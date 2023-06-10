Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui!

Hậu trường 10/06/2023 12:50

Sau đoạn video chia sẻ của Đỗ Mỹ Linh, rất nhiều người đoán rằng nàng hậu Việt đang có 'tin vui'.

Sau khi  đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh được khán giả dành nhiều sự quan tâm đặc biệt bởi có học vấn giỏi giang, đời tư trong sạch, luôn giữ hình ảnh thanh lịch, kín đáo. Tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức "về chung một nhà" với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, người đẹp gốc Hà thành cũng ít góp mặt trong các hoạt động giải trí như trước. 

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 1

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 2
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe loạt bức ảnh xinh đẹp được chính tay chồng thiếu gia Đỗ Quang Vinh chụp 

Kể từ khi chính thức làm dâu hào môn, cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang càng được cộng đồng mạng quan tâm chú ý nhiều hơn. Sau kết hôn, Đỗ Mỹ Linh cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường của cá nhân và chồng trên mạng xã hội. 

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 3Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 4

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 5
Nàng hậu sinh năm 1996 thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc "cực ngọt" trong chuyến du lịch gần đây cùng chồng 

Gần đây nhất, trên tài khoản Tiktok cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đăng tải đoạn video chia sẻ lại chuyến du lịch Phú Quốc  tại một resort sang chảnh vào dịp sinh nhật của chồng. Nàng hậu khoe loạt ảnh vui vẻ, tình cảm cực ngọt bên chồng thiếu gia. Cả hai thoải mái hôn nhau say đắm khi đi ăn hay ngắm hoàng hôn, ôm nhau ngủ hay đút thức ăn cho nhau. 

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 6

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 7
Hành động của thiếu gia bầu Hiển khiến nhiều người đoán rằng nàng hậu Việt đang có 'tin vui'

Đặc biệt đến cuối đoạn video, nàng hoa hậu sinh năm 1996 bí mật tổ chức sinh nhật tuổi 28 cho chồng với khung cảnh lãng mạn được trang trí tinh tế, khiến Đỗ Vinh Quang rất bất ngờ. Thiếu gia bầu Hiển lập tức xoay người lại và có động tác giống như hôn vào bụng của nàng hậu như thể hiện sự âu yếm với điều gì đó. 

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 8Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 9

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui! - Ảnh 10
Loạt khoảnh khắc tình tứ được nàng hậu chia sẻ khiến cư dân mạng ghen tỵ

Theo đó, hành động này của chồng Hoa hậu Việt Nam 2016 nhanh chóng khiến cư dân mạng chú ý, rất nhiều người đoán rằng nàng hậu Việt đang có 'tin vui', cho rằng thiếu gia Đỗ Vinh Quang đang thể hiện tình cảm với em bé trong bụng vợ. Thế nhưng, đây chỉ là suy đoán từ người hâm mộ.

 

 

 

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