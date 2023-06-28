Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'sinh ra từ vạch đích' cũng phải 'tự thân vận động', lần đầu chia sẻ quá trình lập nghiệp gian nan như nhân viên 'tập sự'

Hậu trường 28/06/2023 15:07

Chồng Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang mới đây đã có một bài phỏng vấn về công việc của mình. Cậu út nhà bầu Hiển tiết lộ cảm thấy hạnh phúc khi đạt được nhiều thành công trước khi kết hôn.

Vào tháng 10/2022, "đám cưới cổ tích" của hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã được diễn ra tại Hà Nội. Cả hai được đánh giá là cặp đôi trai tài - gái sắc, xứng đôi vừa lứa. 

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'sinh ra từ vạch đích' cũng phải 'tự thân vận động', lần đầu chia sẻ quá trình lập nghiệp gian nan như nhân viên 'tập sự' - Ảnh 1
Cặp đôi rạng rỡ trong ngày cưới hồi tháng 10/2022

Kể từ sau khi kết hôn với nàng hậu nổi tiếng nhất nhì Vbiz, doanh nhân họ Đỗ cũng được công chúng quan tâm, chú ý hơn. Ít ai biết, dù được "sinh ra từ vạch đích" khi có bố là ông bầu đình đám làng bóng Việt, nhưng Đỗ Vinh Quang vẫn phải tự thân lập nghiệp.

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'sinh ra từ vạch đích' cũng phải 'tự thân vận động', lần đầu chia sẻ quá trình lập nghiệp gian nan như nhân viên 'tập sự' - Ảnh 2
 Chân dung chồng thiếu gia của Đỗ Mỹ Linh

Mới đây, ông xã Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý về hành trình lập nghiệp của bản thân. Theo đó, ở thời điểm bắt đầu tập sự cho sự nghiệp của bản thân, chồng nàng hậu vẫn cần mẫn tự mình đi photo tài liệu và làm nhiều việc khác như một nhân viên bình thường mặc dù có gia thế hiển hách.

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'sinh ra từ vạch đích' cũng phải 'tự thân vận động', lần đầu chia sẻ quá trình lập nghiệp gian nan như nhân viên 'tập sự' - Ảnh 3
Ngoài kinh doanh, anh còn là chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội

Nói về lí do muốn bắt đầu từ những công việc bình thường nhất, Đỗ Vinh Quang cho biết: "Đơn giản vì tôi thấy đó là chức năng, nhiệm vụ của bản thân mình tại thời điểm ấy. Khi được giao nhiệm vụ, nếu bạn không sẵn lòng làm những việc nhỏ nhất để hoàn thành đúng chức trách của mình, mà chỉ nghĩ tới việc đốt cháy giai đoạn thì sẽ không ổn. Đúng là tôi có hoàn cảnh đặc biệt hơn người khác nhưng nếu chỉ ngồi đó để chờ được thăng tiến thì những người xung quanh sẽ cảm thấy không công bằng, còn mình thì không học được gì cả".

Nói về việc nhiều người mỉa mai anh không cần cố gắng cũng đươc thừa kế gia sản khổng lồ của gia đình, Đỗ Vinh Quang phủ nhận, bởi anh tiết lộ bố mẹ muốn các con làm cho gia đình, song không đồng nghĩa với việc sẽ tiếp quản tài sản.

"Đúng là định hướng của bố mẹ là tôi sẽ về làm việc tại T&T Group. Thế nhưng, bố mẹ không bao giờ nói sau này tôi sẽ là người kế thừa hay công ty này sẽ là của tôi. Không bao giờ!

Bố mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi chú trọng tạo ra kết quả tốt và tôi tự hào là mình luôn cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng đó. Khi học phổ thông, tôi chỉ tập trung vào việc học và có 11 năm liên tục là học sinh giỏi ở trường công của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Khi vào Tập đoàn, tôi cũng hoàn toàn tập trung cho công việc, kể cả việc nhỏ nhất. Làm bóng đá cũng vậy…

Hiện giờ, tôi vẫn tập trung vào từng chặng một trong công việc của mình, cố gắng làm tốt nhất có thể và không bao giờ coi điều gì là đương nhiên, mà phải cố gắng để làm được. Việc ngộ nhận mình đương nhiên thừa kế hoặc cơ nghiệp đó là của mình chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi", ông xã Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'sinh ra từ vạch đích' cũng phải 'tự thân vận động', lần đầu chia sẻ quá trình lập nghiệp gian nan như nhân viên 'tập sự' - Ảnh 4
Dù có xuất phát điểm thuận lợi, song Đỗ Vinh Quang cũng phải tự nỗ lực rất nhiều

Về đời tư, anh cảm thấy may mắn vì được bổ nhiệm trước khi lấy vợ: "Hiện tại, mỗi ngày tôi dành từ 9-10 tiếng cho thời gian làm việc tại Tập đoàn, riêng các cuộc họp với bố tôi có thể kéo dài đến sáng. Tôi cảm thấy may mắn là lúc được bổ nhiệm thì chưa lập gia đình, câu chuyện phức tạp khi có vợ, và có thể còn "căng" hơn nữa khi vợ tôi sinh con giai đoạn tới".

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'sinh ra từ vạch đích' cũng phải 'tự thân vận động', lần đầu chia sẻ quá trình lập nghiệp gian nan như nhân viên 'tập sự' - Ảnh 5

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'sinh ra từ vạch đích' cũng phải 'tự thân vận động', lần đầu chia sẻ quá trình lập nghiệp gian nan như nhân viên 'tập sự' - Ảnh 6
 Cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Hiện, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân kín tiếng và tận hưởng hạnh phúc vợ chồng son. Tuy nhiên, thời gian gần đây Đỗ Mỹ Linh khiến CĐM dấy lên nghi vấn đang mang thai bởi nhiều lần xuất hiện với vòng 2 lớn bất thường. Dù vậy, đến nay người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, khiến người hâm mộ vô cùng mong ngóng sẽ sớm được chào đón em bé của cặp đôi hot nhất nhì showbiz này!

Hội ngộ cùng nhóm bạn, Đỗ Mỹ Linh vô tư lộ rõ bụng bầu to, còn có một hành động gây chú ý!

Hội ngộ cùng nhóm bạn, Đỗ Mỹ Linh vô tư lộ rõ bụng bầu to, còn có một hành động gây chú ý!

Mới đây nhất, trên Instagram của một người bạn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục gây chú ý với khoảnh khắc lộ rõ vẻ ngoài tròn trịa và gương mặt đầy đặn.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Vinh Quang Đỗ Mỹ Linh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chồng của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi