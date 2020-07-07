NSND Lan Hương diện đồ gợi cảm, khoe vòng 1 lấp ló ở tuổi U60 khi đi ăn cưới

Hậu trường 07/07/2020 16:18

Nhan sắc của NSND Lan Hương ở tuổi 57 khiến công chúng hết lời khen ngợi. Nữ nghệ sĩ gây chú ý với gu thời trang táo bạo khoe ngực gợi cảm.

NSND Lan Hương nổi tiếng từ nhỏ với vai chính trong bộ phim đình đám "Em bé Hà Nội". Bén duyên với nghệ thuật từ đó, cô được nhiều đạo diễn săn đón và thành công với nhiều vai diễn lớn.

Bên cạnh khả năng diễn xuất, nghệ sĩ Lan Hương còn được yêu mến bởi diện mạo xinh đẹp, đầy thu hút. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn giúp cô trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Hiện NSND Lan Hương đã bước sang tuổi 57, nhưng cô vẫn khiến khán giả trầm trồ ngưỡng mộ vì nhan sắc ngày càng trẻ hóa.

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Nhan sắc của NSND Lan Hương thời thiếu nữ - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi ăn cưới học trò. Trong ảnh, diễn viên Lan Hương diện trang phục gợi cảm, khoe vòng 1 lấp ló. Ở độ tuổi U60 và lên chức bà ngoại, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn có gu thời trang gợi cảm, trẻ trung khiến nhiều đồng nghiệp phải ngợi khen.

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Sắp chạm ngưỡng 60, nghệ sĩ Lan Hương vẫn yêu thích phong cách thời trang gợi cảm, khoe ngực đầy - Ảnh: FB
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Cô trang điểm đậm, tóc búi cao khoe gương mặt tròn, trẻ trung - Ảnh: FB
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Nữ nghệ sĩ tự tin đọ sắc cùng các học trò - Ảnh: FB

NSND Lan Hương kết hôn năm 18 tuổi và sinh con gái đầu lòng 2 năm sau đó. Tuy nhiên không lâu sau, Lan Hương và chồng chia tay. Sau đổ vỡ, nữ nghệ sĩ đã tìm được hạnh phúc mới. Cô kết hôn với đạo diễn Tất Bình ở tuổi 24 và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến hiện tại.

NSND Lan Hương tiết lộ về ngày Tết thay đổi từ khi có con dâu

NSND Lan Hương tiết lộ về ngày Tết thay đổi từ khi có con dâu

"So với những ngày đầu tiên về làm dâu thì giờ các bạn đã nấu ăn rất khéo. Thậm chí chính tôi cũng là người phải học để “hoà nhập” với các bạn ấy", NSND Lan Hương tiết lộ.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Lan Hương Em bé Hà Nội diễn viên Lan Hương

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