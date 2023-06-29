Việt Trinh là một trong những nữ minh tinh màn bạc thập niên 1990. Thời vàng son, cô từng nhận cát xê khủng, đi đến đâu là có đông nghịt khán giả vây quanh. Bộ phim nổi tiếng làm nên tên tuổi của Việt Trinh là vai diễn Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô, từ đó tên tuổi cô gắn liền với danh xưng mỹ miều này.

Trên trang cá nhân của mình, Việt Trinh thường xuyên đăng tải những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật của 2 mẹ con, nhưng hiếm khi để lộ mặt quý tử.

Có sự nghiệp rực rỡ, nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên không mấy suôn sẻ. Trong suốt những năm qua, chưa ai từng thấy cô đi bên cạnh người đàn ông nào hay chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân. Chỉ biết chuyện đời cô trong quá khứ gặp nhiều sóng gió, khiến Việt Trinh chọn cách không lập gia đình, một mình nuôi con trai - bé Thiện Nhân.

Người đẹp thường xuyên khoe con nhưng hiếm khi để lộ mặt

Mới đây, nữ diễn viên bất ngờ khoe khoảnh khắc con trai đi du lịch khiến dân tình choáng váng bởi vẻ ngoài của cậu bé nay đã phổng phao, chững chạc đến bất ngờ.

Nhóc tỳ được mẹ cho ngồi thử vào khoang lái tàu, thử làm thuyền trưởng. Trong ảnh kỷ niệm được mẹ đăng tải, Thiện Nhân khá cao, đường nét khuôn mặt có phần già dặn, trưởng thành.

Hình ảnh chững chạc của quý tử nhà người đẹp Tây Đô

Trước đó, trong lần hiếm hoi nhắc đến con trai, người đẹp Tây Đô tiết lộ con là cậu bé ngoan và có thành tích học tập rất tốt. "Con khôn lớn, chăm ngoan học giỏi là niềm hạnh phúc của mẹ. Hơn 10 năm nay mẹ vượt qua biết bao nhiêu thị phi và đàm tiếu của người đời để hôm nay mẹ có được một tài sản vô giá này. Mẹ thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và có thêm sức mạnh để bước đi tiếp. Cho dù đầy chông gai khó khăn nhưng miễn sao có con trong cuộc đời mẹ. Luôn bên cạnh mẹ là mẹ sẽ vượt qua tất cả để nuôi con lớn khôn".

Cô coi con trai "là tài sản quý giá và duy nhất của Trinh" nên người đẹp sẵn sàng gác mọi đam mê nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc cho bé đang ở lứa tuổi lớn.

Việt Trinh thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng con trai

Được biết dù một mình nuôi con vất vả nhưng Việt Trinh luôn cố gắng mang đến cho Thiện Nhân những điều tốt đẹp nhất và một cuộc sống đầy đủ. "Các bạn có đủ vợ chồng để chăm con. Nếu chồng đi vắng thì có vợ hoặc vợ đi vắng thì có chồng. Ví dụ, các bạn làm việc văn phòng thì rất là đỡ. 7 giờ sáng đi làm rồi 5 giờ chiều về, nhưng công việc của tôi rất khác.

Khi đi đóng phim là phải đi cả ngày, có lúc đi tỉnh là đi khoảng một chục ngày, nửa tháng hoặc là một tháng luôn. Như vậy, con sẽ một mình. Tôi nuôi con một mình, nếu mình đi vắng thì cháu sẽ không có tình cảm của mẹ bên cạnh. Ngay thời điểm dậy thì, cháu sẽ có những suy nghĩ tương đối thay đổi cho nên mình phải bên cạnh cháu. Mặc dù, tôi vẫn còn yêu nghề, yêu nghệ thuật lắm nhưng tôi phải chọn một trong hai...", cô bày tỏ.

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Việt Trinh từng chia sẻ lý do giấu kín con trai trong suốt nhiều năm là vì cuộc sống của Thiện Nhân quá thiệt thòi. Nữ diễn viên không muốn có bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng tới con.

Cô cũng muốn con được hồn nhiên cảm nhận và tận hưởng cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác.