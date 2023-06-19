Hội ngộ cùng nhóm bạn, Đỗ Mỹ Linh vô tư lộ rõ bụng bầu to, còn có một hành động gây chú ý!

Mới đây nhất, trên Instagram của một người bạn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục gây chú ý với khoảnh khắc lộ rõ vẻ ngoài tròn trịa và gương mặt đầy đặn.

Sau hơn nửa năm về chung một nhà với con trai bầu Hiển, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh liên tục vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng khi để lộ loạt dấu hiệu như vòng 2 hay to bất thường hay diện đồ che chắn kĩ lưỡng,... Trước những nghi vấn này, nàng hậu chưa từng lên tiếng phủ nhận hay xác nhận. Dân tình vẫn đang mong chờ ngày người đẹp thông báo "tin vui" này. Sau hơn nửa năm về chung một nhà với con trai bầu Hiển, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh liên tục vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng Mới đây nhất, trên Instagram của một người bạn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục gây chú ý với khoảnh khắc lộ rõ vẻ ngoài tròn trịa và gương mặt đầy đặn. Không những thế, bà xã thiếu gia Đỗ Vinh Quang cũng lộ rõ bụng bầu nhô lên. Đặc biệt, hành động Đỗ Mỹ Linh đặt tay lên bụng càng minh chứng cho một trong những cử chỉ thường gặp của các bà bầu. Chính những điều này càng khiến dân tình có cơ sở chắc nịch chuyện Đỗ Mỹ Linh đang mang thai con đầu lòng.

Bà xã thiếu gia Đỗ Vinh Quang cũng lộ rõ bụng bầu nhô lên Trước đó, trên tài khoản Tiktok cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đăng tải đoạn video chia sẻ lại chuyến du lịch Phú Quốc tại một resort sang chảnh vào dịp sinh nhật của chồng đã thu hút sự chú ý. Ngoài khoảnh khắc đôi trẻ ngọt ngào bên nhau thì một chi tiết bóc mẽ việc Đỗ Mỹ Linh mang thai. Cụ thể, ở đoạn cuối video, để cảm ơn vợ đã bí mật tổ chức sinh nhật, thiếu gia nhà bầu Hiển đã lập tức xoay người lại và có động tác giống như hôn lên bụng của nàng hậu. Nhiều người cho rằng thiếu gia Đỗ Vinh Quang đang thể hiện tình cảm với em bé trong bụng vợ. Thiếu gia nhà bầu Hiển có động tác giống như hôn lên bụng của nàng hậu. Nhiều người cho rằng thiếu gia Đỗ Vinh Quang đang thể hiện tình cảm với em bé trong bụng vợ Đỗ Mỹ Linh nhiều lần lộ rõ dấu hiệu mang thai Ngoài sự có mặt của Đỗ Mỹ Linh, bữa tiệc còn có sự xuất hiện của cặp đôi Phương Oanh và Shark Bình. Hai nhân vật hiện đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ vì ngày 15/6 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cặp đôi đi đăng kí kết hôn.

Ngoài sự có mặt của Đỗ Mỹ Linh, bữa tiệc còn có sự xuất hiện của cặp đôi Phương Oanh và Shark Bình Ngày 15/6 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cặp đôi đi đăng kí kết hôn Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao, Phương Oanh và Shark Bình vẫn chưa lên tiếng xác nhận "tin vui". Trên trang cá nhân, cặp đôi cũng chỉ chia sẻ hình ảnh du lịch và những màn tương tác tình cảm dành cho nhau.

Cuộc sống viên mãn như mơ của vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang Sau khi kết hôn, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hầu như không xuất hiện tại sự kiện giải trí, dành thời gian vun vén tổ ấm sau 8 tháng kết hôn.

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