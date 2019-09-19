Xót xa khi biết nguyên nhân em trai Hứa Vĩ Văn qua đời ở tuổi 34, bỏ lại vợ và 2 con thơ dại

Hậu trường 19/09/2019 16:43

Dòng tâm sự nghẹn ngào mới đây của diễn viên Hứa Vĩ Văn viết tiễn đưa em trai vừa qua đời khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Thông tin em trai diễn viên Hứa Vĩ Văn qua đời đột ngột khiến nhiều người bàng hoàng. Theo thông tin ban đầu, em trai nam diễn viên phim Chàng trai năm ấy - Hứa Vĩ Toàn đã vĩnh biệt cõi đời vào chiều 18/9, hưởng dương 34 tuổi. Được biết, em trai Hứa Vĩ Văn đã có vợ và hai con gái nhỏ.

dien vien hua vi van 1
Thông tin về tang lễ được một người thân của Hứa Vĩ Văn thay mặt gia đình đăng tải - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Hứa Vĩ Văn vừa chia sẻ bức ảnh cũ chụp cùng em ruột khi còn thơ bé. Anh xúc động viết lời tiễn đưa người em thân yêu về với đất mẹ: "Chuyện kể rằng, người anh luôn cõng em trai mình để ru giấc ngủ mỗi ngày để chờ cha mẹ đi làm về. Em ngủ thật yên đấy nhé!".

dien vien hua vi van 2
Hứa Vĩ Văn đăng ảnh kỷ niệm khi hai anh em còn bé - Ảnh: FB
dien vien hua vi van 3
Một hình ảnh khác được nam diễn viên đăng tải ít giờ trước - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất đông sao Việt như: diễn viên Kiều Trinh, vợ Hoàng Bách, Vĩnh Thụy... viết bình luận chia buồn cùng Hứa Vĩ Văn và gia quyến trước nỗi mất mát quá lớn.

Đặc biệt, khi một dân mạng đặt câu hỏi: "2 anh em đều đẹp trai! Cho chị mạo muội hỏi em ấy mất vì bệnh hay vì tai nạn vậy em?". Lập tức một người thân của nam diễn viên cho biết: "Dạ em trai của anh Văn bị bệnh ung thư vòm họng ạ". Đây cũng là người đã thay mặt diễn viên Hứa Vĩ Văn và gia đình thông báo tin buồn kèm cáo phó đến công chúng.

dien vien hua vi van 4
Theo chia sẻ, em trai nam diễn viên mất vì bệnh ung thư vòm họng - Ảnh: FB

Sau lễ viếng, linh cữu em trai Hứa Vĩ Văn sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang Đa Phước - Bình Chánh vào sáng 22/9.

Em trai Hứa Vĩ Văn đột ngột qua đời ở tuổi 34, bỏ lại hai con thơ dại

Em trai Hứa Vĩ Văn đột ngột qua đời ở tuổi 34, bỏ lại hai con thơ dại

Lê Phương, Lã Thanh Huyền, Trúc Diễm... cùng loạt sao Việt gửi lời chia buồn với diễn viên Hứa Vĩ Văn cùng gia đình trước nỗi đau mất người thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Vĩ Văn em trai Hứa Vĩ Văn Hứa Vĩ Toàn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 37 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 37 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026