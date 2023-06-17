Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH

Hậu trường 17/06/2023 19:35

Mới đây, mạng xã hội được phen xôn xao khi Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương khi công khai thả thính nhau trên MXH.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải trạng thái ẩn ý liên quan đến chuyện tình yêu. Theo đó, cô nàng xin tha thứ vì nghĩ rằng bản thân xinh đẹp và giỏi giang nên có vũ trụ xoay quanh mình.

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH - Ảnh 1

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH - Ảnh 2
 Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải trạng thái ẩn ý liên quan đến chuyện tình yêu

 

Ngay lập tức, Noo Phước Thịnh liền có động thái gây chú ý. Theo đó, nam ca sĩ đã bình luận bên dưới bài viết của Mai Phương Thúy với ẩn ý ‘thả thính’: "Thì ngồi cạnh em là tôi đã ngồi cạnh cả vũ trụ của mình rồi".

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH - Ảnh 3
Noo Phước Thịnh đã bình luận bên dưới bài viết của Mai Phương Thúy với ẩn ý ‘thả thính’

 

Màn tương tác của cặp đôi nhanh chóng được các netizen ra sức đẩy thuyền. Được biết, cả 2 thường xuyên để lộ hint tình cảm ngọt ngào khiến không ít lần dân tình dấy lên nghi vấn cả hai đang ngầm yêu đương.

Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh vốn được coi là cặp bạn bè thân thiết trong showbiz. Hoa hậu Việt Nam 2006 xuất hiện trong mọi đêm diễn mà nam ca sĩ tổ chức.

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH - Ảnh 4
Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh vốn được coi là cặp bạn bè thân thiết trong showbiz

 

Trên mạng xã hội, cả hai cũng không ngần ngại bày tỏ sự thân mật và tình cảm, họ còn gọi yêu nhau là "vợ chồng". Mai Phương Thúy còn tâm sự nếu sau này cô có lấy chồng thì tiêu chuẩn là phải đẹp trai như Noo Phước Thịnh.

Trước đó, khi được hỏi về chuyện tình cảm với Noo, Hoa hậu Việt Nam 2006 úp mở: "Nếu một ngày tôi và Noo Phước Thịnh hẹn hò thì không giấu được ai đâu. Cũng không cần công bố đâu. Nhưng chúng tôi là bạn bè tốt mà, sao có thể hẹn hò được".

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH - Ảnh 5
Mai Phương Thúy từng khẳng định mình và Noo Phước Thịnh là bạn bè tốt nên không thể hẹn hò

 

Người đẹp chia sẻ thêm: "Ngày xưa Noo mới vào nghề, tôi đã là hoa hậu rồi. Tôi đi dự sự kiện, có nghe Noo hát và thấy bạn rất tài năng. Tôi đã trở thành fan girl cuồng nhiệt từ ngày đấy. Sau này, bạn thành công hơn, tôi thấy rất vui vì tình cảm, sự hâm mộ mình dành cho bạn từ xưa là đúng đắn".

Mai Phương Thúy xuất hiện với ngoại hình khác lạ, lộ rõ dấu hiệu tăng cân

Mai Phương Thúy xuất hiện với ngoại hình khác lạ, lộ rõ dấu hiệu tăng cân

Mới đây, khi tham dự một sự kiện, Mai Phương Thúy xuất hiện với ngoại hình khác lạ, lộ rõ dấu hiệu tăng cân khiến netizen bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Thúy Noo Phước Thịnh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi