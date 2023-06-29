Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm

Với gương mặt xinh xắn, làn da trắng ngần cùng số đo 3 vòng cân đối, dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 30 giây, nhưng nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi và kì vọng cho phút tỏa sáng tạo được điểm nhấn khó quên trên phim.

Xuất hiện trong một phân đoạn rất nhỏ trong bộ phim truyền hình đình đám Về nhà đi con, song hotgirl Vũ Thị Anh Thư vẫn được khán giả chú ý. Tại thời điểm bộ phim lên sóng, những bức ảnh của người đẹp sinh năm 1998 chụp chung để "đọ sắc" cùng dàn nữ chính của phim đã từng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Giữa năm 2021, nữ diễn viên bị phát tán video cá nhân dài 8 phút trong điện thoại. Tên tuổi của cô nhanh chóng lọt Top tìm kiếm thịnh hành Google Việt Nam và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn MXH lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, khi chưa kịp vụt sáng từ bệ đỡ phim Về Nhà Đi Con, Thư Vũ bất ngờ bị réo tên vì ồn ào lộ clip nhạy cảm với bạn trai.

Năm 2021, nữ diễn viên vướng vào ồn ào lộ clip nhạy cảm không đáng có

Tại thời điểm đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 từng chia sẻ bản thân sốc đến mức chạy xe lên cầu với ý nghĩ tiêu cực. Thế nhưng may mắn thay, Anh Thư được mẹ và bạn trai khuyên ngăn kịp thời.

Sự cố quá lớn, lại rơi đúng vào thời điểm mới nổi tiếng khiến Anh Thư lao đao, phải tạm khóa trang cá nhân để tránh nhận về những ý kiến tiêu cực từ netizen.

Đến nay, sau 2 năm, ồn ào năm xưa đã dần trôi vài quên lãng, nữ diễn viên cũng trở lại MXH và nỗ lực không ngừng để xây dựng lại hình ảnh, danh tiếng. Thư Vũ hiện tại vẫn khẳng định được phong độ sắc vóc của mình. Nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh với nhan sắc chín muồi cùng body nóng bỏng.

Trở lại MXH sau ồn ào, Thư Vũ kín tiếng và ít tham gia vào các hoạt động nghệ thuật

Mới đây, xuất hiện trong bộ ảnh bikini, Thư Vũ gây sốt cõi mạng bằng trang phục không quá táo bạo nhưng vẫn đủ để phô diễn sắc vóc đáng gờm. Trên trang cá nhân của sao nữ sinh năm 1998 về hè điểm danh nhiều set áo tắm hiện đại. Nhờ tài giữ dáng đỉnh cao, nữ diễn viên trẻ diện áo tắm chẳng cần tạo dáng cầu kì, cũng khiến CĐM "phát sốt".

Bộ ảnh bikini đẹp đến nghẹt thở của Thư Vũ

Đáng chú ý, vào năm 2020, Thư Vũ từng đăng ký cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng không đạt thành tích cao. Mặc dù đã là diễn viên nhưng Thư Vũ không ngần ngại ghi tên ở những đấu trường sắc đẹp. Người đẹp nhận định bản thân cũng chưa nổi tiếng lắm vì thường chỉ tham gia đóng những vai phụ trong phim, nên muốn thử sức với phim ảnh và trong nhiều lĩnh vực khác.