

Sau thời gian công khai hẹn hò với bạn gái người mẫu, mới đây, Hồ Quang Hiếu bất ngờ xác nhận đã cầu hôn bạn gái thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Hồ Quang Hiếu Hồ Quang Hiếu và bạn gái

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'