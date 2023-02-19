Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã

Hậu trường 19/02/2023 09:28

Cách đây không lâu, Lê Bê La xác nhận đã tan với trong cuộc hôn nhân đầu và cũng đã có gia đình mới. Thế nhưng nữ diễn viên quyết không để lộ dung mạo ông xã trước công chúng.

Lê Bê La là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình phía Nam. Được công chúng biết đến khá nhiều trong sự nghiệp nhưng Lê Bê La lại kín tiếng trong chuyện đời tư. Cách đây không lâu, Lê Bê La xác nhận đã tan với trong cuộc hôn nhân đầu và cũng đã có gia đình mới. Thế nhưng nữ diễn viên quyết không để lộ dung mạo ông xã trước công chúng.

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 1
Được công chúng biết đến khá nhiều trong sự nghiệp nhưng Lê Bê La lại kín tiếng trong chuyện đời tư - Ảnh: Internet

Mới đây, Lê Bê La chia sẻ bài viết sưu tầm bàn luận về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Bài chia sẻ nhấn mạnh việc vợ chồng nên sống có trách nhiệm với nhau. Kèm theo đó là khoảnh khắc nữ diễn viên hẹn hò cùng ông xã. Trong không gian lãng mạn, nữ diễn viên âu yếm, tình cảm với chồng, cho thấy tình yêu thăng hoa, hôn nhân viên mãn.

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 2Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 3Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 4Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 5Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 6

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 7
Lê Bê La chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn nhưng dùng icon che mặt ông xã - Ảnh: Internet

Thoải mái chia sẻ niềm hạnh phúc lứa đôi, song Lê Bê La lại dùng icon khéo giấu gương mặt chồng. Hành động này của nữ diễn viên đã khiến một số cư dân mạng không hài lòng. Họ cho rằng đã là vợ chồng thì không cần phải che mặt như vậy. Thậm chí, có người còn thấy việc làm của Lê Bê La là "kỳ cục", thiếu tôn trọng ông xã và mỉa mai cô "chắc muốn đi tiếp bước nữa mới che lại".

Trước lời lẽ khó nghe, Lê Bê La lên tiếng làm rõ lý do quyết giấu mặt anh. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết đa phần bạn bè đều biết về ông xã cô, việc giấu mặt là để tránh những điều tiêu cực từ người ngoài. Lê Bê La khẳng định chồng không có ý kiến về việc cô luôn che kín dung mạo anh mỗi khi đăng ảnh lên mạng. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Chồng người ta không ý kiến thôi. Người thương mình tâm tốt lành chỉ toàn chúc phúc. Còn những người còn lại thì..."

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 8
Lê Bê La lên tiếng làm rõ lý do quyết giấu mặt anh - Ảnh: Internet

Được biết, Lê Bê La từng có cuộc hôn nhân với đạo diễn Hải Thanh, có một con chung, tên thân mật là Monkey. Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn từ năm 2016, và phải tới 2021 mới công khai thông tin này.

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 9

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 10
Lê Bê La từng có cuộc hôn nhân với đạo diễn Hải Thanh, cả hai có con trai chung Monkey - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn nam đạo diễn, nữ diễn viên bén duyên với người chồng thứ hai. Cặp đôi đã bí mật kết hôn vào 3 năm trước. Vào đầu tháng 12/2021, vợ chồng Lê Bê La chào đón trái ngọt hôn nhân, là bé gái tên Bình An. Thoải mái chia sẻ niềm vui làm mẹ, song nữ diễn viên lại giấu kín danh tính bố của ái nữ. Trong những bức ảnh gia đình, Lê Bê La luôn khéo dùng icon hoặc góc máy để che gương mặt anh.

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 11
Sau ly hôn, Lê Bê La bén duyên với người chồng thứ hai, âm thầm kết hôn và đón quả ngọt là một ái nữ vào năm 2021 - Ảnh: Internet

"Bản thân tôi cũng muốn khán giả nhớ đến mình qua các vai diễn. Đời sống riêng tư chỉ biết một chút xíu là được. Tôi chỉ muốn mọi người biết tôi đang hạnh phúc với sự lựa chọn mới của mình.

Anh rất chu toàn trong việc chăm sóc gia đình. Tôi không thích liên quan gì đến quá khứ và tôi không muốn chia sẻ danh tính hay hình ảnh của ông xã mình. Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy" - Lê Bê La từng nói.

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 12

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã - Ảnh 13
Chồng Lê Bê La có mối quan hệ rất thân thiết với nhóc tì con riêng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Chồng Lê Bê La có mối quan hệ rất thân thiết với nhóc tì con riêng của nữ diễn viên. Thậm chí, có lần bé trai đầu lòng của Lê Bê La đã viết tâm thư thể hiện tình cảm với bố dượng: "Con yêu bố vì bố là tuyệt nhất".

 

Lê Bê La tiết lộ hành trình sinh con trai đầu lòng 'thập tử nhất sinh' hơn 8 tiếng đồng hồ

Lê Bê La tiết lộ hành trình sinh con trai đầu lòng 'thập tử nhất sinh' hơn 8 tiếng đồng hồ

Bên cạnh chuyện hôn nhân gặp nhiều sóng gió thì nữ diễn viên Lê Bê La cũng có thời gian đối mặt với nguy hiểm khi khó sinh con trai đầu lòng.

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Từ khóa:   Lê Bê La vbiz Lê Bê La tái hôn

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