Nổi tiếng là 'phú bà Vbiz', Thân Thúy Hà bất ngờ đăng đàn chuyện 'xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con'

Hậu trường 29/06/2023 15:04

Thân Thúy Hà nổi tiếng là bà mẹ đơn thân giàu sang nhưng mới đây, nữ diễn viên bất ngờ có chia sẻ về chuyện tiền bạc khiến dân tình chú ý.

Thân Thúy Hà (sinh năm 1978) là một trong những diễn viên được yêu mến của làng điện ảnh Việt Nam. Nhờ gương mặt đẹp, kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, Thân Thúy Hà đã bỏ túi nhiều vai diễn ấn tượng trong những bộ phim thành công như: "Người đứng trong gió", "Nếu còn có ngày mai", "Cung đường tội lỗi", "Giọt nước mắt hận thù", "Tèo em"...

Nổi tiếng là 'phú bà Vbiz', Thân Thúy Hà bất ngờ đăng đàn chuyện 'xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con' - Ảnh 1
 Nhan sắc thuở mới vào nghề của Thân Thúy Hà

Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, Thân Thúy Hà được mệnh danh là một trong những "phú bà Vbiz" có cuộc sống giàu sang, cơ ngơi là biệt thự sang trọng, là bạn thân của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. 

Nổi tiếng là 'phú bà Vbiz', Thân Thúy Hà bất ngờ đăng đàn chuyện 'xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con' - Ảnh 2

Nổi tiếng là 'phú bà Vbiz', Thân Thúy Hà bất ngờ đăng đàn chuyện 'xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con' - Ảnh 3
 Sở hữu vẻ ngoài sang chảnh, nữ diễn viên thường xuyên được đảm nhận các vai phú bà, bà huyện giàu có

Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải dòng trạng thái liên quan đến chuyện tiền bạc khiến dân tình chú ý. Cụ thể, Thân Thúy Hà cho biết: "Đi đóng phim đã cực nhọc mà cái cảnh đòi cát xê nó gian nan khổ sở giống như đi xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con vậy á trời".

Nổi tiếng là 'phú bà Vbiz', Thân Thúy Hà bất ngờ đăng đàn chuyện 'xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con' - Ảnh 4
Bài đăng gây chý ý của nữ diễn viên

Dựa trên nội dung dòng trạng thái, nhiều người cho rằng nữ diễn viên bị đoàn làm phim kỳ kèo chuyện cát-xê dẫn đến chậm trễ, đến nay vẫn chưa nhận được tiền cho vai diễn của mình. Đáng chú ý, mỹ nhân sinh năm 1978 còn ví việc đòi tiền cát-xê chẳng khác gì đi xin tiền bố thí mua gạo nuôi con khiến khán giả thêm phần xót xa. 

Bên dưới phần bình luận, Thân Thúy Hà tiết lộ đang suy nghĩ về việc nghỉ đóng phim, ngoài ra, cô cho biết sẽ xử lý vụ việc này đến cùng.

Nổi tiếng là 'phú bà Vbiz', Thân Thúy Hà bất ngờ đăng đàn chuyện 'xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con' - Ảnh 5
Thân Thúy Hà hiện đang làm mẹ đơn thân

Sau khi đăng tải, bài viết chia sẻ khó khăn về công việc làm diễn viên của Thân Thúy Hà nhanh chóng nhận về nhiều lời động viên đồng cảm của bạn bè và đồng nghiệp, bởi hiện thu nhập của nữ diễn viên chủ yếu đến từ phim ảnh. Ngoài chi tiêu cho bản thân, Thân Thúy Hà còn 1 mình nuôi con nên việc thiếu cát-xê ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô. 

Nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Thân Thúy Hà có đường tình duyên khá trắc trở. Thời trẻ, cô kết hôn với chồng cũ và sinh cậu con trai đầu lòng. Thế nhưng chỉ 1 năm sau đó, vợ chồng cô ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân và ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình.

Nổi tiếng là 'phú bà Vbiz', Thân Thúy Hà bất ngờ đăng đàn chuyện 'xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con' - Ảnh 6

Nổi tiếng là 'phú bà Vbiz', Thân Thúy Hà bất ngờ đăng đàn chuyện 'xin tiền bố thí để mua gạo nuôi con' - Ảnh 7
 Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống bên 2 con và chưa có ý định lấy chồng 

Năm 2020, cô quyết định sang Mỹ sinh con gái thứ hai ở tuổi ngoài 40. Tuy nhiên cô không hé lộ bất kỳ điều gì về bố của con gái. Hiện tại, Thân Thúy Hà đang làm mẹ đơn thân và không muốn đi thêm bước nữa. 

Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm

Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm

Vũ Thị Anh Thư (Thư Vũ) dù là diễn viên phụ nhưng khoảnh khắc xuất hiện hiếm hoi trong phim Về Nhà Đi Con cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Thân Thúy Hà diễn viên Thân Thúy Hà sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 43 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi