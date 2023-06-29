Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm

Hậu trường 29/06/2023 14:32

Vũ Thị Anh Thư (Thư Vũ) dù là diễn viên phụ nhưng khoảnh khắc xuất hiện hiếm hoi trong phim Về Nhà Đi Con cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Xuất hiện trong một phân đoạn rất nhỏ trong bộ phim truyền hình đình đám Về nhà đi con, song hotgirl Vũ Thị Anh Thư vẫn được khán giả chú ý. Tại thời điểm bộ phim lên sóng, những bức ảnh của người đẹp sinh năm 1998 chụp chung để "đọ sắc" cùng dàn nữ chính của phim đã từng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 1
 Phân cảnh hiếm hoi của Thư Vũ trong phim Về Nhà Đi Con

Với gương mặt xinh xắn, làn da trắng ngần cùng số đo 3 vòng cân đối, dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 30 giây, nhưng nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi và kì vọng cho phút tỏa sáng tạo được điểm nhấn khó quên trên phim.

Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 2
Nữ diễn viên được đánh giá có nhan sắc đáng gờm khi đọ sắc cùng Bảo Thanh, Quỳnh Nga

Tuy nhiên, khi chưa kịp vụt sáng từ bệ đỡ phim Về Nhà Đi Con, Thư Vũ bất ngờ bị réo tên vì ồn ào lộ clip nhạy cảm với bạn trai. 

Giữa năm 2021, nữ diễn viên bị phát tán video cá nhân dài 8 phút trong điện thoại. Tên tuổi của cô nhanh chóng lọt Top tìm kiếm thịnh hành Google Việt Nam và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn MXH lúc bấy giờ.

Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 3
Năm 2021, nữ diễn viên vướng vào ồn ào lộ clip nhạy cảm không đáng có

Tại thời điểm đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 từng chia sẻ bản thân sốc đến mức chạy xe lên cầu với ý nghĩ tiêu cực. Thế nhưng may mắn thay, Anh Thư được mẹ và bạn trai khuyên ngăn kịp thời.

Sự cố quá lớn, lại rơi đúng vào thời điểm mới nổi tiếng khiến Anh Thư lao đao, phải tạm khóa trang cá nhân để tránh nhận về những ý kiến tiêu cực từ netizen. 

Đến nay, sau 2 năm, ồn ào năm xưa đã dần trôi vài quên lãng, nữ diễn viên cũng trở lại MXH và nỗ lực không ngừng để xây dựng lại hình ảnh, danh tiếng. Thư Vũ hiện tại vẫn khẳng định được phong độ sắc vóc của mình. Nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh với nhan sắc chín muồi cùng body nóng bỏng.

Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 4
Trở lại MXH sau ồn ào, Thư Vũ kín tiếng và ít tham gia vào các hoạt động nghệ thuật 

Mới đây, xuất hiện trong bộ ảnh bikini, Thư Vũ gây sốt cõi mạng bằng trang phục không quá táo bạo nhưng vẫn đủ để phô diễn sắc vóc đáng gờm. Trên trang cá nhân của sao nữ sinh năm 1998 về hè điểm danh nhiều set áo tắm hiện đại. Nhờ tài giữ dáng đỉnh cao, nữ diễn viên trẻ diện áo tắm chẳng cần tạo dáng cầu kì, cũng khiến CĐM "phát sốt".

Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 5Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 6Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 7Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 8Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 9

Nữ diễn viên nổi lên từ 30 giây 'ẩn hiện' trong phim 'Về Nhà Đi Con': Khoe body 'khét lẹt', đẹp 'từng cm' sau scandal clip nhạy cảm - Ảnh 10
 Bộ ảnh bikini đẹp đến nghẹt thở của Thư Vũ 

Đáng chú ý, vào năm 2020, Thư Vũ từng đăng ký cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng không đạt thành tích cao. Mặc dù đã là diễn viên nhưng Thư Vũ không ngần ngại ghi tên ở những đấu trường sắc đẹp. Người đẹp nhận định bản thân cũng chưa nổi tiếng lắm vì thường chỉ tham gia đóng những vai phụ trong phim, nên muốn thử sức với phim ảnh và trong nhiều lĩnh vực khác.

Hậu clip nóng bỏng mắt, mỹ nhân Về nhà đi con 'comeback' cực mạnh với áo cúp ngực trễ nải kèm dòng trạng thái 'đạo lý'

Hậu clip nóng bỏng mắt, mỹ nhân Về nhà đi con 'comeback' cực mạnh với áo cúp ngực trễ nải kèm dòng trạng thái 'đạo lý'

Sau khi 'comeback' MXH với bức ảnh diện bồ đồ ngủ ren, tạo dáng gợi cảm hậu ồn ào lộ clip nóng, nữ diễn viên Về nhà đi con lại tiếp tục gây chú ý khi chăm chỉ khoe dáng, viết status 'đạo lý' trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Vũ Vũ Thị Anh Thư Về Nhà Đi Con clip nhạy cảm của diễn viên Về nhà đi con diễn viên phim Về nhà đi con lộ clip nóng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 43 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi