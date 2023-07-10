Mai Phương Thúy đập tan tin đồn mang thai với loạt ảnh bị chụp lén, lộ vòng eo thon gọn đáng ghen tị

Hậu trường 10/07/2023 18:35

Vòng eo 'con kiến' của Mai Phương Thúy đã khiến cư dân mạng cực kỳ chú ý.

Mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ bị 'team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc đời thường, đáng chú ý nhất là vòng eo 'siêu nhỏ' của cô nàng.

Mai Phương Thúy đập tan tin đồn mang thai với loạt ảnh bị chụp lén, lộ vòng eo thon gọn đáng ghen tị - Ảnh 1
Mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ bị 'team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc đời thường, đáng chú ý nhất là vòng eo 'siêu nhỏ' của cô nàng.

Cụ thể, trong loạt ảnh được đăng tải, nhan sắc của Mai Phương cực kỳ rạng ngời và tươi trẻ. Dù không trang điểm 'lồng lộn', nhưng nàng hậu vẫn ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ bởi gu ăn mặc đơn giản, cuốn hút đến lạ kỳ, cộng thêm thần thái xinh tươi khiến ai cũng không thể chê được.

Điều mà nhiều người quan tâm nhất, có thể là vòng eo nhỏ nhắn của cô nàng. Cư dân mạng đã có một phen 'rửa mắt' ngắm nhìn vòng 2 chuẩn không cần chỉnh. Đây cũng là động thái ngầm đập tan tin đồn mang thai của Mai Phương Thúy được lan truyền khắp trên mạng xã hội thời gian vừa qua.

Mai Phương Thúy đập tan tin đồn mang thai với loạt ảnh bị chụp lén, lộ vòng eo thon gọn đáng ghen tị - Ảnh 2
 Đây cũng là động thái ngầm đập tan tin đồn mang thai của Mai Phương Thúy được lan truyền khắp trên mạng xã hội thời gian vừa qua.

Mai Phương Thúy (sinh năm 1988) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Hiện tại, cô chỉ tập trung vào các hoạt động kinh doanh, dù đã hạn chế tham gia những hoạt động của làng giải trí nhưng Mai Phương Thúy vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi lần xuất hiện.

Mai Phương Thúy đập tan tin đồn mang thai với loạt ảnh bị chụp lén, lộ vòng eo thon gọn đáng ghen tị - Ảnh 3
Mai Phương Thúy (sinh năm 1988) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006.
Mai Phương Thúy đập tan tin đồn mang thai với loạt ảnh bị chụp lén, lộ vòng eo thon gọn đáng ghen tị - Ảnh 4
Dù đã hạn chế tham gia những hoạt động của làng giải trí nhưng Mai Phương Thúy vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi lần xuất hiện.

Mai Phương Thuý từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 34 sau đó sinh 5 con nhưng đến nay cô chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trước đó, cô nàng từng trực tiếp phản hồi trước những thông tin cho rằng cô đã bí mật sinh con đầu lòng cho đại gia. Theo đó, Mai Phương Thúy phủ nhận việc đã là mẹ bỉm, nàng hậu khẳng định bản thân không có em bé nào để ôm ấp.

Mai Phương Thúy đập tan tin đồn mang thai với loạt ảnh bị chụp lén, lộ vòng eo thon gọn đáng ghen tị - Ảnh 5
Mai Phương Thuý từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 34 sau đó sinh 5 con nhưng đến nay cô chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể.
Mai Phương Thúy đập tan tin đồn mang thai với loạt ảnh bị chụp lén, lộ vòng eo thon gọn đáng ghen tị - Ảnh 6
Trước đó, cô nàng từng trực tiếp phản hồi trước những thông tin cho rằng cô đã bí mật sinh con đầu lòng cho đại gia. 
Mai Phương Thúy đập tan tin đồn mang thai với loạt ảnh bị chụp lén, lộ vòng eo thon gọn đáng ghen tị - Ảnh 7

Mai Phương Thúy phủ nhận việc đã là mẹ bỉm, nàng hậu khẳng định bản thân không có em bé nào để ôm ấp

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH

Mới đây, mạng xã hội được phen xôn xao khi Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương khi công khai thả thính nhau trên MXH.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Mai Phương Thúy Mai Phương Thúy mang thai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 37 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ