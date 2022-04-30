Một sao nữ Vbiz gây sốc vì 'qua đời lần 2', đăng đàn mời đồng nghiệp, khán giả đến đám tang, căn dặn rất kỹ 'thắp nén nhang tiễn cho em ấm lòng'

Hậu trường 30/04/2022 13:00

Mới đây, trên trang cá nhân, một nữ diễn viên gây sốc khi đăng đàn thông báo về tang lễ của chính mình và 'mời' bạn bè, đồng nghiệp đến tham dự.

Mới đây trên Facebook của mình, nữ diễn viên hài Cát Phượng bất ngờ đăng bài viết kêu gọi mọi người đi đám tang của chính mình khiến dân vô cùng bất ngờ, không rõ chuyện gì xảy ra. "Mọi người ơi đi đám tang em đi ạ. Mọi người đến thắp nén nhang tiễn em cho em ấm lòng ra đi nè", nữ diễn viên viết.

nu dien vien 1
Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Kèm theo bài viết, Cát Phượng còn đăng ảnh chụp màn hình link một bài viết nói về đám tang của cô với tựa đề: "Hoài Linh, Trường Giang, Trịnh Kim Chi thông báo việc Cát Phượng ra đi mãi mãi ở tuổi 52".

nu dien vien 2
Nữ diễn viên bức xúc khi nhiều trang thông tin trên MXH đăng đàn sai sự thật khiến người dân không phân biệt được đúng sai - Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, Cát Phượng tiếp tục cho biết sẽ kiện nếu chuyện này còn tiếp tục: "Cứ đăng vầy hoài thì em phải làm sao. Nếu còn tiếp tục chắc Cát sẽ kiện đó. Xin đừng tạo nghiệp, Cát sống càng dai. Nhưng bạn đăng tạo nghiệp như thế này chính bạn gánh nghiệp nặng lắm đó bạn. Làm ơn đừng đăng thế này nữa ạ". Được biết, trước đó, tại thời điểm nữ diễn viên nhập viện vì ngất xỉu tại buổi lễ khai trương quán cà phê, trên MXH cũng xuất hiện tin đồn cô qua đời.

nu dien vien 3
Cát Phương tuyên bố sẽ kiện nếu còn có thông tin sai lệch về mình - Ảhh: Internet

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra vô cùng bức xúc và đồng loạt khuyên nữ diễn viên có biện pháp mạnh để tránh những tin đồn ác ý như trên.

Cát Phượng bất ngờ bị 'đặt lên bàn cân' với bà xã Xuân Bắc: Cùng phát hiện con trai 'tìm tòi' ảnh 'độc hại' nhưng cách giải quyết lại khác nhau 'một trời, một vực'

Cát Phượng bất ngờ bị 'đặt lên bàn cân' với bà xã Xuân Bắc: Cùng phát hiện con trai 'tìm tòi' ảnh 'độc hại' nhưng cách giải quyết lại khác nhau 'một trời, một vực'

Quan điểm dạy con của Cát Phượng bất ngờ bị đào lại giữa lúc ồn ào nhà Hồng Nhung - Xuân Bắc nổ ra không khỏi khiến khán giả có phép so sánh.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng nữ diễn viên Cát Phượng Cát Phượng bị đồn qua đời

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 47 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 47 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?