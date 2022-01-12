Lê Bê La lần đầu công khai diện mạo tiểu công chúa, tiết lộ bé giống bố y khuôn

Sau khi công khai diện mạo nhóc tỳ thứ 2 của mình, diễn viên Lê Bê La hài hước cho biết mình đã chính thức ghi tên vào “hội đẻ mướn” vì bé giống bố y khuôn.

Là một trong những nữ diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt sau bộ phim “Cổng mặt trời”, thế nhưng Lê Bê La lại khá kín tiếng về đời tư. Vừa qua, nữ diễn viên khiến dân tình ngỡ ngàng khi bất ngờ xác nhận đã ly hôn với chồng là đạo diễn Hải Thanh được 5 năm. Không những vậy, Lê Bê La đã kết hôn và hiện đã sinh em bé thứ 2 được 3 tháng tuổi.

Quyết giấu kín bưng nhóc tỳ suốt mấy tháng qua, cuối cùng mẹ bỉm cũng chịu hé lộ dung mạo bé trước công chúng. Trên trang cá nhân, Lê Bê La đăng ảnh con và hạnh phúc bày tỏ: “Sáng dậy, thấy cái mặt muốn hun ghê. Bình An của bố mẹ”

Trong ảnh, có thể thấy, công chúa nhỏ nhà Lê Bê La có mái tóc đen nhánh và xoăn dày, má phúng phính cực đáng yêu. Bên dưới phần bình luận, nữ diễn viên “Cổng mặt trời” cũng xác nhận mình nhập hội "đẻ thuê" vì con gái y hệt "bản sao" của bố. Bạn bè thân thiết của nữ diễn viên biết mặt ông xã cô cũng vào trêu chọc vì con gái quá giống bố.

Ảnh chụp màn hình

Ở thời điểm hiện tại, Lê Bê La vẫn chưa chia sẻ gì về thông tin ông xã hiện tại, tuy nhiên cô cho biết chồng mình không làm việc trong làng giải trí. Sau khi ly hôn, Lê Bê La vừa là bà mẹ bỉm sữa vừa đảm nhận trách nhiệm nuôi bé Monkey - con trai với chồng cũ. Nữ diễn viên và chồng cũ vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp, trao đổi các vấn đề liên quan đến quý tử.

Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả Dù khoe nhan sắc nóng bỏng sau khi bí mật sinh con thứ 2 nhưng nữ diễn viên Lê Bê La vẫn không khỏi than thở vì quá đuối với cuộc sống mẹ bỉm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-be-la-lan-dau-cong-khai-dien-mao-tieu-cong-chua-tiet-lo-be-giong-bo-y-khuon-445698.html