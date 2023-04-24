3 tháng sau khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu bất ngờ cầu hôn bạn gái người mẫu

Chiều ngày 24/4, dân tình xôn xao trước đoạn clip Hồ Quang Hiếu cầu hôn bạn gái. Nam ca sĩ bất ngờ chia sẻ đoạn clip trên Facebook kèm dòng trạng thái: "Nhờ Facebook giữ giùm kỉ niệm này. Cảm ơn em đã nhận lời cầu hôn của anh nhé".

Chiều ngày 24/4, dân tình xôn xao trước đoạn clip Hồ Quang Hiếu cầu hôn bạn gái - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip, bạn gái người mẫu của nam ca sĩ tỏ ra xúc động và bất ngờ trước lời cầu hôn. Tuy nhiên, cô cũng đã nhanh chóng nhận lời đồng ý. Dù không khoe cận chiếc nhận được Hồ Quang Hiếu tặng, nhưng qua một vài chi tiết nhỏ trong đoạn clip cũng thấy được chiếc nhẫn kim cương của nữ người mẫu Tuệ Như cũng 'không phải dạng vừa'. Điều đó cũng chứng tỏ Hồ Quang Hiếu dành một tình cảm đặc biệt, yêu thương và chiều chuộng người yêu hết lòng.