MC cầm trịch "Ở nhà chủ nhật" ngắn nhất, giờ là nữ tướng VTV3, hôn nhân viên mãn bên mối tình từ thời đại học

Hậu trường 28/06/2023 11:49

BTV Vũ Thanh Hường từng cầm trịch chương trình gameshow nổi tiếng Ở Nhà Chủ Nhật, sau Tạ Bích Loan và Bùi Thu Thủy.

“Ở nhà Chủ Nhật” là một trong những gameshow đình đám một thời với chủ đề xoay quanh gia đình. Ra mắt vào năm 1998, chương trình đồng hành cùng khán giả và được phát sóng vào 12h trưa chủ nhật mỗi tuần. Đến tháng 12/2007, chương trình chính thức đóng máy.

MC cầm trịch 'Ở nhà chủ nhật' ngắn nhất, giờ là nữ tướng VTV3, hôn nhân viên mãn bên mối tình từ thời đại học - Ảnh 1
MC Thanh Hường là người cầm trịch chương trình trong 2 năm, từ 2005 - 2007

Khán giả không chỉ đón nhận gameshow này với nội dung gần gũi mà còn đặc biệt ấn tượng với 3 MC tài giỏi từng “cầm trịch” chương trình là Tạ Bích Loan, Bùi Thu Thủy và Vũ Thanh Hường. Trong đó, mặc dù thời gian cầm mic chỉ có 2 năm, song BTV Vũ Thanh Hường đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. 

Được biết, năm 2005, nhà báo Vũ Thanh Hường bắt đầu tham gia dẫn Ở nhà Chủ nhật, thay thế nhà báo Bùi Thu Thủy. Từng chia sẻ về kỷ niệm khi cầm trịch chương trình này, chị kể: "Nhà tôi 5 tầng trở thành trường quay câu hỏi tình huống "Ở nhà Chủ nhật". Lúc đó, ông bán quán nước ở đầu ngõ còn nghi ngờ tôi làm chuyện gì mờ ám. Cứ chồng vừa ra khỏi nhà là một nhóm người vào ở trong đó đến tận chiều tối, trước khi chồng về mới giải tán".

MC cầm trịch 'Ở nhà chủ nhật' ngắn nhất, giờ là nữ tướng VTV3, hôn nhân viên mãn bên mối tình từ thời đại học - Ảnh 2
Nữ MC hiện vẫn làm việc tại VTV

Đến giờ sau hơn 16 năm, chị vẫn giữ những kỷ vật của chương trình như chiếc tạp dề hay anh chàng mặt xanh mặt đỏ. 

Được biết, ngoài “Ở nhà Chủ nhật”, nhà báo Thanh Hường cũng từng dẫn dắt nhiều chương trình khác như MC điểm cầu ở "Đường lên đỉnh Olympia", "SV96".Hiện nhà báo Vũ Thanh Hường là Trưởng phòng Sự kiện và Nghệ thuật của VTV3. Chị từng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như dẫn chương trình, đạo diễn, tổ chức hay giám sát sản xuất. “Giai điệu tự hào”, "Chúng tôi chiên sĩ" là những chương trình nổi bật mà chị làm đạo diễn và sản xuất.

MC cầm trịch 'Ở nhà chủ nhật' ngắn nhất, giờ là nữ tướng VTV3, hôn nhân viên mãn bên mối tình từ thời đại học - Ảnh 3
Nữ nhà báo hiện đang là Trưởng phòng Sự kiện và Nghệ thuật

Nhà báo kiêm MC Thanh Hường được nhận xét là một người phụ nữ đa tài khi từng thử sức qua nhiều vai trò như MC, đạo diễn, giám sát sản xuất. Với tài năng và những cống hiến của mình, Thanh Hường đang đảm đương vai trò Trưởng phòng sự kiện và nghệ thuật. Cô cũng được nhiều đồng nghiệp nể phục và gọi với danh xưng "Nữ tướng VTV3".

MC cầm trịch 'Ở nhà chủ nhật' ngắn nhất, giờ là nữ tướng VTV3, hôn nhân viên mãn bên mối tình từ thời đại học - Ảnh 4
Vẻ ngoài duyên dáng của Thanh Hường

Có sự nghiệp rực rỡ, Thanh Hường cũng khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là mối tình từ thời đại học. Được biết nửa kia của MC cũng là một người trong nghề. Nhận xét về người bạn đời, Thanh Hường chia sẻ anh là một người khán giả khó tính, thường xuyên "chê", nhưng cũng từ đó mà cô nhìn lại bản thân và rút kinh nghiệm nhiều hơn.

MC cầm trịch 'Ở nhà chủ nhật' ngắn nhất, giờ là nữ tướng VTV3, hôn nhân viên mãn bên mối tình từ thời đại học - Ảnh 5
Thanh Hường và ông xã

Thi thoảng, trên trang cá nhân, BTV Thanh Hường cũng hé lộ hình ảnh của chồng và 2 con gái trong những chuyến đi chơi. 

MC cầm trịch 'Ở nhà chủ nhật' ngắn nhất, giờ là nữ tướng VTV3, hôn nhân viên mãn bên mối tình từ thời đại học - Ảnh 6MC cầm trịch 'Ở nhà chủ nhật' ngắn nhất, giờ là nữ tướng VTV3, hôn nhân viên mãn bên mối tình từ thời đại học - Ảnh 7

MC cầm trịch 'Ở nhà chủ nhật' ngắn nhất, giờ là nữ tướng VTV3, hôn nhân viên mãn bên mối tình từ thời đại học - Ảnh 8
 Vợ chồng nữ MC khuyến khích con về Việt Nam lập nghiệp

2 cô con gái của nữ BTV đã lớn và đều lựa chọn đi du học. Con gái đầu lòng của vợ chồng cô đã tốt nghiệp Đại học và về nước với song bằng Quan hệ Quốc tế và Truyền thông Quốc tế, trong khi con gái thứ 2 đang theo học ngành kinh doanh tại Úc. Dù tạo điều kiện cho 2 con đi du học nước ngoài, nhưng Thanh Hường và ông xã luôn khuyến khích và hướng con về Việt Nam xây dựng sự nghiệp. 

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