Hé lộ ảnh cưới rõ nét của thiếu gia nghìn tỷ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tại trời Âu, dân tình được một phen 'rửa mắt'

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dường như khá vắng bóng tại sự kiện lẫn các hoạt động giải trí sau khi lên xe hoa với ông xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Nàng hậu chủ yếu dành thời gian để chăm sóc tổ ấm. Dù thế, cuộc sống hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh đều được người hâm mộ quan tâm hết mực.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dường như khá vắng bóng tại sự kiện lẫn các hoạt động giải trí sau khi lên xe hoa với ông xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang

Mới đây, ông xã của nàng hậu bất ngờ đăng tải rõ nét ảnh cưới được chụp tại Pháp. Đây cũng là lần hiếm hoi con trai bầu Hiển thực hiện hành động này. Dù thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung hạnh phúc bên nhau nhưng từ lúc kết hôn đến nay, Đỗ Vinh Quang dường như không công khai quá nhiều về ảnh cưới cho công chúng 'rửa mắt'. Còn riêng phần Đỗ Mỹ Linh, cô nàng cũng tương tự như chồng, song cô nàng lại thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tại lễ cưới.