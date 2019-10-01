Nghệ sĩ Lan Hương, Kim Xuân... và loạt sao Việt nghẹn ngào viết lời tiễn biệt NSND Thế Anh trong sổ tang

Rất đông nghệ sĩ Việt đã đến thắp hương và viết lời tiễn biệt người đồng nghiệp đáng kính - NSND Thế Anh trước khi đưa ông về với đất mẹ.

Sáng 1/10, lễ viếng NSND Thế Anh được tổ chức tại Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh. Rất đông nghệ sĩ từ khắp mọi miền đất nước đã đến chia buồn cùng gia quyến. Sau khi thắp nén hương tiễn biệt người đồng nghiệp đáng kính, mọi người ngậm ngùi viết lời cuối cùng cho nghệ sĩ Thế Anh trong cuốn sổ tang. Nghệ sĩ Thế Anh qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim - Ảnh: NN Gắn bó với NSND Thế Anh từ khi còn trẻ, nghệ sĩ Trần Hiếu lặng người đứng trước di ảnh người bạn lâu năm. Ông không kiềm được xúc động khi đi quanh linh cữu và nhìn mặt nghệ sĩ Thế Anh lần cuối.

Ông viết: “Bạn già đã sát cánh, thương nhau từ thuở còn là học trò Hà Nội. Vậy mà hôm nay đã bỏ nhau đi, thương quá, nặng lòng quá vì chúng mình đã bao năm sát cánh phục vụ đời, từ lúc mới mười mấy nay đã ngoài 80. Vĩnh biệt và chẳng bao giờ có thể quên nhau. Vĩnh biệt Thế Anh thương yêu”. Nghệ sĩ Trần Hiếu thắp hương tiễn biệt bạn thân - Ảnh: NN NSND Lan Hương bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để thắp hương cho đàn anh. Cô viết trong sổ tang: "Chú ơi! Vậy là từ nay chúng cháu không còn được gặp chú nữa, người chú người thầy của chúng cháu tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Thế hệ vàng của sân khấu Việt Nam, của Nhà hát Kịch Việt Nam đã dần ra đi đó là nỗi đau, nỗi tiếc thương vô bờ bến của chúng cháu, của thế hệ trẻ. Vĩnh biệt chú, một tượng đài của điện ảnh cách mạng Việt Nam của sân khấu Việt Nam".

Nghệ sĩ Lan Hương nghẹn ngào viết lời tiễn biệt - Ảnh: NN NSND Thành Lộc xúc động: "NSND Thế Anh là một trong những thần tượng lớn của tôi trong sự nghiệp nghệ thuật của đời mình. Kính biệt anh một tiền bối lớn”. Nghệ sĩ Thành Lộc chia buồn cùng gia đình cố nghệ sĩ tài hoa - Ảnh: NN Nghệ sĩ Việt viết lời tiễn biệt NSND Thế Anh - Ảnh: NN NSND Kim Xuân... ... nhạc sĩ Trần Long Ẩn viết trong sổ tang - Ảnh: NN Một vài hình ảnh tại lễ tang NSND Thế Anh chiều 1/10. Con trai cố nghệ sĩ Thế Anh - Ảnh: NN Vợ cố NSND Thế Anh chia sẻ về những ngày cuối đời của chồng - Ảnh: NN Rất nhiều vòng hoa được gửi đến tang lễ nghệ sĩ Thế Anh - Ảnh: NN Được biết, sau lễ viếng trong 2 ngày 1-2/10, thi hài cố nghệ sĩ sẽ được đưa về hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9) vào sáng 3/10, sau đó an táng tại nghĩa trang quận Thủ Đức chiều cùng ngày.

NSƯT Thành Lộc: 'NSND Thế Anh là người mà tôi không dám bắt chuyện' NSƯT Thành Lộc, Hiền Mai, đạo diễn Thanh Vân chia sẻ niềm tiếc thương khi nghe tin NSND Thế Anh qua đời vào sáng 29/9 vì nhồi máu cơ tim.

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