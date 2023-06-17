Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy bất ngờ lộ hint yêu đương, công khai 'thả thính' nhau trên MXH

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải trạng thái ẩn ý liên quan đến chuyện tình yêu. Theo đó, cô nàng xin tha thứ vì nghĩ rằng bản thân xinh đẹp và giỏi giang nên có vũ trụ xoay quanh mình.

Ngay lập tức, Noo Phước Thịnh liền có động thái gây chú ý. Theo đó, nam ca sĩ đã bình luận bên dưới bài viết của Mai Phương Thúy với ẩn ý ‘thả thính’: "Thì ngồi cạnh em là tôi đã ngồi cạnh cả vũ trụ của mình rồi".

Noo Phước Thịnh đã bình luận bên dưới bài viết của Mai Phương Thúy với ẩn ý ‘thả thính’

Màn tương tác của cặp đôi nhanh chóng được các netizen ra sức đẩy thuyền. Được biết, cả 2 thường xuyên để lộ hint tình cảm ngọt ngào khiến không ít lần dân tình dấy lên nghi vấn cả hai đang ngầm yêu đương.

Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh vốn được coi là cặp bạn bè thân thiết trong showbiz. Hoa hậu Việt Nam 2006 xuất hiện trong mọi đêm diễn mà nam ca sĩ tổ chức.

Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh vốn được coi là cặp bạn bè thân thiết trong showbiz

Trên mạng xã hội, cả hai cũng không ngần ngại bày tỏ sự thân mật và tình cảm, họ còn gọi yêu nhau là "vợ chồng". Mai Phương Thúy còn tâm sự nếu sau này cô có lấy chồng thì tiêu chuẩn là phải đẹp trai như Noo Phước Thịnh.

Trước đó, khi được hỏi về chuyện tình cảm với Noo, Hoa hậu Việt Nam 2006 úp mở: "Nếu một ngày tôi và Noo Phước Thịnh hẹn hò thì không giấu được ai đâu. Cũng không cần công bố đâu. Nhưng chúng tôi là bạn bè tốt mà, sao có thể hẹn hò được".

Mai Phương Thúy từng khẳng định mình và Noo Phước Thịnh là bạn bè tốt nên không thể hẹn hò

Người đẹp chia sẻ thêm: "Ngày xưa Noo mới vào nghề, tôi đã là hoa hậu rồi. Tôi đi dự sự kiện, có nghe Noo hát và thấy bạn rất tài năng. Tôi đã trở thành fan girl cuồng nhiệt từ ngày đấy. Sau này, bạn thành công hơn, tôi thấy rất vui vì tình cảm, sự hâm mộ mình dành cho bạn từ xưa là đúng đắn".