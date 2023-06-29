Nổi tiếng là 'phú bà Vbiz', Thân Thúy Hà bất ngờ đăng đàn chuyện 'xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con'

Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, Thân Thúy Hà được mệnh danh là một trong những "phú bà Vbiz" có cuộc sống giàu sang, cơ ngơi là biệt thự sang trọng, là bạn thân của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà.

Thân Thúy Hà (sinh năm 1978) là một trong những diễn viên được yêu mến của làng điện ảnh Việt Nam. Nhờ gương mặt đẹp, kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, Thân Thúy Hà đã bỏ túi nhiều vai diễn ấn tượng trong những bộ phim thành công như: "Người đứng trong gió", "Nếu còn có ngày mai", "Cung đường tội lỗi", "Giọt nước mắt hận thù", "Tèo em"...

Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải dòng trạng thái liên quan đến chuyện tiền bạc khiến dân tình chú ý. Cụ thể, Thân Thúy Hà cho biết: "Đi đóng phim đã cực nhọc mà cái cảnh đòi cát xê nó gian nan khổ sở giống như đi xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con vậy á trời".

Bài đăng gây chý ý của nữ diễn viên

Dựa trên nội dung dòng trạng thái, nhiều người cho rằng nữ diễn viên bị đoàn làm phim kỳ kèo chuyện cát-xê dẫn đến chậm trễ, đến nay vẫn chưa nhận được tiền cho vai diễn của mình. Đáng chú ý, mỹ nhân sinh năm 1978 còn ví việc đòi tiền cát-xê chẳng khác gì đi xin tiền bố thí mua gạo nuôi con khiến khán giả thêm phần xót xa.

Bên dưới phần bình luận, Thân Thúy Hà tiết lộ đang suy nghĩ về việc nghỉ đóng phim, ngoài ra, cô cho biết sẽ xử lý vụ việc này đến cùng.

Thân Thúy Hà hiện đang làm mẹ đơn thân

Sau khi đăng tải, bài viết chia sẻ khó khăn về công việc làm diễn viên của Thân Thúy Hà nhanh chóng nhận về nhiều lời động viên đồng cảm của bạn bè và đồng nghiệp, bởi hiện thu nhập của nữ diễn viên chủ yếu đến từ phim ảnh. Ngoài chi tiêu cho bản thân, Thân Thúy Hà còn 1 mình nuôi con nên việc thiếu cát-xê ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô.

Nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Thân Thúy Hà có đường tình duyên khá trắc trở. Thời trẻ, cô kết hôn với chồng cũ và sinh cậu con trai đầu lòng. Thế nhưng chỉ 1 năm sau đó, vợ chồng cô ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân và ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình.

Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống bên 2 con và chưa có ý định lấy chồng

Năm 2020, cô quyết định sang Mỹ sinh con gái thứ hai ở tuổi ngoài 40. Tuy nhiên cô không hé lộ bất kỳ điều gì về bố của con gái. Hiện tại, Thân Thúy Hà đang làm mẹ đơn thân và không muốn đi thêm bước nữa.