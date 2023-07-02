Bảo Anh 'cá đông lạnh' trong 'Gara hạnh phúc' thông báo vợ mang thai lần 3, có mong muốn đặc biệt về giới tính của nhóc tỳ

Hậu trường 02/07/2023 19:20

Mới đây, nam diễn viên Bảo Anh vô cùng hào hứng khoe trên trang cá nhân niềm vui khi vợ mang bầu lần 3.

Mới đây, nam diễn viên Bảo Anh đã thông báo tin vui trên trang cá nhân. Anh vô cùng bất ngờ khi bà xã mang thai lần 3 và đang vô cùng hào hứng khi gia đình sắp có thêm thành viên mới. 

Bảo Anh 'cá đông lạnh' trong 'Gara hạnh phúc' thông báo vợ mang thai lần 3, có mong muốn đặc biệt về giới tính của nhóc tỳ - Ảnh 1
Bài đăng chia sẻ tin vui của nam diễn viên phim Gara Hạnh Phúc

Nam diễn viên viết: ''Người đàn ông thành công nhất là người đàn ông đam mê chụp ảnh... que''. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả và đồng nghiệp đã tràn vào để lại lời chúc mừng cho gia đình anh. Nhiều người còn hài hước chúc Bảo Anh có cậu quý tử, bởi hiện anh đang có 2 cô công chúa.

Tuy nhiên, trước lời chúc của bạn bè cho đủ nếp tẻ, Bảo Anh bất ngờ tiết lộ vẫn mong có thêm 1 cô con gái nữa. Mong muốn của nam "cá đông lạnh" trong Gara hạnh phúc khiến dân tình cười ngất vì cho rằng anh hy vọng vẫn là người đẹp trai nhất nhà.

Bảo Anh 'cá đông lạnh' trong 'Gara hạnh phúc' thông báo vợ mang thai lần 3, có mong muốn đặc biệt về giới tính của nhóc tỳ - Ảnh 2
Bảo Anh mong muốn có thêm 1 cô con gái

Được biết, vợ chồng diễn viên Bảo Anh về chung một nhà vào khoảng tháng 9/2012. Đến nay đã hơn 10 năm chung sống, cả hai luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Bảo Anh thường xuyên chia sẻ những khoảng khắc hạnh phúc bên bà xã kém 11 tuổi kèm những lời có cánh trong những ngày kỷ niệm đặc biệt.

Bảo Anh 'cá đông lạnh' trong 'Gara hạnh phúc' thông báo vợ mang thai lần 3, có mong muốn đặc biệt về giới tính của nhóc tỳ - Ảnh 3
 Bảo Anh và bà xã kém tuổi

Bảo Anh 'cá đông lạnh' trong 'Gara hạnh phúc' thông báo vợ mang thai lần 3, có mong muốn đặc biệt về giới tính của nhóc tỳ - Ảnh 4

Bảo Anh 'cá đông lạnh' trong 'Gara hạnh phúc' thông báo vợ mang thai lần 3, có mong muốn đặc biệt về giới tính của nhóc tỳ - Ảnh 5
 Tổ ấm hạnh phúc của Bảo Anh 

Theo lời kể của Bảo Anh, anh và vợ quen nhau từ khi cô mới 16-17 tuổi, ông ngoại của hai người là bạn bè và cả hai cũng có giai đoạn thường xuyên gặp khi đi văn nghệ làng. Mặc dù có rào cản rất lớn là khoảng cách tuổi tác, sự khác biệt về lối sống, sở thích nhưng nhờ cả hai đều có tính hy sinh, nhường nhịn nên dung hòa được với nhau trong cuộc sống hôn nhân. 

Bảo Anh 'cá đông lạnh' trong 'Gara hạnh phúc' thông báo vợ mang thai lần 3, có mong muốn đặc biệt về giới tính của nhóc tỳ - Ảnh 6
 Anh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV

Với những khán giả thường xuyên theo dõi các bộ phim truyền hình VTV thì Bảo Anh là gương mặt không hề xa lạ. Nam diễn viên sinh năm 1981 gây ấn tượng mạnh nhất với vai diễn Bảo "Ngậu" trong phim Người Phán Xử. Anh cũng tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng như: Bước Nhảy Xì Tin, Mê Cung, Mặt Nạ Gương, Hồ Sơ Cá Sấu,... Gần đây nhất, Bảo Anh thủ vai Khải - ông chủ lạnh lùng trong phim Gara Hạnh Phúc, đóng cặp cùng Quỳnh Kool.

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