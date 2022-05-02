Nữ diễn viên phim Nhà Nàng Cạnh Nhà Tôi đột ngột qua đời ở tuổi 25 sau cơn đột quỵ, em gái khóc nghẹn, xót xa: 'Chị ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ'

Hậu trường 02/05/2022 13:39

Gia đình cùng bạn bè vừa thông báo, hot girl kiêm diễn viên, người mẫu trẻ Võ Thị Minh Sương hay còn có nghệ danh là Ly Ly vừa đột ngột qua đời, hưởng dương 25 tuổi.

Theo nguồn tin từ Tổ Quốc, gia đình cùng bạn bè vừa thông báo, hot girl kiêm diễn viên, người mẫu trẻ Võ Thị Minh Sương hay còn có nghệ danh là Ly Ly vừa đột ngột qua đời vào lúc 13h30 ngày 01/05, hưởng dương 25 tuổi.

Sau khi bàn bạc, gia đình Minh Sương cho biết sẽ cử hành lễ nhập quan cho cô vào lúc 12h ngày 02/05. Tang lễ diễn ra tại Nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM từ 13h ngày 02/05 đến 6h ngày 04/05. Sau đó linh cữu của cô được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Nữ diễn viên phim Nhà Nàng Cạnh Nhà Tôi đột ngột qua đời ở tuổi 25 sau cơn đột quỵ, em gái khóc nghẹn, xót xa: 'Chị ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ' - Ảnh 1
Diễn viên Minh Sương mất ở tuổi 25 sau cơn đột quỵ - Ảnh: Internet

Trao đổi với Zing, em gái của Minh Sương cho biết nữ diễn viên trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13h30 ngày 1/5, tại TP.HCM. Diễn viên Minh Sương mất ở tuổi 25 sau cơn đột quỵ.

"Chị Sương ra đi đột ngột khi tuổi còn quá trẻ. Gia đình tôi quá đau buồn trước mất mát này. Gia đình xin cảm ơn sự động viên, thăm hỏi của mọi người trong hai ngày qua", em gái của nữ diễn viên chia sẻ.

Sự ra đi của nữ diễn viên khiến đồng nghiệp, bạn bè thương tiếc. Một người bạn của Minh Sương cho biết cô là lao động chính trong gia đình. Minh Sương mất đi khiến hoàn cảnh gia đình lâm vào khó khăn. Bạn bè của nữ diễn viên đang quyên góp để giúp gia đình cô trong giai đoạn này.

Nữ diễn viên phim Nhà Nàng Cạnh Nhà Tôi đột ngột qua đời ở tuổi 25 sau cơn đột quỵ, em gái khóc nghẹn, xót xa: 'Chị ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ' - Ảnh 2
Nữ diễn viên là lao động chính trong nhà - Ảnh: Internet

Minh Sương (tên đầy đủ là Võ Thị Minh Sương) sinh năm 1997 tại tỉnh Đắk Lắk. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Cô khởi nghiệp bằng công việc người mẫu ảnh, đóng MV, sit-com, lấy nghệ danh là Ly Ly.

Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Rạng trời ấm áp, Nhà nàng cạnh nhà tôi, Ruby máu... Nữ diễn viên được chú ý nhờ gương mặt sáng.

Ngoài công việc diễn xuất, cô còn làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang.

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