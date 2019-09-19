Lê Phương, Lã Thanh Huyền, Trúc Diễm... cùng loạt sao Việt gửi lời chia buồn với diễn viên Hứa Vĩ Văn cùng gia đình trước nỗi đau mất người thân.
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Cách đây ít giờ, một người thân của diễn viên Hứa Vĩ Văn đã đăng tải lên trang cá nhân dòng tin buồn thông báo em trai của anh - Hứa Vĩ Toàn đột ngột qua đời ở tuổi 34.
"Tin cáo phó: thay mặt gia đình anh Văn xin thông báo đến anh em bạn bè thân hữu gần xa, em trai của anh Văn là Hứa Vĩ Toàn vừa qua đời - linh cữu được quàn tại sảnh phòng cộng đồng khu chung cư Samland Giai Việt sau đó được an táng tại nghĩa trang Đa Phước - Bình Chánh lúc 7h00 sáng ngày 22/09. Gia đình đồng kính báo!", một người quen của nam diễn viên thông báo.
Trên trang cá nhân, diễn viên phim Chàng trai năm ấy đăng tải bức hình lúc nhỏ của em trai kèm chú thích khiến mọi người xúc động: "30 năm trước... ngày xửa ngày xưa, có người em trai".
Ngay sau khi đăng tải, cộng đồng mạng không khỏi tiếc thương vì em trai Hứa Vĩ Văn ra đi lúc tuổi đời còn quá trẻ. Dưới bài viết, rất đông người hâm mộ cùng các nghệ sĩ Việt như: Ốc Thanh Vân, Đức Tiến, Quang Huy... đã để lại bình luận chia buồn cùng anh và gia quyến.
Được biết, trước khi vĩnh biệt cõi đời, em trai Hứa Vĩ Văn đang có một gia đình hạnh phúc bên vợ và hai con gái nhỏ.