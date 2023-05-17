Nữ diễn viên Vbiz giấu nhẹm chuyện ly dị suốt 5 năm, hiện đã sinh thêm nhóc tỳ và đã tổ chức đám cưới lần 2 nhưng lại khiến netizen chú ý vì chi tiết này

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, nữ diễn viên hiện nay đã có một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Lê Bê La là một trong những nữ diễn viên vô cùng quen mặt trong nhiều bộ phim truyền hình Việt. Cô nàng nổi tiếng qua các tác phẩm như Cổng Mặt Trời, Tiếng Sét Trong Mưa, Phận Làm Dâu, Dập Tắt Lửa Lòng,... Thế nhưng Lê Bê La lại là người có đời tư vô cùng kín tiếng. Trước đây, Lê Bê La công khai cuộc hôn nhân với đạo diễn Hải Thanh, cả hai có thời gian đồng hành cùng nhau trong cả công việc. Lê Bê La là nữ diễn viên có đời tư vô cùng kín tiếng Tuy nhiên, nữ diễn viên và chồng cũ đã chính thức "đường ai nấy đi" vào năm 2016 dù lúc này cả hai đã có cậu con trai chung. Thế nhưng điều đặc biệt là Lê Bê La đã giấu kín bưng thông tin này suốt 5 năm, đến tháng 12/2021 mới lên tiếng xác nhận với người hâm mộ. Sau khi ly hôn, con trai do Lê Bê La chăm sóc. Đạo diễn Hải Thanh cho biết anh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, có thể trò chuyện các vấn đề liên quan đến con trai.

Lê Bê La âm thầm ly hôn với chồng đạo diễn nhưng đến 5 năm sau mới chia sẻ thông tin với người hâm mộ Nói về nguyên nhân ly hôn, đạo diễn Hải Thanh cho hay: 'Khi cả hai không còn tiếng nói chung, không thể chia sẻ cùng nhau thì chia tay là giải pháp tốt cho hai người. Nói chung khi còn ở với nhau, Bê La lo lắng cho gia đình rất chu toàn. Cũng có thể do tính chất công việc, phải đi suốt nên nhiều khi tôi chưa làm tròn trách nhiệm'. Lê Bê La không hé lộ bất kì khoảnh khắc hay thông tin nào liên quan đến đám cưới lần 2 Mặc khác, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời cũng xác nhận cả hai đã tổ chức một hôn lễ nhỏ gọn ở quê nhưng điều gây tò mò là trong 4 năm qua Lê Bê La không hé lộ bất kỳ một bức ảnh nào liên quan đến đám cưới lần 2. Chuyện Lê Bê La tái hôn và giữ kín mọi thông tin suốt 2 năm, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi đích thân công bố là điều ít sao Việt nào có thể làm được. Bởi lẽ mọi nhất cử nhất động của người nổi tiếng đều được khán giả dõi theo và săn đón, huống chi việc tổ chức đám cưới là một sự kiện lớn, sẽ có nhiều người tham dự nên sẽ khó bảo mật thông tin.

Con trai Lê Bê La thân thiết với bố dượng có mối hệ thân thiết với nhau Sau hơn 2 năm xác nhận đã có gia đình mới, Lê Bê La vẫn giữ kín bưng dung mạo ông xã. Nữ diễn viên cho biết lý do là vì muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình nhỏ. Nữ diễn viên tiết lộ đa phần bạn bè đều biết về chồng cô, việc giấu mặt là để tránh những điều tiêu cực từ người ngoài. Lê Bê La khẳng định chồng không có ý kiến về việc cô luôn che kín dung mạo anh mỗi khi đăng ảnh lên mạng: 'Chồng người ta không ý kiến thôi. Người thương mình tâm tốt lành chỉ toàn chúc phúc. Còn những người còn lại thì.... Nhóc tỳ từng viết tâm thư gửi đến bố dượng Hiện tại, con trai của Lê Bê La sống cùng mẹ. Có lần nhóc tỳ gây xúc động khi đã viết tâm thư thể hiện tình cảm với bố dượng: 'Con yêu bố vì bố là tuyệt nhất'. Chồng của Lê Bê La cũng dành nhiều thời gian phụ giúp vợ chăm con để cô yên tâm trở lại với công việc. Gần đây, nữ diễn viên tái xuất trên phim ảnh và thường xuyên đi du lịch khắp nơi cùng hội bạn thân. Nhìn chung Lê Bê La đang có cuộc sống viên mãn, bình yên sau những sóng gió trong quá khứ. Vào tháng 12/2021, Lê Bê La khiến khán giả bất ngờ khi liên tiếp thông báo ly dị - tái hôn và đang mang thai lần 2 Lê Bê La là diễn viên được yêu thích của dòng phim truyền hình. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Năm 2008, cô bén duyên với truyền hình bằng vai diễn đầu tay trong phim Giấc mơ cổ tích. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, cô để lại nhiều ấn tượng với vai diễn cá tính, chân thật và đầy nội tâm.

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã Cách đây không lâu, Lê Bê La xác nhận đã tan với trong cuộc hôn nhân đầu và cũng đã có gia đình mới. Thế nhưng nữ diễn viên quyết không để lộ dung mạo ông xã trước công chúng.

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