Nghệ sĩ Lan Hương tự tin khoe ảnh chụp cận mặt với camera thường sau ồn ào 'dao kéo'

Sau ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của nghệ sĩ Lan Hương nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Lan Hương gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh mới nhất của mình. Nữ nghệ sĩ khẳng định đây là hình ảnh vô cùng chân thật được ghi lại bằng camera thường.

Ở tuổi 56, 'Em bé Hà Nội' Lan Hương lộ nhiều dấu vết thời gian, làn da kém mịn màng - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ khoe ảnh chưa qua chỉnh sửa lên trang cá nhân - Ảnh: FB

NSND Lan Hương viết: "Chụp cam thường và chế độ tối cho da đen đi cả nhà nhé, không ảo tí nào mà còn có phần xấu hơn ở ngoài ạ. Anh chị em trong nghề nhìn mấy ảnh này sẽ phát biểu một câu quen thuộc... Mít ơi lên ảnh lên hình lỗ quá lỗ bền vững".

Có thể thấy, dù đã trang điểm khá kỹ lưỡng nhưng nữ nghệ sĩ vẫn không che được hết những dấu vết của thời gian khi đang ở tuổi U60.

Cô thừa nhận từng bọc răng sứ và hạ gò má vào năm 2017...

... nhưng phủ nhận động chạm 'dao kéo' vùng mũi hay bơm môi - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, NSND Lan Hương gây tranh cãi khi khoe nhan sắc khác lạ ở tuổi 56. Nữ nghệ sĩ vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt cứng đơ, kém tự nhiên. Dù cô đã lên tiếng phân trần là do sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh nhưng dư luận vẫn không ngừng xôn xao.

Nhan sắc xinh đẹp của NSND Lan Hương thời trẻ từng làm bao trái tim 'tan chảy' - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Lan Hương sinh năm 1963, được khán giả biết đến từ năm 10 tuổi khi tham gia bộ phim "Em bé Hà Nội". Hiện tại, nữ nghệ sĩ không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-lan-huong-tu-tin-khoe-anh-chup-can-mat-voi-camera-thuong-sau-on-ao-dao-keo-345245.html