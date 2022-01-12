Lê Bê La lần đầu công khai diện mạo tiểu công chúa, tiết lộ bé giống bố y khuôn

Hậu trường 12/01/2022 17:24

Sau khi công khai diện mạo nhóc tỳ thứ 2 của mình, diễn viên Lê Bê La hài hước cho biết mình đã chính thức ghi tên vào “hội đẻ mướn” vì bé giống bố y khuôn.

Là một trong những nữ diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt sau bộ phim “Cổng mặt trời”, thế nhưng Lê Bê La lại khá kín tiếng về đời tư. Vừa qua, nữ diễn viên khiến dân tình ngỡ ngàng khi bất ngờ xác nhận đã ly hôn với chồng là đạo diễn Hải Thanh được 5 năm. Không những vậy, Lê Bê La đã kết hôn và hiện đã sinh em bé thứ 2 được 3 tháng tuổi.

Lê Bê La lần đầu công khai diện mạo tiểu công chúa, tiết lộ bé giống bố y khuôn - Ảnh 1

Quyết giấu kín bưng nhóc tỳ suốt mấy tháng qua, cuối cùng mẹ bỉm cũng chịu hé lộ dung mạo bé trước công chúng. Trên trang cá nhân, Lê Bê La đăng ảnh con và hạnh phúc bày tỏ: “Sáng dậy, thấy cái mặt muốn hun ghê. Bình An của bố mẹ”

Lê Bê La lần đầu công khai diện mạo tiểu công chúa, tiết lộ bé giống bố y khuôn - Ảnh 2

Trong ảnh, có thể thấy, công chúa nhỏ nhà Lê Bê La có mái tóc đen nhánh và xoăn dày, má phúng phính cực đáng yêu. Bên dưới phần bình luận, nữ diễn viên “Cổng mặt trời” cũng xác nhận mình nhập hội "đẻ thuê" vì con gái y hệt "bản sao" của bố. Bạn bè thân thiết của nữ diễn viên biết mặt ông xã cô cũng vào trêu chọc vì con gái quá giống bố.

Lê Bê La lần đầu công khai diện mạo tiểu công chúa, tiết lộ bé giống bố y khuôn - Ảnh 3
Ảnh chụp màn hình

 

Lê Bê La lần đầu công khai diện mạo tiểu công chúa, tiết lộ bé giống bố y khuôn - Ảnh 4

Ở thời điểm hiện tại, Lê Bê La vẫn chưa chia sẻ gì về thông tin ông xã hiện tại, tuy nhiên cô cho biết chồng mình không làm việc trong làng giải trí. Sau khi ly hôn, Lê Bê La vừa là bà mẹ bỉm sữa vừa đảm nhận trách nhiệm nuôi bé Monkey - con trai với chồng cũ. Nữ diễn viên và chồng cũ vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp, trao đổi các vấn đề liên quan đến quý tử.

Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả

Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả

Dù khoe nhan sắc nóng bỏng sau khi bí mật sinh con thứ 2 nhưng nữ diễn viên Lê Bê La vẫn không khỏi than thở vì quá đuối với cuộc sống mẹ bỉm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Bê La Lê Bê La tái hôn diện mạo con gái Lê Bê La

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 36 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 6 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?