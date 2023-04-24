3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu

Hậu trường 24/04/2023 18:27

Sau thời gian công khai hẹn hò với bạn gái người mẫu, mới đây, Hồ Quang Hiếu bất ngờ xác nhận đã cầu hôn bạn gái thành công.

Chiều ngày 24/4, dân tình xôn xao trước đoạn clip Hồ Quang Hiếu cầu hôn bạn gái. Nam ca sĩ bất ngờ chia sẻ đoạn clip trên Facebook kèm dòng trạng thái: "Nhờ Facebook giữ giùm kỉ niệm này. Cảm ơn em đã nhận lời cầu hôn của anh nhé".

3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu - Ảnh 1
Chiều ngày 24/4, dân tình xôn xao trước đoạn clip Hồ Quang Hiếu cầu hôn bạn gái - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip, bạn gái người mẫu của nam ca sĩ tỏ ra xúc động và bất ngờ trước lời cầu hôn. Tuy nhiên, cô cũng đã nhanh chóng nhận lời đồng ý. Dù không khoe cận chiếc nhận được Hồ Quang Hiếu tặng, nhưng qua một vài chi tiết nhỏ trong đoạn clip cũng thấy được chiếc nhẫn kim cương của nữ người mẫu Tuệ Như cũng 'không phải dạng vừa'. Điều đó cũng chứng tỏ Hồ Quang Hiếu dành một tình cảm đặc biệt, yêu thương và chiều chuộng người yêu hết lòng.

3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu - Ảnh 2
Trong đoạn clip, bạn gái người mẫu của nam ca sĩ tỏ ra xúc động và bất ngờ trước lời cầu hôn - Ảnh: Cắt từ clip
3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu - Ảnh 3
 Cô cũng đã nhanh chóng nhận lời đồng ý - Ảnh: Cắt từ clip
3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu - Ảnh 4
Qua một vài chi tiết nhỏ trong đoạn clip cũng thấy được chiếc nhẫn kim cương của nữ người mẫu Tuệ Như cũng 'không phải dạng vừa' - Ảnh: Cắt từ clip

Ở phần bình luận, khán giả hâm mộ và bạn bè nhanh chóng gửi vô vàn lời chúc mừng cho cặp đôi.

3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu - Ảnh 5
Rất nhiều người gửi lời chúc phúc cho cả hai - Ảnh: Cap màn hình

Được biết, bạn gái của Hồ Quang Hiếu, tên là Tuệ Như và sinh năm 2000, cô cao 1m8 và hiện đang là người mẫu tự do. Cả hai gặp gỡ nhau tại một buổi tiệc sinh nhật của người bạn và nảy sinh tình cảm sau một thời gian tìm hiểu, nhắn tin trên mạng xã hội. Có thời điểm, khi nhắc về bạn trai của mình, Tuệ Như chia sẻ: "Thú thật tôi còn khá trẻ, đôi khi sẽ không kiềm chế được cảm xúc trẻ con của mình, nhưng anh Hiếu đã chia sẻ, trò chuyện để tôi hiểu vấn đề. Tôi cảm nhận anh là bờ vai vững chắc, là trụ cột của gia đình. Đến hiện tại tôi vẫn chưa thấy anh Hiếu có điểm xấu nào. Ở bên anh, tôi cười suốt ngày”. Trước đó, Hồ Quang Hiếu và bạn gái cũng thông báo sẽ có em bé xong rồi mới kết hôn.

3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu - Ảnh 6
Bạn gái của Hồ Quang Hiếu tên là Tuệ Như và sinh năm 2000 - Ảnh: FBNV
3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu - Ảnh 7
Cô cao 1m8 và hiện đang là người mẫu tự do - Ảnh: FBNV
3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu - Ảnh 8
 Cả hai gặp gỡ nhau tại một buổi tiệc sinh nhật của người bạn và nảy sinh tình cảm sau một thời gian tìm hiểu, nhắn tin trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

 

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