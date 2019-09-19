Dòng tâm sự nghẹn ngào mới đây của diễn viên Hứa Vĩ Văn viết tiễn đưa em trai vừa qua đời khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Thông tin em trai diễn viên Hứa Vĩ Văn qua đời đột ngột khiến nhiều người bàng hoàng. Theo thông tin ban đầu, em trai nam diễn viên phim Chàng trai năm ấy - Hứa Vĩ Toàn đã vĩnh biệt cõi đời vào chiều 18/9, hưởng dương 34 tuổi. Được biết, em trai Hứa Vĩ Văn đã có vợ và hai con gái nhỏ.

Thông tin về tang lễ được một người thân của Hứa Vĩ Văn thay mặt gia đình đăng tải - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Hứa Vĩ Văn vừa chia sẻ bức ảnh cũ chụp cùng em ruột khi còn thơ bé. Anh xúc động viết lời tiễn đưa người em thân yêu về với đất mẹ: "Chuyện kể rằng, người anh luôn cõng em trai mình để ru giấc ngủ mỗi ngày để chờ cha mẹ đi làm về. Em ngủ thật yên đấy nhé!".

Hứa Vĩ Văn đăng ảnh kỷ niệm khi hai anh em còn bé - Ảnh: FB

Một hình ảnh khác được nam diễn viên đăng tải ít giờ trước - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất đông sao Việt như: diễn viên Kiều Trinh, vợ Hoàng Bách, Vĩnh Thụy... viết bình luận chia buồn cùng Hứa Vĩ Văn và gia quyến trước nỗi mất mát quá lớn.

Đặc biệt, khi một dân mạng đặt câu hỏi: "2 anh em đều đẹp trai! Cho chị mạo muội hỏi em ấy mất vì bệnh hay vì tai nạn vậy em?". Lập tức một người thân của nam diễn viên cho biết: "Dạ em trai của anh Văn bị bệnh ung thư vòm họng ạ". Đây cũng là người đã thay mặt diễn viên Hứa Vĩ Văn và gia đình thông báo tin buồn kèm cáo phó đến công chúng.

Theo chia sẻ, em trai nam diễn viên mất vì bệnh ung thư vòm họng - Ảnh: FB

Sau lễ viếng, linh cữu em trai Hứa Vĩ Văn sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang Đa Phước - Bình Chánh vào sáng 22/9.

Em trai Hứa Vĩ Văn đột ngột qua đời ở tuổi 34, bỏ lại hai con thơ dại Lê Phương, Lã Thanh Huyền, Trúc Diễm... cùng loạt sao Việt gửi lời chia buồn với diễn viên Hứa Vĩ Văn cùng gia đình trước nỗi đau mất người thân.

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