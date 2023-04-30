Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên

Dân tình xôn xao trước loạt hình ảnh Hồ Quang Hiếu và bạn gái học lớp làm cha mẹ, ai nấy cũng không khỏi bất ngờ vì cả hai tiến triển quá nhanh.
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Mới đây, trên nền tảng Tiktok xuất hiện đoạn clip khiến không ít người hâm mộ Hồ Quang Hiếu xôn xao, đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ và bạn gái Tuệ Như cùng nhau xuất hiện tại lớp học làm ba mẹ. Có thể thấy trong đoạn clip, cặp đôi vô cùng nghiêm túc, chăm chú học hỏi các kiến thức chăm sóc trẻ từ giai đoạn sơ sinh.
Ở những hình ảnh được chia rẻ rầm rộ, giọng ca Con bướm xinh đeo địu trẻ trông khá chuyên nghiêp, bên cạnh đó, Tuệ Như lại đang cố gắng ghi nhớ các kiến thức được giảng dạy. Nhiều người nhận xét, cả hai đều đã mong muốn lên chức phụ huynh lắm rồi.
Cách đây không lâu, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu công khai bạn gái Tuệ Như quê ở Cà Mau, sinh năm 2000. Được biết, cô nàng hiện đang là người mẫu và diễn viên tự do. Cả hai gặp nhau và nảy sinh tình cảm trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè. Vào ngày 24/4 mới đây, Hồ Quang Hiếu chính thức cầu hôn bạn gái người mẫu và đã nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ cô.
Tuệ Như quyết định nên duyên vợ chồng cùng với Hồ Quang Hiếu bởi sự thật thà, chân thành và yêu thương cô hết mực. Chuyện tình cảm của cô và Hồ Quang Hiếu được cả gia đình hai bên ủng hộ. Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu thậm chí còn lên kế hoạch có em bé trước rồi mới kết hôn sau.