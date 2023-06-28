Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 'sinh ra từ vạch đích' cũng phải 'tự thân vận động', lần đầu chia sẻ quá trình lập nghiệp gian nan như nhân viên 'tập sự'

Kể từ sau khi kết hôn với nàng hậu nổi tiếng nhất nhì Vbiz, doanh nhân họ Đỗ cũng được công chúng quan tâm, chú ý hơn. Ít ai biết, dù được "sinh ra từ vạch đích" khi có bố là ông bầu đình đám làng bóng Việt, nhưng Đỗ Vinh Quang vẫn phải tự thân lập nghiệp.

Vào tháng 10/2022, "đám cưới cổ tích" của hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã được diễn ra tại Hà Nội. Cả hai được đánh giá là cặp đôi trai tài - gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Nói về lí do muốn bắt đầu từ những công việc bình thường nhất, Đỗ Vinh Quang cho biết: "Đơn giản vì tôi thấy đó là chức năng, nhiệm vụ của bản thân mình tại thời điểm ấy. Khi được giao nhiệm vụ, nếu bạn không sẵn lòng làm những việc nhỏ nhất để hoàn thành đúng chức trách của mình, mà chỉ nghĩ tới việc đốt cháy giai đoạn thì sẽ không ổn. Đúng là tôi có hoàn cảnh đặc biệt hơn người khác nhưng nếu chỉ ngồi đó để chờ được thăng tiến thì những người xung quanh sẽ cảm thấy không công bằng, còn mình thì không học được gì cả".

Mới đây, ông xã Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý về hành trình lập nghiệp của bản thân. Theo đó, ở thời điểm bắt đầu tập sự cho sự nghiệp của bản thân, chồng nàng hậu vẫn cần mẫn tự mình đi photo tài liệu và làm nhiều việc khác như một nhân viên bình thường mặc dù có gia thế hiển hách.

Nói về việc nhiều người mỉa mai anh không cần cố gắng cũng đươc thừa kế gia sản khổng lồ của gia đình, Đỗ Vinh Quang phủ nhận, bởi anh tiết lộ bố mẹ muốn các con làm cho gia đình, song không đồng nghĩa với việc sẽ tiếp quản tài sản.

"Đúng là định hướng của bố mẹ là tôi sẽ về làm việc tại T&T Group. Thế nhưng, bố mẹ không bao giờ nói sau này tôi sẽ là người kế thừa hay công ty này sẽ là của tôi. Không bao giờ!

Bố mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi chú trọng tạo ra kết quả tốt và tôi tự hào là mình luôn cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng đó. Khi học phổ thông, tôi chỉ tập trung vào việc học và có 11 năm liên tục là học sinh giỏi ở trường công của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Khi vào Tập đoàn, tôi cũng hoàn toàn tập trung cho công việc, kể cả việc nhỏ nhất. Làm bóng đá cũng vậy…

Hiện giờ, tôi vẫn tập trung vào từng chặng một trong công việc của mình, cố gắng làm tốt nhất có thể và không bao giờ coi điều gì là đương nhiên, mà phải cố gắng để làm được. Việc ngộ nhận mình đương nhiên thừa kế hoặc cơ nghiệp đó là của mình chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi", ông xã Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Dù có xuất phát điểm thuận lợi, song Đỗ Vinh Quang cũng phải tự nỗ lực rất nhiều

Về đời tư, anh cảm thấy may mắn vì được bổ nhiệm trước khi lấy vợ: "Hiện tại, mỗi ngày tôi dành từ 9-10 tiếng cho thời gian làm việc tại Tập đoàn, riêng các cuộc họp với bố tôi có thể kéo dài đến sáng. Tôi cảm thấy may mắn là lúc được bổ nhiệm thì chưa lập gia đình, câu chuyện phức tạp khi có vợ, và có thể còn "căng" hơn nữa khi vợ tôi sinh con giai đoạn tới".

Cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Hiện, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân kín tiếng và tận hưởng hạnh phúc vợ chồng son. Tuy nhiên, thời gian gần đây Đỗ Mỹ Linh khiến CĐM dấy lên nghi vấn đang mang thai bởi nhiều lần xuất hiện với vòng 2 lớn bất thường. Dù vậy, đến nay người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, khiến người hâm mộ vô cùng mong ngóng sẽ sớm được chào đón em bé của cặp đôi hot nhất nhì showbiz này!