Phu nhân hào môn Đỗ Mỹ Linh chia sẻ kinh nghiệm tình yêu đáng suy ngẫm: Sự dịu dàng chỉ nên dành cho người xứng đáng

Dòng chia sẻ của Đỗ Mỹ Linh nhận được sự đồng tình của đông đảo người hâm mộ. Có thể thấy, người đẹp hiếm khi câu chuyện cá nhân lên mạng xã hội mà thay vào đó là những hành động, bài viết truyền cảm hứng đến khán giả. Chính vì thế, Đỗ Mỹ Linh luôn chiếm trọn tình cảm yêu thương từ khán giả. Không chỉ được mọi người yêu quý, nàng Hậu rất được lòng gia đình chồng, được ông xã "cưng như trứng mỏng".

Mới đây, trên Instagram Đỗ Mỹ Linh chia sẻ dòng trạng thái đầy triết lý được nàng Hậu chiêm nghiệm bằng những trải nghiệm bản thân. Người đẹp viết: 'Tình cảm nên giữ cho người sẽ không rời đi, tin nhắn nên gửi cho người xem rồi trả lời liền, gọi điện nên gọi cho người nghe máy khi được gọi, và sự dịu dàng nên dành cho người xứng đáng…'.

Nàng Hậu rất được lòng gia đình chồng, được ông xã "cưng như trứng mỏng" - Ảnh: FBNV

Cô cho biết cuộc sống thay đổi khá nhiều sau khi kết hôn, không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz mà lui về tập trung lo cho gia đình nhỏ. Khi còn độc thân, Đỗ Mỹ Linh được bố mẹ chiều chuộng, không phải làm gì trừ việc học. Từ khi lập gia đình, cô trưởng thành hơn. Khi được hỏi, kết hôn ở độ tuổi 26-27 có là quá sớm với một người của công chúng, Đỗ Mỹ Linh bày tỏ việc kết hôn là bình thường khi gặp được người đàn ông hội tụ đủ yếu tố mình mong muốn.

Đỗ Mỹ Linh bày tỏ việc kết hôn là bình thường khi gặp được người đàn ông hội tụ đủ yếu tố mình mong muốn - Ảnh: Internet

Người đẹp Hà Nội bày tỏ khi còn trẻ, chúng ta vui với sự tự do, bay nhảy nhưng khi lập gia đình, chúng ta có niềm vui riêng. Trước khi lấy chồng, cô từng đi, trải nghiệm rất nhiều nên hài lòng, tận hưởng hạnh phúc hiện tại của một gia đình nhỏ. Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh sống cùng bà và bố mẹ chồng. Được hỏi bí quyết để làm hài hòa mối quan hệ với nhà chồng, Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết không có nhiều kinh nghiệm nhưng với cô, đối xử chân thành, giúp đỡ và yêu thương bằng cả trái tim sẽ khiến mọi người dần có tình cảm.