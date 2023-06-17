Mai Phương Thúy xuất hiện với ngoại hình khác lạ, lộ rõ dấu hiệu tăng cân

Mai Phương Thúy là mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam từ năm 2006 đến nay cô vẫn giữ được sức hút, mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Mới đây, Mai Phương Thúy đã xuất hiện trong một sự kiện với chiếc đầm vàng nổi bật, khoét cổ sâu, ôm sát đường cong cơ thể. Đáng chú ý, nàng hậu lộ rõ dấu hiệu tăng cân với khuôn mặt tròn, có ngấn mỡ, ngoại hình cũng đầy đặn hơn trông thấy.

Mai Phương Thúy lộ rõ dấu hiệu dấu hiệu tăng cân trong 1 sự kiện

Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn dành lời khen ngợi dành cho sắc vóc hiện tại của Mai Phương Thúy, Theo họ, cô nàng trông phúc hậu hơn hẳn khi tăng cân, đường nét vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý có cuộc sống sang chảnh và kín tiếng. Gần đây, người đẹp không còn livestream trò chuyện như trước. Hồi cuối năm 2022, cô đăng một bức ảnh vô tình để lộ vòng 2 lùm lùm như phụ nữ mang thai làm dân tình bán tín bán nghi chuyện cô sinh con cho đại gia. Tuy nhiên sau đó, chính nàng hậu đã lên tiếng phủ nhận.

Mai Phương Thúy từng vô tình để lộ vòng 2 lùm lùm như phụ nữ mang thai làm dân tình bán tín bán nghi chuyện cô sinh con cho đại gia

Cô lên tiếng làm rõ thông tin đã sinh con trong một sự kiện: "Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm!".

Mai Phương Thuý từng lên tiếng đính chính không mang bầu, còn dự định sau này muốn có 5 đứa con để xem các con tranh giành tài sản

Về dự định sinh con sau này, Mai Phương Thuý muốn có 5 nhóc tỳ vì lý do khó ngờ là "để xem các con tranh giành tài sản". Nàng hậu từng gây chú ý khi phát ngôn: "Tôi thích nhiều con ấy. Tôi muốn phải có tầm 5 đứa con. Lớn lên nó sẽ giống trong phim Bố Già, tranh giành tài sản.

Lúc ấy tôi kiểu như sẽ ngồi đấy làm chủ trì phân phát, với cả ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Nhưng mà giờ tôi 34 tuổi rồi mà còn chưa đẻ đứa đầu tiên, thì không hiểu 5 đứa đấy từ đâu ra".