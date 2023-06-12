Hé lộ ảnh cưới rõ nét của thiếu gia nghìn tỷ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tại trời Âu, dân tình được một phen 'rửa mắt'

Nhan sắc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nổi bần bật dù bức ảnh chưa được chỉnh sửa.
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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dường như khá vắng bóng tại sự kiện lẫn các hoạt động giải trí sau khi lên xe hoa với ông xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Nàng hậu chủ yếu dành thời gian để chăm sóc tổ ấm. Dù thế, cuộc sống hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh đều được người hâm mộ quan tâm hết mực.
Mới đây, ông xã của nàng hậu bất ngờ đăng tải rõ nét ảnh cưới được chụp tại Pháp. Đây cũng là lần hiếm hoi con trai bầu Hiển thực hiện hành động này. Dù thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung hạnh phúc bên nhau nhưng từ lúc kết hôn đến nay, Đỗ Vinh Quang dường như không công khai quá nhiều về ảnh cưới cho công chúng 'rửa mắt'. Còn riêng phần Đỗ Mỹ Linh, cô nàng cũng tương tự như chồng, song cô nàng lại thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tại lễ cưới.
Ai nấy cũng phải xuýt xoa với tấm ảnh cưới được ông xã Đỗ Mỹ Linh đăng tải, từ cái nắm tay thân mật, tình cảm đến gương mặt hạnh phúc của nàng hậu. Dù chưa qua nhiều công đoạn chỉnh sửa nhưng nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh vẫn "sáng bừng" trong khung ảnh. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ với công chúng rằng bản thân có niềm vui riêng khi lập gia đình và đang tận hưởng hạnh phúc hiện tại.
Sau khoảng 2 năm hẹn hò, tháng 10/2022 đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của những người thân cùng dàn mỹ nhân đình đám như Hương Giang, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà,...
Nửa năm sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Nàng hậu thường xuyên bị "team qua đường" bắt gặp để lộ vòng 2 lùm lùm. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng về tin đồn trên.