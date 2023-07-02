MC Thanh Bạch lộ vóc dáng tiều tuỵ, đầu đội khăn trắng nghẹn ngào trong tang lễ của mẹ

Hình ảnh MC Thanh Bạch đội khăn tang trắng, tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến thăm viếng mẹ khiến ai nấy đều chạnh lòng.

Sáng sớm ngày 28/6, MC Thanh Bạch bất ngờ cập nhật ảnh bìa là hình bông sen trắng trên nền đen, thông báo tin tang sự khiến nhiều người xót xa. Được biết, mẹ của nam MC vừa mới qua đời sau cơn bạo bệnh. Mới đây, hình ảnh MC Thanh Bạch đội khăn tang trắng, tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến thăm viếng mẹ khiến ai nấy đều chạnh lòng.

Thanh Bạch đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp đến viếng mẹ Từ những hình ảnh trong đoạn clip, Thanh Bạch xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, đầu đội khăn tang trắng, khuôn mặt buồn bã. Ông trông hốc hác, bơ phờ, khác hoàn toàn với hình ảnh hoạt náo trên sân khấu mà khán giả thường thấy. Tang lễ của mẹ MC Thanh Bạch được tổ chức ở quê nhà Vĩnh Long suốt nhiều ngày và được ông lo chu đáo mọi bề.

Nam MC tiều tuỵ, hốc hác, tất bật lo chu toàn cho tang lễ của mẹ MC Thanh Bạch sinh ngày 1/12/1959, quê ở Vĩnh Long. Ông được biết đến là một người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh và diễn viên hài nổi tiếng thập niên 1980-1990. Năm 2000-2001, Thanh Bạch nhanh chóng khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình với chương trình ca nhạc thiếu nhi Bé khoẻ bé ngoan 1&2. Sau đó, ông trở thành MC cho nhiều chương trình sân khấu lớn trong nước và các gameshow truyền hình ăn khách như "Duyên dáng Việt Nam", "Một thoáng Sài Gòn", "Nốt nhạc vui", "Siêu thị may mắn", "Đi tìm ẩn số",... Thanh Bạch là nam MC đình đám của showbiz Việt Nhiều năm hoạt động trong giới nghệ thuật, MC Thanh Bạch đã gặt hái được nhiều thành công nhất định. Thanh Bạch còn là "thầy" khi đào tạo ra thế hệ MC mới. Nam MC gây ấn tượng với lối dẫn hoạt náo duyên dáng nhờ được đào tạo bài bản từ Nga về. Ở tuổi 64, Thanh Bạch chọn sống khép kín hơn thời trẻ, thay đổi tư tưởng, học cách yêu thương bản thân và tận hưởng niềm vui bên con cháu.

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