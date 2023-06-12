Hé lộ ảnh cưới rõ nét của thiếu gia nghìn tỷ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tại trời Âu, dân tình được một phen 'rửa mắt'

Hậu trường 12/06/2023 19:33

Nhan sắc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nổi bần bật dù bức ảnh chưa được chỉnh sửa.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dường như khá vắng bóng tại sự kiện lẫn các hoạt động giải trí sau khi lên xe hoa với ông xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Nàng hậu chủ yếu dành thời gian để chăm sóc tổ ấm. Dù thế, cuộc sống hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh đều được người hâm mộ quan tâm hết mực.

Hé lộ ảnh cưới rõ nét của thiếu gia nghìn tỷ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tại trời Âu, dân tình được một phen 'rửa mắt' - Ảnh 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dường như khá vắng bóng tại sự kiện lẫn các hoạt động giải trí sau khi lên xe hoa với ông xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang

Mới đây, ông xã của nàng hậu bất ngờ đăng tải rõ nét ảnh cưới được chụp tại Pháp. Đây cũng là lần hiếm hoi con trai bầu Hiển thực hiện hành động này. Dù thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung hạnh phúc bên nhau nhưng từ lúc kết hôn đến nay, Đỗ Vinh Quang dường như không công khai quá nhiều về ảnh cưới cho công chúng 'rửa mắt'. Còn riêng phần Đỗ Mỹ Linh, cô nàng cũng tương tự như chồng, song cô nàng lại thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tại lễ cưới.

Hé lộ ảnh cưới rõ nét của thiếu gia nghìn tỷ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tại trời Âu, dân tình được một phen 'rửa mắt' - Ảnh 2
Mới đây, ông xã của nàng hậu bất ngờ đăng tải rõ nét ảnh cưới được chụp tại Pháp.

Ai nấy cũng phải xuýt xoa với tấm ảnh cưới được ông xã Đỗ Mỹ Linh đăng tải, từ cái nắm tay thân mật, tình cảm đến gương mặt hạnh phúc của nàng hậu. Dù chưa qua nhiều công đoạn chỉnh sửa nhưng nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh vẫn "sáng bừng" trong khung ảnh. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ với công chúng rằng bản thân có niềm vui riêng khi lập gia đình và đang tận hưởng hạnh phúc hiện tại.

Hé lộ ảnh cưới rõ nét của thiếu gia nghìn tỷ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tại trời Âu, dân tình được một phen 'rửa mắt' - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh chia sẻ với công chúng rằng bản thân có niềm vui riêng khi lập gia đình và đang tận hưởng hạnh phúc hiện tại.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, tháng 10/2022 đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của những người thân cùng dàn mỹ nhân đình đám như Hương Giang, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà,... 

Hé lộ ảnh cưới rõ nét của thiếu gia nghìn tỷ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tại trời Âu, dân tình được một phen 'rửa mắt' - Ảnh 4
Sau khoảng 2 năm hẹn hò, tháng 10/2022 đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang được tổ chức tại Hà Nội.

Nửa năm sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Nàng hậu thường xuyên bị "team qua đường" bắt gặp để lộ vòng 2 lùm lùm. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng về tin đồn trên.

Hé lộ ảnh cưới rõ nét của thiếu gia nghìn tỷ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tại trời Âu, dân tình được một phen 'rửa mắt' - Ảnh 5
Nửa năm sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng.
Hé lộ ảnh cưới rõ nét của thiếu gia nghìn tỷ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tại trời Âu, dân tình được một phen 'rửa mắt' - Ảnh 6
Nàng hậu thường xuyên bị "team qua đường" bắt gặp để lộ vòng 2 lùm lùm.
Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui!

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng, dân tình tin chắc cô đã có tin vui!

Sau đoạn video chia sẻ của Đỗ Mỹ Linh, rất nhiều người đoán rằng nàng hậu Việt đang có 'tin vui'.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Đỗ Mỹ Linh thiếu gia Quang Vinh

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 59 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi