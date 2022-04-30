Mới đây, trên trang cá nhân, một nữ diễn viên gây sốc khi đăng đàn thông báo về tang lễ của chính mình và 'mời' bạn bè, đồng nghiệp đến tham dự.

Mới đây trên Facebook của mình, nữ diễn viên hài Cát Phượng bất ngờ đăng bài viết kêu gọi mọi người đi đám tang của chính mình khiến dân vô cùng bất ngờ, không rõ chuyện gì xảy ra. "Mọi người ơi đi đám tang em đi ạ. Mọi người đến thắp nén nhang tiễn em cho em ấm lòng ra đi nè", nữ diễn viên viết.

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Kèm theo bài viết, Cát Phượng còn đăng ảnh chụp màn hình link một bài viết nói về đám tang của cô với tựa đề: "Hoài Linh, Trường Giang, Trịnh Kim Chi thông báo việc Cát Phượng ra đi mãi mãi ở tuổi 52".

Nữ diễn viên bức xúc khi nhiều trang thông tin trên MXH đăng đàn sai sự thật khiến người dân không phân biệt được đúng sai - Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, Cát Phượng tiếp tục cho biết sẽ kiện nếu chuyện này còn tiếp tục: "Cứ đăng vầy hoài thì em phải làm sao. Nếu còn tiếp tục chắc Cát sẽ kiện đó. Xin đừng tạo nghiệp, Cát sống càng dai. Nhưng bạn đăng tạo nghiệp như thế này chính bạn gánh nghiệp nặng lắm đó bạn. Làm ơn đừng đăng thế này nữa ạ". Được biết, trước đó, tại thời điểm nữ diễn viên nhập viện vì ngất xỉu tại buổi lễ khai trương quán cà phê, trên MXH cũng xuất hiện tin đồn cô qua đời.

Cát Phương tuyên bố sẽ kiện nếu còn có thông tin sai lệch về mình - Ảhh: Internet

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra vô cùng bức xúc và đồng loạt khuyên nữ diễn viên có biện pháp mạnh để tránh những tin đồn ác ý như trên.

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