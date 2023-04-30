Lộ hình ảnh Hồ Quang Hiếu và vợ sắp cưới học lớp làm cha mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên

Mới đây, trên nền tảng Tiktok xuất hiện đoạn clip khiến không ít người hâm mộ Hồ Quang Hiếu xôn xao, đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ và bạn gái Tuệ Như cùng nhau xuất hiện tại lớp học làm ba mẹ. Có thể thấy trong đoạn clip, cặp đôi vô cùng nghiêm túc, chăm chú học hỏi các kiến thức chăm sóc trẻ từ giai đoạn sơ sinh.

Hồ Quang Hiếu và bạn gái Tuệ Như cùng nhau xuất hiện tại lớp học làm ba mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

Giọng ca Con bướm xinh đeo địu trẻ - Ảnh: cắt từ clip

Ở những hình ảnh được chia rẻ rầm rộ, giọng ca Con bướm xinh đeo địu trẻ trông khá chuyên nghiêp, bên cạnh đó, Tuệ Như lại đang cố gắng ghi nhớ các kiến thức được giảng dạy. Nhiều người nhận xét, cả hai đều đã mong muốn lên chức phụ huynh lắm rồi.