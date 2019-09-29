Sáng nay (29/9), NSND Thế Anh đã qua đời tại bệnh viện sau khi lên cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi.

Cách đây vài giờ, bà Thu Hằng – vợ của NSND Thế Anh vừa thông báo chồng mình đã qua đời vào lúc 5 giờ 30 phút sáng (29/9) sau cơn nhồi máu cơ tim. Được biết, suốt 4 tháng qua, NSND Thế Anh đã phải nhập viện điều trị vì bị tai biến. Dù được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu nên ông đã không qua khỏi.

NSND Thế Anh qua đời vì nhồi máu cơ tim - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin này, nhiều khán giả đã không giấu được niềm tiếc thương trước sự ra đi của một người nghệ sĩ tài hoa. Trên trang cá nhân, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia quyến.

Nhà văn Nguyễn Xuân Đức chia sẻ: “Lại thêm một tài năng lớn của Sân khấu Việt Nam ra đi. Buồn vô cùng. Xin vĩnh biệt NSND Thế Anh!”.

Nhiều bạn bè và khán giả bày tỏ sự thương tiếc dành cho một tài năng lớn của điện ảnh và sân khấu Việt - Ảnh: FB

NSND Thế Anh trong vai Trung uý Phương của 'Nổi gió' - Ảnh: Internet

NSND Thế Anh sinh năm 1938, ông xuất thân là diễn viên kỳ cựu của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Trong sự nghiệp của NSND Thế Anh, khán giả không thể quên 2 vai diễn điện ảnh đỉnh cao của ông: Trung úy Phương trong “Nổi gió” (1966) và Ba Duy trong “Mối tình đầu” (1977). Năm 1984, ông vinh dự nhận danh hiệu NSƯT và được phong tặng NSND vào năm 2001.

Lo xong tang lễ cho em trai vừa qua đời, Hứa Vĩ Văn viết tâm thư gây xúc động mạnh Sau khi đưa tiễn em trai về với đất mẹ, diễn viên Hứa Vĩ Văn gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã quan tâm, chia buồn với gia đình anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-the-anh-qua-doi-sau-con-nhoi-mau-co-tim-khan-gia-dong-loat-bay-to-niem-tiec-thuong-339355.html