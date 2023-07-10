Mai Phương Thúy đập tan tin đồn mang thai với loạt ảnh bị chụp lén, lộ vòng eo thon gọn đáng ghen tị

Vòng eo 'con kiến' của Mai Phương Thúy đã khiến cư dân mạng cực kỳ chú ý.

Mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ bị 'team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc đời thường, đáng chú ý nhất là vòng eo 'siêu nhỏ' của cô nàng. Mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ bị 'team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc đời thường, đáng chú ý nhất là vòng eo 'siêu nhỏ' của cô nàng. Cụ thể, trong loạt ảnh được đăng tải, nhan sắc của Mai Phương cực kỳ rạng ngời và tươi trẻ. Dù không trang điểm 'lồng lộn', nhưng nàng hậu vẫn ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ bởi gu ăn mặc đơn giản, cuốn hút đến lạ kỳ, cộng thêm thần thái xinh tươi khiến ai cũng không thể chê được.

Điều mà nhiều người quan tâm nhất, có thể là vòng eo nhỏ nhắn của cô nàng. Cư dân mạng đã có một phen 'rửa mắt' ngắm nhìn vòng 2 chuẩn không cần chỉnh. Đây cũng là động thái ngầm đập tan tin đồn mang thai của Mai Phương Thúy được lan truyền khắp trên mạng xã hội thời gian vừa qua. Đây cũng là động thái ngầm đập tan tin đồn mang thai của Mai Phương Thúy được lan truyền khắp trên mạng xã hội thời gian vừa qua. Mai Phương Thúy (sinh năm 1988) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Hiện tại, cô chỉ tập trung vào các hoạt động kinh doanh, dù đã hạn chế tham gia những hoạt động của làng giải trí nhưng Mai Phương Thúy vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi lần xuất hiện.

Mai Phương Thúy (sinh năm 1988) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Dù đã hạn chế tham gia những hoạt động của làng giải trí nhưng Mai Phương Thúy vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi lần xuất hiện. Mai Phương Thuý từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 34 sau đó sinh 5 con nhưng đến nay cô chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trước đó, cô nàng từng trực tiếp phản hồi trước những thông tin cho rằng cô đã bí mật sinh con đầu lòng cho đại gia. Theo đó, Mai Phương Thúy phủ nhận việc đã là mẹ bỉm, nàng hậu khẳng định bản thân không có em bé nào để ôm ấp. Mai Phương Thuý từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 34 sau đó sinh 5 con nhưng đến nay cô chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trước đó, cô nàng từng trực tiếp phản hồi trước những thông tin cho rằng cô đã bí mật sinh con đầu lòng cho đại gia. Mai Phương Thúy phủ nhận việc đã là mẹ bỉm, nàng hậu khẳng định bản thân không có em bé nào để ôm ấp

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH Mới đây, mạng xã hội được phen xôn xao khi Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương khi công khai thả thính nhau trên MXH.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-phuong-thuy-dap-tan-tin-don-mang-thai-voi-loat-anh-bi-chup-len-lo-vong-eo-thon-gon-dang-ghen-ti-600600.html