Sáng nay (29/9), NSND Thế Anh đã qua đời tại bệnh viện sau khi lên cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi.
- Xót xa khi biết nguyên nhân em trai Hứa Vĩ Văn qua đời ở tuổi 34, bỏ lại vợ và 2 con thơ dại
- Em trai Hứa Vĩ Văn đột ngột qua đời ở tuổi 34, bỏ lại hai con thơ dại
Cách đây vài giờ, bà Thu Hằng – vợ của NSND Thế Anh vừa thông báo chồng mình đã qua đời vào lúc 5 giờ 30 phút sáng (29/9) sau cơn nhồi máu cơ tim. Được biết, suốt 4 tháng qua, NSND Thế Anh đã phải nhập viện điều trị vì bị tai biến. Dù được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu nên ông đã không qua khỏi.
Ngay khi nhận được thông tin này, nhiều khán giả đã không giấu được niềm tiếc thương trước sự ra đi của một người nghệ sĩ tài hoa. Trên trang cá nhân, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia quyến.
Nhà văn Nguyễn Xuân Đức chia sẻ: “Lại thêm một tài năng lớn của Sân khấu Việt Nam ra đi. Buồn vô cùng. Xin vĩnh biệt NSND Thế Anh!”.
NSND Thế Anh sinh năm 1938, ông xuất thân là diễn viên kỳ cựu của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Trong sự nghiệp của NSND Thế Anh, khán giả không thể quên 2 vai diễn điện ảnh đỉnh cao của ông: Trung úy Phương trong “Nổi gió” (1966) và Ba Duy trong “Mối tình đầu” (1977). Năm 1984, ông vinh dự nhận danh hiệu NSƯT và được phong tặng NSND vào năm 2001.