Lo xong tang lễ cho em trai vừa qua đời, Hứa Vĩ Văn viết tâm thư gây xúc động mạnh

Hậu trường 23/09/2019 16:42

Sau khi đưa tiễn em trai về với đất mẹ, diễn viên Hứa Vĩ Văn gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã quan tâm, chia buồn với gia đình anh.

Sáng 22/9, lễ đưa tang em trai diễn viên Hứa Vĩ Văn - Hứa Vĩ Toàn về nơi an nghỉ cuối cùng đã diễn ra. Sau khi lo chu toàn hậu sự, nam diễn viên sinh năm 1979 viết tâm thư cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời tiếc thương và đến chia buồn với gia đình.

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Rất nhiều vòng hoa được gửi đến lễ tang viếng em trai Hứa Vĩ Văn - Ảnh: Internet

Anh viết trên trang Facebook cá nhân: "Thay mặt gia đình, cho phép Văn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô dì chú bác gia đình nội ngoại hai bên, các anh chị bạn bè họ hàng gần xa, các đồng nghiệp và đối tác đã đến chia buồn và tiễn em trai Vĩ Toàn lần cuối. Thật sự vô cùng biết ơn và xúc động trước tình cảm mọi người dành cho em trai Vĩ Toàn. Trong lúc tang gia bối rối, có điều sơ suất mong cả nhà bỏ qua. Một lần nữa, cám ơn tất cả mọi người".

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Anh chia sẻ ảnh kỷ niệm ngày thơ bé bên em trai Hứa Vĩ Toàn - Ảnh: FB

Em trai Hứa Vĩ Văn - Hứa Vĩ Toàn qua đời vào ngày 18/9, hưởng dương 34 tuổi. Theo thông tin được gia đình chia sẻ, anh qua đời vì bệnh ung thư vòm họng, bỏ lại vợ và hai con nhỏ.

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Hình ảnh xúc động tại lễ đưa tang em trai nam diễn viên phim 'Em là bà nội của anh' - Ảnh: Internet

Sự ra đi đột ngột của em trai Hứa Vĩ Văn ở độ tuổi còn quá trẻ khiến người thân, bạn bè vô cùng thương tiếc. Hiện tại, rất nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp vẫn không ngừng gửi lời thương tiếc đến gia đình và mong nam diễn viên bớt đau buồn.

Xót xa khi biết nguyên nhân em trai Hứa Vĩ Văn qua đời ở tuổi 34, bỏ lại vợ và 2 con thơ dại

Xót xa khi biết nguyên nhân em trai Hứa Vĩ Văn qua đời ở tuổi 34, bỏ lại vợ và 2 con thơ dại

Dòng tâm sự nghẹn ngào mới đây của diễn viên Hứa Vĩ Văn viết tiễn đưa em trai vừa qua đời khiến nhiều người không khỏi xúc động.

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