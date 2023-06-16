Cuộc sống viên mãn như mơ của vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang

Hậu trường 16/06/2023 13:20

Sau khi kết hôn, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hầu như không xuất hiện tại sự kiện giải trí, dành thời gian vun vén tổ ấm sau 8 tháng kết hôn.

Mới đây, vào hôm 12/6, vợ chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã tải bức ảnh cưới chụp ở Pháp dịp đám cưới vào tháng 10/2022, hút hàng chục nghìn lượt yêu thích. Sau khi kết hôn đến nay, Đỗ Mỹ Linh chọn cuộc sống nhẹ nhàng bên bạn đời - doanh nhân Đỗ Vinh Quang (Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội).

Cuộc sống viên mãn như mơ của vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Ảnh 1
Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cưới tại Pháp 

Cô vắng bóng hoàn toàn tại các thảm đỏ giải trí, cuộc thi nhan sắc do công ty quản lý tổ chức. Người đẹp nói không từ bỏ showbiz, nhưng ưu tiên hiện tại là gia đình. Người đẹp cho biết học nhiều điều mới mẻ, trưởng thành hơn nhờ cuộc sống hôn nhân. Lúc đầu, Đỗ Mỹ Linh gặp bỡ ngỡ chuyện làm dâu, làm sao để trở thành người vợ tốt. Hiện cô đã quen, được mẹ chồng chỉ dạy nhiều điều. Hoa hậu cho biết sống trong gia đình gồm nhiều thành viên nên không khí luôn nhiều tiếng cười. 

Cuộc sống viên mãn như mơ của vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Ảnh 2
Hoa hậu đã dần quen với cuộc sống làm vợ, làm dâu 

Chia sẻ về bạn đời, người đẹp sinh năm 1996 cho biết, chồng không áp đặt hay ép cô phải nghỉ việc để toàn tâm lo cho gia đình. Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ 2 của bầu Hiển. Cuối tháng 10/2002, Đỗ Vinh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội. Chức vụ này cũng đưa thiếu gia nhà bầu Hiển trở thành Chủ tịch một CLB bóng đá trẻ nhất Việt Nam.

Cuộc sống viên mãn như mơ của vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Ảnh 3
Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau 

Đỗ Mỹ Linh trong chuyến du lịch hồi tháng 2 dịp sinh nhật chồng. Cô thích xưng hô với chồng là "bạn". Hoa hậu từng nhận xét anh trách nhiệm, biết quan tâm mọi người xung quanh. 'Cách anh yêu thương mọi người, khiến tôi muốn trở thành một phần trong gia đình nhỏ của anh', Đỗ Mỹ Linh nói. 

Cuộc sống viên mãn như mơ của vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Ảnh 4
Hoa hậu nhận xét chồng trách nhiệm, biết quan tâm mọi người xung quanh

Được biết, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thường xuyên đến tham dự các trận đấu bóng đá với gia đình chồng. Nàng hậu gốc Hà Nội còn cùng ông xã hào hứng xuống sân chụp ảnh, ăn mừng mỗi khi câu lạc bộ bóng đá Hà Nội giành chiến thắng. Có thể thấy, từng hành động và cử chỉ của vợ chồng Hoa hậu Việt Nam 2016 đều nhận được sự chú ý của công chúng. 

Cuộc sống viên mãn như mơ của vợ chồng son Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Ảnh 5
Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống viên mãn sau khi làm dâu hào môn 

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương. Đỗ Mỹ Linh thi Miss World 2017, lọt vào top 40 chung cuộc và thắng giải Hoa hậu Nhân ái

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